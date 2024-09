Le liraglutide aide à perdre du poids chez les jeunes enfants obèses

Le liraglutide (Saxenda ; Novo Nordisk) réduit considérablement le poids corporel chez les enfants âgés de 6 à 11 ans souffrant d’obésité lorsqu’il est associé à des changements de mode de vie, comme le montrent les résultats de l’essai SCALE Kids.

Le pourcentage moyen de variation de l’indice de masse corporelle (IMC) entre le début et la fin de l’étude était de -5,8 % avec le liraglutide et de +1,6 % avec le placebo, soit une différence entre les groupes de -7,4 % en faveur du traitement par l’agoniste du récepteur du glucagon-like peptide-1 (GLP-1) (P

Claudia Fox, docteure en médecine (University of Minnesota Medical School, Minneapolis), a récemment présenté les résultats lors de la réunion annuelle de l’Association européenne pour l’étude du diabète.

« De nombreux enfants obèses, en particulier ceux qui souffrent de formes sévères d’obésité, ne peuvent pas obtenir de résultats cliniquement significatifs avec les soins de référence actuels, à savoir la thérapie par le mode de vie », a déclaré Fox. « Ces enfants risquent de prendre progressivement du poids et de développer de graves comorbidités, dont beaucoup sont permanentes et finiront par entraîner une mort prématurée dans de nombreuses situations. En fin de compte, nous avons simplement besoin de traitements plus efficaces. »

Bien qu’il n’y ait pas de consensus sur la réduction de l’IMC qui est cliniquement significative, « la plupart pensent qu’une réduction de l’IMC d’environ 5 % » – suffisante pour améliorer certains facteurs de risque cardiométaboliques – répondrait à cette définition, a déclaré Fox à TCTMD.

Plusieurs critères secondaires liés au poids corporel et aux indicateurs de santé cardiométabolique, notamment la pression artérielle et l’hémoglobine glyquée, étaient également en faveur du liraglutide, selon les résultats publiés simultanément en ligne dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre.

Le liraglutide, ainsi que le sémaglutide (Wegovy ; Novo Nordisk), un autre agoniste du récepteur GLP-1, sont approuvés pour la gestion chronique du poids chez les adultes et les adolescents dès l’âge de 12 ans, mais aucun des deux n’a été autorisé pour les enfants plus jeunes. En fait, aucun médicament n’a été approuvé pour le traitement de l’obésité avant l’âge de 12 ans.

« L’essentiel est de souligner qu’il s’agit d’une première option indispensable pour les enfants qui luttent vraiment contre l’obésité et qui ne parviennent pas à obtenir un effet cliniquement significatif avec une thérapie de style de vie seule », a déclaré Fox. « Cela va changer la vie de nombreux enfants. »

Il s’agit d’une première option indispensable pour les enfants qui luttent réellement contre l’obésité et qui ne sont pas en mesure d’obtenir un effet cliniquement significatif avec une thérapie de style de vie seule. Claudia Fox

La Dre Katherine Morrison (Centre de recherche sur le métabolisme, l’obésité et le diabète, Université McMaster, Hamilton, Canada) s’est toutefois montrée circonspecte dans son interprétation des résultats. L’essai montre que le liraglutide est sûr et efficace dans cette population, du moins en ce qui concerne les résultats liés au poids, mais il reste beaucoup de questions sans réponse auxquelles il faut encore répondre, a-t-elle déclaré.

« Comment nous allons réellement intégrer cela dans un modèle de soins, et quels sont les patients qui en bénéficieraient le plus et quand, c’est quelque chose que nous ne savons pas vraiment », a déclaré Morrison au TCTMD.

Pour commencer, elle a souligné le manque d’information sur la qualité de vie. « Est-ce que cela fait une différence sur leur engagement, leur estime de soi, l’impact des moqueries liées au poids, toutes ces choses qui, nous le savons, sont incroyablement pertinentes pour cette population d’enfants et d’adolescents ? »

Elle a également souligné le taux « assez élevé » d’arrêt du traitement parmi les enfants traités au liraglutide, la faible proportion de participants présentant des anomalies cardiométaboliques et le manque d’informations sur la manière dont la composition corporelle – et pas seulement le poids – évoluait avec le traitement.

« L’une de mes plus grandes inquiétudes concernant ce domaine de recherche est que nous savons qu’il y a une réduction de l’appétit. Tous les essais ont été réalisés avec des thérapies de style de vie, donc je suppose qu’un diététicien a aidé les familles et s’est assuré que lorsqu’elles consomment moins de nourriture, celle-ci est adéquate pour leurs besoins nutritionnels et pour leur développement musculaire », a déclaré Morrison. « Mais aucune de ces études n’en parle, donc je ne sais pas ce qui arrive à la composition corporelle. Je ne sais pas s’il s’agit de masse maigre qu’ils ont perdue ou de masse grasse, ou d’une combinaison des deux, ce qui est le plus probable compte tenu de ce que nous avons vu dans les études sur les adultes qui ont réellement examiné ce sujet. »

L’essai SCALE Kids

SCALE Kids était un essai de phase IIIa mené sur 23 sites dans neuf pays. Il comprenait une période de sélection de 2 semaines, une période de rodage de 12 semaines, une phase de traitement de 56 semaines et un suivi de 26 semaines. Les chercheurs ont recruté des enfants âgés de 6 à

Au final, 82 enfants (âge moyen 10 ans ; 46 % de filles) ont été randomisés selon un rapport 2:1 pour recevoir une fois par jour du liraglutide sous-cutané à la dose maximale tolérée (jusqu’à 3,0 mg) ou un placebo, tous deux en plus d’interventions sur le mode de vie qui encourageaient une alimentation saine et l’exercice physique. L’IMC moyen au départ était de 31 kg/m2, et la plupart des enfants souffraient d’obésité définie comme étant de classe 2 (37 %) ou de classe 3 (39 %). Plus de la moitié (55 %) présentaient au moins une complication liée à l’obésité.

