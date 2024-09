Le liraglutide, un médicament contre l’obésité, est sûr et efficace chez les enfants âgés de 6 à

Un nouvel essai montre que le liraglutide aide à réduire l’IMC chez les enfants de 6 à 12 ans souffrant d’obésité, mais les effets secondaires incitent à une étude plus approfondie

Une étude récente publiée dans Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre et présenté à l’Association européenne pour l’étude du diabète et de l’obésité (EASD) a étudié l’utilisation du liraglutide pour réduire l’obésité chez les enfants âgés de six à

Arrière-plan

L’obésité est une maladie chronique, récurrente et progressive qui précède généralement l’obésité à l’adolescence et se poursuit à l’âge adulte. Elle est associée à des maladies chroniques telles que le diabète de type 2, la stéatohépatite, les tumeurs malignes et à un risque élevé de décès par maladie cardiovasculaire.

Le traitement de l’obésité chez les enfants et les adolescents implique des changements de style de vie tels qu’une alimentation nutritive et une activité physique fréquente. Cependant, leurs bénéfices à long terme sur l’indice de masse corporelle (IMC) sont minimes, ce qui indique la nécessité d’interventions supplémentaires telles que des médicaments.

Il n’existe pas de médicament autorisé pour traiter l’obésité non monogénique et non syndromique chez les enfants de moins de 12 ans. Le liraglutide, un analogue du peptide de type glucagon-1 (GLP-1), réduit le poids chez les adolescents et les adultes obèses ; cependant, l’efficacité et la sécurité du médicament chez les enfants sont inconnues.

Ces médicaments agissent de manière centrale pour stimuler la signalisation de satiété, supprimer l’appétit et l’apport énergétique et minimiser la récompense alimentaire. Ces médicaments augmentent également les niveaux d’insuline postprandiale, diminuent la sécrétion de glucagon et prolongent la vidange gastrique.

À propos de l’étude

L’essai contrôlé randomisé (ECR) de phase 3a a exploré les effets anti-obésité et l’innocuité du liraglutide chez les enfants de six à

Les chercheurs ont mené l’essai SCALE Kids sur 23 sites répartis dans neuf pays entre mars 2021 et janvier 2024. Les valeurs d’IMC des participants se situaient au 95e percentile ou plus selon les courbes de croissance des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Leur développement pubertaire variait entre les stades 1 et 5 de Tanner. Aucun d’entre eux ne souffrait de diabète insulino-dépendant ou d’autres affections liées à l’adiposité.

L’essai était randomisé 2:1 et les participants ont reçu 3,0 mg de liraglutide une fois par jour par voie sous-cutanée ou un placebo avec des interventions sur le mode de vie pendant 56 semaines. L’étude comprenait 26 semaines de suivi. Les chercheurs ont commencé à administrer 0,6 mg de liraglutide par jour pendant une semaine pour les enfants pesant ≥ 45 kg et 0,3 mg par jour pour ceux pesant moins.

Ils ont augmenté la dose par paliers de 0,6 mg par semaine, pendant huit semaines pour les enfants pesant ≥ 45 kg ou dix semaines pour ceux pesant moins. Les interventions sur le mode de vie comprenaient des conseils diététiques par des professionnels certifiés et une heure d’exercice physique d’intensité modérée à élevée par jour.

Le critère d’évaluation principal était un changement en pourcentage des valeurs de l’IMC. Les critères d’évaluation secondaires comprenaient un changement en pourcentage du poids et une diminution ≥ 5,0 % de l’IMC. Les autres critères d’évaluation de l’étude comprenaient une réduction ≥ 10 % de l’IMC, des changements d’IMC en pourcentage du 95e percentile, des changements du score d’écart type de l’IMC et des modifications du tour de taille, du poids, de l’hémoglobine glyquée et de la pression artérielle. Les évaluations de sécurité comprenaient les événements indésirables et les événements indésirables graves. Les chercheurs ont utilisé l’analyse de covariance (ANCOVA) pour l’analyse statistique. Les régressions logistiques ont déterminé les rapports de cotes ajustés (AOR) pour l’analyse.

Résultats

Les chercheurs ont randomisé 82 enfants ; 56 ont reçu du liraglutide et 26 ont reçu le placebo. Les participants comprenaient légèrement plus d’hommes (54 %) que de femmes, la plupart des enfants étaient blancs (72 %) et la plupart d’entre eux souffraient d’obésité de classe 2 (37 %) ou 3 (39 %). Après 56 semaines, l’équipe a noté des variations moyennes en pourcentage de l’IMC de −5,80 % chez les receveurs de liraglutide et de 1,60 % chez les receveurs du placebo (différence moyenne, −7,4 points de pourcentage).

Français Le pourcentage moyen de changement de poids s’est avéré être de 1,60 % après le traitement par liraglutide et de 10 % après avoir reçu le placebo (différence moyenne, −8,4 points de pourcentage). L’équipe a noté des réductions de l’IMC ≥ 5,0 % chez 46 % des receveurs de liraglutide et 9,0 % des receveurs du placebo (AOR, 6,3). Les critères secondaires de soutien étaient en faveur du liraglutide, à l’exception des changements du tour de taille. Parmi les participants, 35 % des receveurs de liraglutide et 4,0 % des receveurs du placebo ont montré une réduction ≥ 10 % de l’IMC.

Les chercheurs ont noté un pourcentage moyen du 95e percentile pour l’indice de masse corporelle de 120 % avec le liraglutide et de 137 % avec le placebo après 56 semaines et de 125 % et 140 % à 82 semaines, respectivement. Ils ont observé des scores d’écart type d’IMC moyens de 2,90 avec le liraglutide et de 3,60 avec le placebo à 56 semaines. Les valeurs correspondantes étaient respectivement de 3,00 et 3,70 à 82 semaines.

Parmi les participants, 88 % des sujets sous placebo et 89 % des sujets sous liraglutide ont signalé des effets indésirables. Les enfants traités par liraglutide ont plus fréquemment présenté des effets indésirables de type gastro-intestinal (80 %) que les sujets sous placebo (54 %). L’équipe a noté des effets indésirables de type grave chez 12 % des sujets sous liraglutide et 8,0 % des sujets sous placebo.

Conclusion

L’étude a montré que chez les enfants obèses âgés de 6 à moins de 12 ans, le traitement au liraglutide sur 56 semaines associé à des interventions sur le mode de vie réduisait davantage l’IMC que le placebo associé à des interventions similaires sur le mode de vie. La phase d’extension ouverte en cours de l’essai, qui devrait s’achever en janvier 2027, permettra d’améliorer les résultats à long terme du traitement au liraglutide chez les enfants de 6 à moins de 12 ans. Des études de surveillance post-commercialisation et des essais avec des suivis plus longs évaluant l’efficacité du liraglutide chez les enfants et les effets secondaires potentiels sur la croissance sont nécessaires.