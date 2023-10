Le Lip Bar déménage dans un plus grand magasin phare du centre-ville de Détroit | Culturel | Détroit

Cliquez pour agrandir Le bar à lèvres/Instagram Le nouveau produit phare du Lip Bar est situé au 1444 Woodward Ave.

La marque de beauté de Détroit, The Lip Bar, n’a cessé de croître depuis que Melissa Butler l’a fondée en 2012. La marque appartenant à des Noirs propose ses produits chez Target et CVS et s’apprête à déménager son magasin phare sur Woodward Avenue, au centre-ville de Détroit.

Le Lip Bar a ouvert son emplacement phare d’origine dans Parker’s Alley à Détroit en 2019. Ce magasin a fermé ses portes fin septembre alors que la marque se préparait à ouvrir dans une plus grande vitrine au 1444 Woodward Ave. 20 à 16h avec cadeaux, champagne, vin et musique.

Quand Butler a continué Aquarium à requins en 2015, alors que les propriétaires d’entreprise présentaient leur entreprise aux investisseurs, les animateurs de l’émission lui en ont arraché une nouvelle. Franchement, les requins étaient des connards pour Butler et son partenaire Rosco Spears. Kevin Leary (alias Mr. Wonderful) les appelait des « cafards colorés » en raison des nuances vives de rouge à lèvres de la marque.

Le Lip Bar a récemment affiché des panneaux publicitaires à Détroit proclamant : «Aquarium à requins m’a dit d’arrêter. 10 ans et 2 millions d’unités vendues. Merci, M. Wonderful.

La marque vient de sortir son nouveau rouge à lèvres noir mat en édition limitée « Back to Black », qui sera disponible lors de l’inauguration ainsi que chez Target et thelipbar.com.

Nous dirions que les filles de Detroit réussissent mieux, mais vous le savez déjà.

Abonnez-vous aux newsletters du Metro Times.

Suivez-nous: Actualités de Google | Actualité | Reddit | Instagram | Facebook | Twitter