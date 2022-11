Le Lions Clubs International signe un accord avec Special Olympics Bharat pour favoriser l’inclusion dans le sport

Alors que le monde traversait une crise financière mondiale en 2009, une organisation mondiale se concentrait sur la résolution de la crise la plus dommageable et la plus profonde qui se produisait en Inde et dans le monde.

Des décennies auparavant, alors que personne ne comprenait l’avènement des plateformes de diversité, d’équité et d’inclusion, le Lions Club International avait senti que l’inclusion était un sport de contact. En tant qu’organisations de clubs service les plus importantes, les plus actives et les plus inclusives au monde, le Lions Clubs International aborde désormais le thème du service, du soutien et de la solidarité avec beaucoup de sérieux, se vantant d’une portée remarquable de plus de 1 000 000 de bénévoles à travers le monde dans plus de 200 nations.

Avec les mesures d’austérité gouvernementales mises en œuvre, la volatilité accrue des marchés et un sentiment croissant d’incertitude sociale, cette organisation a compris que même si les marchés fluctuent, la façon dont nous traitons nos voisins ne le peut pas. C’était bien plus profond que cela.

David S. Evangelista, conseiller principal pour le développement international, Special Olympics, Inc. écrit que les couloirs d’un hôtel du centre-ville de Kolkata, niché dans l’agitation de l’une des villes les plus emblématiques d’Asie du Sud et du monde, un important et une innovation pionnière a été apportée à la communauté – une innovation qui montre maintenant l’éclat, la clairvoyance et l’avant-gardisme qui surgissent lorsque la solidarité triomphe de l’indifférence.

Ce qui s’est passé dans la petite salle de l’hôtel en 2009 représente maintenant un gigantesque pas en avant pour la société civile, le développement mondial, le gouvernement et, plus important encore, la vie des jeunes de tous horizons, de tous les moyens de subsistance, de toutes les croyances et de toutes les couleurs.

Le Club est également une organisation qui peut témoigner d’une longévité que la plupart des entités industrielles, universitaires, sociales et philanthropiques renoncent depuis longtemps à accroître leur impact et leur base dans leur 105e année d’existence.

L’équipe du Lions Clubs International en Inde a vu en 2009 une opportunité de conduire un nouveau récit d’inclusion par le service dans un monde des plus distraits – mais comme le véritable leadership l’a démontré tout au long de l’histoire – ils n’ont pas été découragés. Ils avaient des coéquipiers dans cette quête, la démographie la plus improbable prenant leur place aux côtés de ces leaders pionniers. Qui étaient ces partenaires dans la construction d’une nouvelle plate-forme d’inclusion par le sport et les services, qui a maintenant engendré des actions et un impact aux quatre coins du globe ? Les athlètes de Special Olympics.

“Nous, au Lions Clubs International du Bengale occidental, avons constaté qu’il y avait un besoin croissant d’engagement communautaire des enfants et des adultes ayant une déficience intellectuelle”, a déclaré AP Singh, vice-président international du Lions Clubs International. “Nous avons également vu qu’à travers l’élément fédérateur du sport, nous pouvions non seulement servir, mais forger quelque chose de plus profond, de plus durable, de plus percutant – et quelque chose qui parle au grand public : le frisson du sport.”

AP Singh, en collaboration avec l’ancien directeur international et champion mondial de l’inclusion Sangeeta Jatia, a mobilisé leur communauté et signé un protocole d’accord avec Special Olympics Bharat, la plus grande fédération de sports pour handicapés en Inde, unissant leurs forces entre les deux groupes pour offrir aux jeunes de toutes capacités la chance jouer ensemble, apprendre les uns des autres et montrer au mot ce que signifie vraiment être ensemble.

Cet accent mis sur l’inclusion par le sport et le service s’est avéré efficace et très inspirant. On peut voir la valeur motivante et inspirante que cette vision a eue grâce à la collaboration sportive inclusive continue et de longue date entre Special Olympics et le Lions Clubs International dans quelque 60 pays – qui ne cesse de croître.

« En tant que membres des Lions Clubs, nous avons l’obligation de répondre aux besoins où qu’ils se trouvent. Nous avons le désir de faire en sorte que le service prenne la place qui lui revient dans l’esprit des jeunes d’aujourd’hui, afin que l’avenir soit celui de l’aide au prochain. Peut-il y avoir quelque chose de plus important que l’unité dans un monde aussi fracturé ? dit Sangeeta.

“Les jeunes d’aujourd’hui réclament de nouveaux modèles, de nouveaux récits et de nouvelles approches – et à quel point nous sommes fiers, avec Special Olympics, de pouvoir en partie répondre à cet appel grâce au pouvoir simple mais profond du jeu inclusif. C’est merveilleux!”

Pendant plus de deux décennies, le Lions Clubs International et la Fondation du Lions Clubs International ont été l’un des partenaires mondiaux les plus solides pour le sous-ensemble de personnes handicapées mentales – fournissant des services clés de santé et de vision, un soutien à la santé familiale, le développement de la petite enfance, des programmes pour les réfugiés et plus encore grâce à un formidable partenariat mondial. Mais c’est le rôle des sports inclusifs de base qui constitue l’héritage le plus excitant du Bengale occidental, apporté par la simple conviction des leaders des services communautaires que le jeu peut guérir, que le sport peut guérir et que si nous pouvons nous entraîner et concourir ensemble, nous pouvons sûrement nous comprendre.

“Il suffit d’entrer en contact avec un athlète Special Olympics pour comprendre qu’il a tant à nous apprendre, non seulement sur lui-même, mais surtout sur nous-mêmes, sur la nécessité d’une introspection honnête. Ils font ressortir le meilleur de nous et nous poussent non seulement à servir, mais à servir avec vigueur », a noté AP Singh.

“C’est une population qui en a grand besoin dans le monde, mais c’est aussi une population qui devrait être très demandée. En tant que membres des Lions Clubs, nous sommes extrêmement fiers d’autonomiser ces athlètes, car en fin de compte, ils nous permettent d’être les meilleures versions de nous-mêmes.

