Le Little White School Museum d’Oswego organise une exposition de drapeaux jusqu’au 29 septembre – Shaw Local

Le Little White School Museum d’Oswego organise une exposition de drapeaux rarement vus intitulée « Grand Old Flags » jusqu’au 29 septembre.

Les drapeaux exposés vont des drapeaux américains à 48 étoiles des années 1940 aux drapeaux qui ont marqué des occasions spéciales telles que le bicentenaire américain de 1976 et plus encore. Les heures normales d’ouverture du musée sont le jeudi et le vendredi de 14 h à 18 h 30, le samedi et le dimanche de 9 h à 14 h et le lundi de 16 h à 21 h. L’entrée au musée, situé au 72, rue Polk à Oswego, est gratuite. Les dons sont acceptés.

Pour plus d’informations sur le Little White School Museum, appelez le 630-554-2999, visitez littlewhiteschoolmuseum.org ou envoyez un courriel à [email protected].