Le “Lipstick King” chinois revient à l’émission en direct après une mystérieuse disparition de trois mois

Hong Kong

CNN Affaires

L’un des diffuseurs en direct les plus populaires de Chine a discrètement refait surface en ligne mardi soir, après une absence de trois mois liée à son apparition avec un gâteau en forme de tank, dans ce que beaucoup croyaient être une référence oblique au massacre de la place Tiananmen.

Mardi soir, Li Jiaqi est réapparu sur Taobao Live d’Alibaba, une plateforme de diffusion en direct du géant du commerce électronique.

Son émission a immédiatement attiré des milliers de téléspectateurs dans les premières minutes, malgré aucun avis préalable sur ses comptes de médias sociaux. À la fin de l’émission de deux heures, 63 millions de téléspectateurs avaient regardé sa diffusion en direct, plus que la plupart de ses émissions précédentes. Mais toujours inférieur au trafic lors des grands festivals de shopping.

Le diffuseur en direct de 30 ans, également appelé Austin Li, était l’une des plus grandes célébrités Internet de Chine, avec 64 millions d’abonnés sur Taobao d’Alibaba. Une fois, il a vendu 15 000 rouges à lèvres en cinq minutes lors d’un concours de vente contre le fondateur d’Alibaba, Jack Ma, gagnant lui-même le surnom de “roi du rouge à lèvres de Chine”.

Mais le vendeur superstar était resté silencieux depuis début juin après que son émission populaire ait été brusquement interrompue à la veille de l’anniversaire de cette année du massacre de la place Tiananmen en 1989. Juste avant la fin abrupte, Li avait montré à son public une friandise glacée à plusieurs couches décorée d’Oreos et de gaufrettes. Il ressemblait à un tank.

Les analystes ont déclaré que Li avait presque certainement été censuré par le gouvernement, car la forme du char est un symbole sensible en Chine, associé par beaucoup au massacre de Tiananmen en 1989. Bien que Li ait peut-être commis une erreur «par inadvertance», la répression de Tiananmen est un clair tabou et le moment est « fatal », selon Rongbin Han, professeur agrégé à l’Université de Géorgie.

Lors de l’émission de mardi, Li n’a pas expliqué pourquoi il avait disparu ni où il était allé au cours des trois derniers mois.

Il s’est concentré uniquement sur l’introduction des produits, y compris les cosmétiques, les produits de soin de la peau et les vêtements de mode, qui ont été rapidement achetés par des fans passionnés. Un des articles les plus vendus était une crème pour le visage, qui s’est vendue à plus de 50 000 unités avec un chiffre d’affaires total de 12,3 millions de yuans (1,75 million de dollars).

“Enfin tu es la!” certains fans ont déclaré dans des commentaires de balle défilant sur l’écran. “Content de te revoir!”

Les fans étaient si avides qu’ils ont acheté de nombreux produits plus rapidement que prévu, forçant Li à mettre fin au spectacle plus tôt que d’habitude. Ses diffusions en direct précédentes durent généralement plus de trois heures.

“Aujourd’hui, les marchandises ont été préparées à la hâte et de nombreuses filles n’ont pas pu les saisir”, a déclaré Li vers la fin de la diffusion en direct, ajoutant qu’il se sentait désolé d’avoir causé une mauvaise expérience d’achat car il n’y avait pas assez de marchandises. .

« Que diriez-vous d’y mettre fin pour l’instant, puis nous continuerons à diffuser lorsque nous aurons suffisamment de marchandises », a-t-il déclaré. “A demain, les filles.”

Le retour de Li est rapidement devenu un sujet brûlant sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs de Weibo saluant la star de la diffusion en direct dans un accueil sauvage.

“J’ai fondu en larmes en le revoyant à l’écran !” l’un a dit. “J’ai attendu si longtemps !”

« Je suis prêt à magasiner, magasiner ! » dit un autre utilisateur.

Li n’était pas la seule star de la diffusion en direct à avoir disparu ces derniers mois.

Viya, qui était – jusqu’à récemment – ​​connue sous le nom de “reine de la diffusion en direct”, n’est plus apparue en ligne depuis décembre, lorsque les autorités lui ont infligé une amende record de 210 millions de dollars. pour fraude fiscale. La femme de 36 ans comptait des millions d’abonnés sur les principales plateformes de médias sociaux et d’achat en Chine – y compris Weibo, Taobao et la version chinoise de TikTok, Douyin – mais ses comptes ont été supprimés en décembre.

L’ascension et la chute soudaines des influenceurs les plus célèbres de Chine soulignent la vulnérabilité de ceux qui dépendent d’Internet pour leur subsistance dans la deuxième économie mondiale.

En juin, deux semaines seulement après la disparition de Li, Pékin a intensifié sa répression contre l’industrie en plein essor de la diffusion en direct du pays. Les régulateurs ont publié de nouvelles règles interdisant 31 « mauvaises conduites » par les hôtes de diffusion en direct et les obligeant à « respecter les valeurs politiques et les valeurs sociales correctes ».

Mais la répression stricte de l’industrie de la diffusion en direct en montgolfière pourrait ne pas être une bonne nouvelle pour l’économie chinoise.

La deuxième plus grande économie du monde est en proie à de graves problèmes économiques. Les dépenses de consommation sont faibles, tandis que le chômage des jeunes est proche de sommets historiques.

Les décideurs politiques sont désormais confrontés à des défis croissants pour maintenir la croissance et l’emploi stables, alors que le pays fait face à l’impact de l’adhésion de Pékin à une politique rigide de zéro-Covid, à une répression réglementaire brutale du secteur privé et à une crise immobilière qui entraîne une augmentation des créances douteuses. dans les banques et les protestations sociales croissantes.