Le critère d’évaluation principal était le pourcentage de changement de l’IMC par rapport à la valeur initiale, ce qui était en faveur du traitement par liraglutide. Le médicament a également entraîné un pourcentage de changement plus faible du poids corporel (1,6 % contre 10,0 % ; P = 0,001) et une plus grande probabilité d’avoir une réduction de l’IMC de 5 % ou plus (46 % contre 9 % ; OR ajusté 6,3 ; IC à 95 % 1,4-28,8).

Au cours de la période de suivi de 26 semaines après l’arrêt du traitement, l’IMC et le poids corporel ont augmenté dans les deux groupes, bien que dans une moindre mesure dans le groupe liraglutide.

Presque tous les autres critères secondaires étaient en faveur du liraglutide, à l’exception du tour de taille, qui n’était pas significativement différent entre les groupes d’essai.

En termes de facteurs de risque cardiométaboliques, les participants sont entrés dans l’étude avec des niveaux de pression artérielle et d’hémoglobine glyquée « essentiellement normaux », a déclaré Fox, mais il y avait tendance à y avoir des changements favorables dans les deux mesures avec le liraglutide par rapport au placebo.

Les effets indésirables globaux sont survenus à des taux similaires dans les deux groupes d’essai. Les effets indésirables gastro-intestinaux étaient toutefois plus fréquents avec le liraglutide (80 % contre 54 %), la différence étant principalement liée à une augmentation des nausées et vomissements légers à modérés pendant la phase d’augmentation de la dose.

Un enfant sur neuf (11 %) sous liraglutide a arrêté le traitement en raison d’événements indésirables, aucun arrêt de ce type n’ayant eu lieu dans le groupe placebo.

Quelques précautions

Quant à savoir si la perte de poids observée dans l’essai était significative, Morrison a indiqué qu’il était trop tôt pour le dire. « Je pense que la façon de savoir si c’est significatif est de savoir si cela a ou non un impact sur la santé de l’individu, et je ne parle pas de sa taille, mais de sa santé, et je pense donc que c’est ainsi que je jugerais si c’est significatif », a-t-elle déclaré.

Des signes d’amélioration de la santé cardiométabolique ont été observés au cours de l’étude, a-t-elle déclaré. « On pourrait donc prévoir que si – et il y a quelques « si » ici – ces enfants présentent des anomalies et que si vous parvenez à les corriger, cela devrait réduire leurs problèmes de santé à long terme », a déclaré Morrison. « Et je pense que c’est important, mais nous devons tenir compte de ces « si », et aucune des études menées jusqu’à présent n’a ciblé les enfants présentant des difficultés cardiométaboliques. »

Morrison a déclaré que cet essai suggère que le liraglutide pourrait être bénéfique, par exemple, pour un patient de 10 ans atteint de diabète de type 2 ou d’hypertension marquée.

« Je ne suis pas sûre que tous les enfants de 6 à 12 ans qui ont un IMC élevé, qui est le seul que l’étude a mesuré, devraient être soumis à un traitement médicamenteux à vie », a-t-elle souligné. « Parce que ce que vous voyez ici, c’est que dès qu’ils arrêtent le traitement, le poids augmente, ce qui est exactement ce à quoi on s’attendrait de la part de la physiologie ou de la physiopathologie de l’obésité, où nous avons des fondements à la fois centraux et biologiques qui contribuent au déséquilibre énergétique. »

Selon Morrison, un autre problème est que les enfants reçoivent un agoniste du récepteur GLP-1 sans le soutien nutritionnel et les recommandations en matière d’activité physique nécessaires, ce qu’elle a déjà observé. « Les gens leur donnent simplement le médicament et c’est tout », a-t-elle déclaré.

Dès qu’ils sont retirés, le poids augmente, ce qui est exactement ce à quoi on s’attendrait de la part de la physiologie ou de la physiopathologie de l’obésité. Katherine Morrison

« L’utilisation appropriée des médicaments est évidemment une préoccupation pour les plus jeunes, car il faut surveiller la puberté, la croissance et d’autres aspects de la maladie. Si les enfants ne reçoivent pas une alimentation adéquate, je m’en soucie », a déclaré Morrison. « Je pense que nous avons besoin de beaucoup plus d’informations et que nous devons faire passer le message que nous ne devons pas simplement prescrire des médicaments aux enfants et leur dire de partir et qu’ils iront mieux. »

Interrogé sur la mesure dans laquelle des médicaments comme le liraglutide devraient être utilisés pour traiter l’obésité chez ce groupe d’âge plus jeune, Fox a déclaré : « Le message ne doit pas être que chaque enfant obèse doit commencer à prendre un médicament contre l’obésité. Je pense que ce serait passer à côté de l’essentiel. »

En revanche, le message est le suivant : pour les enfants souffrant d’obésité sévère et de comorbidités importantes dont l’état ne s’améliore pas malgré des changements dans le mode de vie, « il semble que nous ayons une option efficace » avec le liraglutide, a-t-elle déclaré. « Il ne s’agit pas d’une recommandation générale pour tous les enfants qui ont peut-être un IMC légèrement élevé, ce n’est pas de cela dont nous parlons. »