Le Liverpool de Klopp dans le désordre après la bévue d’Alexander-Arnold et le carton rouge de Van Djik

La défense de Liverpool, qui était à un moment donné il y a quelques années, l’une des meilleures, semble être loin des niveaux attendus. Depuis la défaite contre le Real Madrid lors de la finale de la Ligue des champions 2021-2022, les projecteurs sont braqués sur Trent Alexander-Arnold et l’aspect défensif de son jeu.

L’arrière droit a été l’un des meilleurs avec son aspect offensif de classe mondiale. Mais depuis, il n’est plus le même. On ne sait pas vraiment ce qui n’a pas fonctionné pour l’arrière droit anglais. La reconstruction de l’équipe de Liverpool pourrait signifier que Trent ne fait pas partie de son système préféré.

À leur apogée sous l’ère Klopp, Trent disposait de la défense de classe mondiale de Van Djik ainsi que de Fabinho au milieu de terrain défensif central pour l’aider défensivement et se concentrer davantage sur son jeu offensif.

Trent était fautif pour le premier but encaissé contre Newcastle. Une passe en retrait de Mo Salah a conduit Trent à rater complètement le ballon et à laisser passer complètement l’ailier gauche de Newcastle Anthony Gordon pour marquer le premier but de l’équipe.

Peu de temps après avoir concédé le but, l’état d’esprit défensif passif de Trent a permis à Anthony Gordon de gagner de l’espace et de placer un ballon en profondeur pour l’attaquant de Geordie, Alexander Isak, que Van Djik a plaqué et a été expulsé puisqu’Isak était le dernier homme.

Mais depuis le déclin de Van Djik et désormais le départ de Fabinho pour Al-Ittihad, la défense semble loin d’être à son meilleur. Les ajouts au milieu de terrain avec les transferts d’Alexis MacAllister et Dominik Szoboszlai n’ont pas aidé l’équipe défensivement. MacAllister avait également reçu un carton rouge lors de son précédent match contre Bournemouth qui, après un appel, était venu en faveur du club du Merseyside afin qu’il ne soit pas suspendu pour le match contre Newcastle.

L’équipe de Jurgen Klopp s’inquiétera du manque d’argent après avoir échoué à assurer le top 4, ce qui lui permettra de se qualifier pour la Ligue des champions de l’UEFA, le coach devrait chercher à obtenir des renforts défensifs pour aider son équipe.

A ce moment, Newcastle mène actuellement 1-0 contre Liverpool grâce au but du Newcastle #10, Anthony Gordon.