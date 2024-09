Le liraglutide, un médicament contre l’obésité, s’avère sans danger pour les enfants dans le cadre d’une étude historique

Il a été démontré que le liraglutide réduit en toute sécurité l’IMC chez les enfants âgés de 6 à moins de 12 ans, offrant ainsi un nouveau traitement potentiel pour l’obésité pédiatrique.

Le médicament contre l’obésité liraglutide s’est avéré sûr et efficace pour les enfants âgés de 6 à moins de 12 ans, selon une étude présentée lors de la réunion annuelle de l’Association européenne pour l’étude du diabète (EASD) à Madrid, en Espagne, du 9 au 13 septembre. Les résultats ont également été publiés simultanément dans Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre.

Résultats de l’essai SCALE Kids

Les résultats de l’essai SCALE Kids, la première étude à examiner la sécurité et l’efficacité du liraglutide dans la population pédiatrique, laissent espérer que les enfants vivant avec l’obésité peuvent mener une vie plus saine et plus productive, affirment les chercheurs.

L’auteure principale, la professeure Claudia Fox, du Centre de médecine de l’obésité pédiatrique de l’école de médecine de l’université du Minnesota, à Minneapolis, aux États-Unis, déclare : « L’obésité est la maladie chronique la plus courante de l’enfance. Si elle n’est pas traitée, l’obésité infantile persiste presque universellement à l’âge adulte et est associée à des problèmes de santé importants, notamment le diabète et maladie cardiovasculaireet pour certains, une mort prématurée. Une intervention précoce est donc essentielle.

« Cependant, les options thérapeutiques efficaces à ce jour sont limitées. La base du traitement de l’obésité est la thérapie du mode de vie – changements dans le régime alimentaire et l’activité physique – mais lorsqu’elle est utilisée seule, l’effet est modeste et, à ce jour, aucun médicament n’est approuvé pour le traitement de l’obésité générale chez les enfants de moins de 12 ans.

« Le liraglutide est approuvé comme traitement complémentaire au mode de vie chez les adultes et les adolescents obèses et, dans cette étude, nous avons exploré sa sécurité et son efficacité chez les moins de 12 ans. »

Comment fonctionne le liraglutide

Le liraglutide est un agoniste du récepteur du peptide de type glucagon-1 (GLP-1). Il imite l’action d’une hormone appelée GLP-1 pour réduire l’appétit et la sensation de faim, ralentir la libération de nourriture de l’estomac et augmenter la sensation de satiété après avoir mangé. Il est administré quotidiennement sous forme d’injection.

L’étude de phase 3, financée par Novo Nordisk, fabricant de liraglutide, a porté sur 82 enfants (53,7 % de sexe masculin) âgés de 6 à 2 ans et pesant 70,2 kg (11st 1lb). 54,9 % des enfants présentaient ≥ 1 complication liée à l’obésité, telle que insuline résistance ou puberté précoce.

Réduction significative de l’IMC et du poids

56 enfants ont reçu des injections quotidiennes de liraglutide (3 mg ou dose maximale tolérée) et 26 ont reçu des injections hebdomadaires de placebo pendant 56 semaines. Tous les participants ont reçu des conseils personnalisés à chaque visite pour encourager l’adhésion à une alimentation saine et à une activité physique régulière (avec pour objectif de faire 60 minutes par jour d’exercice d’intensité modérée à élevée).

À la fin de la période de traitement, la variation moyenne de l’IMC était de −5,8 % pour le liraglutide et de +1,6 % pour le placebo, soit une différence de 7,4 %.

La variation moyenne du poids corporel était de +1,6 % pour le liraglutide et de +10 % pour le placebo, soit une différence de 8,4 %.

Une réduction de l’IMC d’au moins 5 % a été observée chez 46,2 % des enfants recevant du liraglutide et 8,7 % recevant un placebo.

Les enfants de cet âge sont en croissance constante et le poids corporel devrait donc augmenter au cours d’une année. L’IMC prend en compte la taille ainsi que le poids et est donc plus informatif, expliquent les chercheurs.

Améliorations de santé supplémentaires et effets secondaires

Le professeur Fox déclare : « Bien qu’il n’existe pas de consensus sur la définition d’une réduction cliniquement significative de l’IMC chez les enfants, il a déjà été démontré qu’une réduction de 5 % était associée à une amélioration de certains problèmes de santé liés à l’obésité.

« Dans notre étude, la pression artérielle diastolique et l’hémoglobine A1c [HbA1c]« , une mesure du contrôle de la glycémie, s’est davantage améliorée chez les enfants recevant du liraglutide que chez ceux recevant le placebo. »

Les effets secondaires étaient fréquents dans les deux groupes (89,3 % des receveurs de liraglutide et 88,5 % des receveurs du placebo). Effets secondaires gastro-intestinaux (par exemple, nausées, vomissements, diarrhée)) étaient les plus fréquentes et se sont produites chez 80,4 % des enfants recevant du liraglutide et 53,8 % recevant un placebo.

12,5 % des patients sous liraglutide et 7,7 % des patients sous placebo ont présenté des effets secondaires graves. Quatre des 7 effets indésirables graves observés dans le groupe liraglutide étaient de nature gastro-intestinale et 10,7 % des patients du groupe liraglutide ont arrêté le traitement en raison d’effets secondaires, contre aucun dans le groupe placebo.

Ceci est conforme à ce qui a été observé précédemment chez les adolescents et les adultes prenant du liraglutide.

L’IMC et le poids corporel ont augmenté dans les deux groupes après l’arrêt du traitement.

Les chercheurs ont conclu que le liraglutide à 3,0 mg a entraîné une réduction de l’IMC plus importante que le placebo chez les enfants âgés de 6 à moins de 12 ans souffrant d’obésité. Le liraglutide a été bien toléré et aucun nouveau problème de sécurité n’a été signalé.

Le professeur Fox ajoute : « Les résultats de cette étude sont très prometteurs pour les enfants vivant avec l’obésité.

« Jusqu’à présent, les enfants n’avaient pratiquement aucune option pour traiter l’obésité. On leur a dit de faire plus d’efforts en matière de régime alimentaire et d’exercice physique.

« Grâce à la possibilité de mettre au point un médicament qui s’attaque à la physiologie sous-jacente de l’obésité, il y a de l’espoir que les enfants souffrant d’obésité puissent vivre une vie plus saine et plus productive. »

Référence : « Liraglutide pour les enfants de 6 ans » dans le New England Journal of Medicine.

DOI: 10.1056/NEJMoa2407379

Claudia Fox reçoit une aide à la recherche pour son rôle d’investigatrice principale sur le site, pour des essais sponsorisés par Novo Nordisk et Eli Lilly, versée directement à son établissement. Cette étude a été financée par Novo Nordisk.