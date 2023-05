Alors que le bitcoin et l’éther étaient stables mercredi, les altcoins ont augmenté.

Litecoin et XRP étaient chacun plus élevés d’environ 5%, selon Coin Metrics, tandis que le jeton Sandbox a bondi de 4 %. Le prix du jeton Axie Infinity a augmenté d’environ 8 %.

L’évolution des prix de la cryptographie a été relativement modérée au cours du mois dernier, malgré le retour récent de la volatilité en raison de la faible liquidité du marché. Pourtant, la volatilité réalisée sur 30 jours pour le bitcoin et l’éther est en dehors de son plus bas record de l’année, selon Glassnode.

Avec cela, certains investisseurs ont détourné leur attention du bitcoin vers des jetons plus petits et plus récents, ou « altcoins ». Il s’agit d’une période récurrente dans le cycle du bitcoin connue sous le nom de « saison des altcoins ». Au cours des derniers mois, le bitcoin et l’éther ont été considérés par beaucoup comme des actifs dits « blue chips » ou « fuite vers la sécurité » dans la cryptographie.

« Comme les macro-marchés, jonglant avec des cours boursiers résilients avec des données économiques de plus en plus sombres, le marché de la cryptographie est également confronté à la dualité. Il y a des signes de mousse », a déclaré Noelle Acheson, auteur de la newsletter « Crypto is Macro Now ».

Plus précisément, plus tôt ce mois-ci, l’éther s’est brièvement rallié et la blockchain Bitcoin a enregistré un record de transactions quotidiennes au milieu d’un regain d’intérêt pour les memecoins et les jetons de type NFT sur le réseau Bitcoin appelés ordinaux.

« Malgré ces notes de mousse, l’activité est faible », a ajouté Acheson. « Les prix ont baissé de plus de 10 % sur le mois et les volumes ont tendance à baisser. »

Le bitcoin et l’éther ont continué à osciller autour de la ligne plate mercredi aux niveaux de 27 000 $ et 1 800 $, respectivement.