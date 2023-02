Le litige sur les vaccins persiste après la levée du mandat militaire

NEW ORLEANS (AP) – Les juges de la Cour d’appel fédérale ont interrogé de près un avocat de l’administration Biden lundi sur les conséquences que le personnel militaire pourrait subir pour avoir refusé les vaccinations COVID-19, même si le mandat de vaccination de Biden pour le personnel militaire a été annulé.

Les avocats d’un groupe de Navy SEALS et d’autres membres du personnel de la Marine qui refusent d’être vaccinés pour des raisons religieuses ont déclaré à un panel de la 5e Cour d’appel du circuit des États-Unis que des injonctions du tribunal fédéral contre le mandat sont toujours nécessaires, en partie parce que les décisions sur les déploiements et les affectations peuvent encore être établi en fonction du statut vaccinal.

“Y a-t-il une assurance dans le dossier qu’il n’y aura pas de décisions de déploiement basées sur la vaccination?” Le juge James Ho, l’un des trois juges saisis de l’affaire, a demandé à l’avocat du ministère de la Justice Casen Ross.

Ross a déclaré que ces questions étaient spéculatives et non en cause dans l’affaire devant le tribunal. Ho et le juge Kyle Duncan ont noté que l’administration n’avait mis fin au mandat militaire qu’à contrecœur après l’action du Congrès en décembre, mais Ross a assuré au panel qu’il n’était pas prévu de rétablir l’exigence.

“Compte tenu des directives de santé publique en vigueur et de l’état du virus, il n’y a actuellement aucune intention d’exiger la vaccination universelle de tous les membres du service”, a déclaré Ross.

Le Pentagone a officiellement abandonné l’exigence en janvier à la suite d’un vote en décembre au Congrès pour mettre fin au mandat. Cependant, les opposants au vaccin notent que les commandants peuvent toujours prendre des décisions sur la manière et l’opportunité de déployer des troupes non vaccinées, en vertu d’une note signée le mois dernier par le secrétaire à la Défense Lloyd Austin.

Les chefs militaires soutiennent depuis longtemps que pour maintenir la santé de l’unité et la préparation des troupes, les troupes doivent depuis des décennies recevoir jusqu’à 17 vaccins, en particulier ceux qui sont déployés à l’étranger.

Les avocats du personnel non vacciné de la marine ont fait valoir dans des mémoires au 5e circuit que la note d’Austin et d’autres actions du ministère de la Défense montrent que la marine a toujours l’intention de traiter le personnel non vacciné “comme des citoyens de seconde zone en raison de leurs croyances religieuses”.

Les avocats du gouvernement affirment que la politique est conforme aux “principes bien établis de non-ingérence judiciaire dans le processus décisionnel militaire de base”, dans leurs mémoires.

Les Navy SEALS ont déposé leur plainte en novembre 2021, décrivant ce qu’ils considéraient comme un processus fastidieux en 50 étapes pour obtenir des exemptions religieuses pour le vaccin COVID-19. Leurs avocats ont qualifié de « tromperie » les demandes « catégoriquement refusées ».

Le ministère de la Défense a nié que le processus était onéreux et a déclaré que la Marine avait un intérêt impérieux à exiger des vaccinations pour le personnel qui opère souvent pendant de longues périodes dans « des espaces confinés qui sont des terrains fertiles pour les maladies respiratoires ».

Lundi, Heather Hacker, avocate du personnel de la Marine, a déclaré que la situation pourrait être considérée comme pire maintenant pour eux maintenant que l’ancienne politique de mandat a été annulée, car la politique actuelle ne prévoit pas que les objections religieuses d’un marin au vaccin soient pris en compte lors des décisions de déploiement ou d’affectation.

« Nous passons d’un processus en 50 étapes à un processus en zéro étape ? demanda Duncan.

“Exactement, votre honneur”, a répondu Hacker.

En janvier de l’année dernière, un juge fédéral du Texas a interdit à la Marine de prendre des mesures contre les plaignants de la Marine pour n’avoir pas été vaccinés. Un panel du 5e circuit a rejeté la demande de l’administration Biden de bloquer l’ordonnance du juge.

Mais l’administration a remporté au moins une victoire temporaire et partielle en mars dernier lorsque la Cour suprême a approuvé une « suspension partielle ». L’ordre a permis à la Marine de tenir compte de l’état de vaccination des marins pour prendre des décisions sur le déploiement, l’affectation et d’autres problèmes opérationnels pendant que l’affaire se déroule.

Rien n’indiquait quand les juges statueraient. Les arguments de lundi ont été entendus par Duncan et Ho, tous deux nommés au 5e circuit par le président Donald Trump, et James Graves, un candidat du président Barack Obama.

Kevin Mcgill, Associated Press