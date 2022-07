Le littoral ukrainien a de nouveau été touché alors que l’ONU prépare la première expédition de céréales pour l’exportation vers la mer Noire

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le littoral ukrainien a de nouveau été touché mardi par une série de frappes moins d’une semaine après la signature d’un accord historique pour garantir l’exportation sûre de produits alimentaires dans la mer Noire et quelques jours seulement avant que l’ONU ne planifie la première expédition.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est rendu sur Instagram pour montrer la dévastation de la petite ville balnéaire de Zatoka dans la région d’Odessa, à environ 35 miles au sud de la ville portuaire.

“Un village ordinaire de Zatoka. Les gens se sont reposés et ont vécu. Juste vécu”, a écrit Zelenskyy. “Pas de bases, pas de troupes.”

LES ÉTATS-UNIS ET L’UKRAINE ACCUSENT LA RUSSIE D’AVOIR GRAVÉ LE JOUR D’ODESA APRÈS LA SIGNATURE D’UN ACCORD POUR PERMETTRE LES EXPORTATIONS DE CÉRÉALES

Zelenskyy a qualifié les forces russes responsables de l’attaque de “terroristes” et a déclaré : “Tout le monde, chaque “libérateur” qui détruit nos vies” sera tenu “responsable”.

On ne sait pas s’il y a eu des victimes ou combien de missiles ont été tirés sur l’ancien point chaud de vacances.

Cependant, plus au nord-est le long de la côte ukrainienne, la ville portuaire de Mykolaïv a également été touchée par une série de 18 frappes de missiles, selon un responsable militaire régional.

“Dans la matinée, nous avons eu six missiles X-59 d’avions TU et 12 missiles S-300. Tous n’ont pas atteint la cible, certains ont été abattus, d’autres manqués”, a déclaré le chef de l’administration militaire régionale de Mykolaïv, Vitaliy Kim, d’abord rapporté. Interfax.

Kim a déclaré que certaines infrastructures critiques avaient été touchées, mais a noté qu’il n’y avait pas eu de victimes.

“Ils ont détruit trois sections du pont ferroviaire qui ne fonctionnaient pas”, a-t-il dit. “En général, c’était très bruyant.”

LA RUSSIE ET ​​L’UKRAINE SIGNENT UN ACCORD D’EXPORTATION DE CÉRÉALES À ISTANBUL, ÉVITANT UNE MENACE AU CŒUR DE LA CRISE ALIMENTAIRE MONDIALE

Le responsable a déclaré qu’une autre frappe avait également frappé le port de Yuzhne, situé dans la région d’Odessa et à environ 50 miles de Mykolaïv, bien que Fox News n’ait pas pu trouver d’autres rapports soutenant l’affirmation selon laquelle Yuzhne avait également été touché.

La série de frappes survient juste un jour après qu’un porte-parole de l’ONU a déclaré que la première cargaison convenue dans le cadre de l’Initiative de la mer Noire sera lancée dans “quelques jours”.

“Le Centre conjoint de coordination assurera la liaison avec l’industrie du transport maritime et publiera des procédures détaillées pour les navires dans un avenir très proche”, a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général, en référence au siège opérationnel en Turquie où l’ONU, l’Ukraine et la Russie supervisera les exportations de la mer Noire.

Les grèves de mardi sont la deuxième attaque contre des villes portuaires ukrainiennes moins d’une semaine après que des responsables de Kyiv et de Moscou ont convenu d’un accord pour garantir le passage en toute sécurité des navires marchands transportant des exportations essentielles pour enrayer la crise alimentaire mondiale.

Les détails exacts de l’accord ne sont toujours pas clairs, mais selon le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, l’accord a ouvert “la voie à des volumes importants d’exportations alimentaires commerciales à partir de trois ports ukrainiens clés de la mer Noire – Odessa, Tchernomorsk et Yuzhny”.

Dans le cadre de l’accord, la Russie a accepté un cessez-le-feu afin de permettre aux navires de la marine ukrainienne de transporter en toute sécurité les navires marchands dans les eaux infestées de mines.

La Russie a nié samedi avoir frappé Odessa et a déclaré aux responsables turcs qu’elle enquêterait sur l’incident.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Lors de nos contacts avec la Russie, les Russes nous ont dit qu’ils n’avaient absolument rien à voir avec cette attaque et qu’ils examinaient la question de très près et en détail”, a déclaré le ministre turc de la Défense Hulusai Akar dans un communiqué selon Voice of America. “Le fait qu’un tel incident ait eu lieu juste après l’accord que nous avons conclu hier nous a vraiment inquiétés.”

Fox News n’a pas pu joindre immédiatement l’ONU pour un commentaire.