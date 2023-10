Le Lions Club de Sandwich annonce les gagnants du tirage au sort de bouvillons de la Sandwich Fair – Shaw Local

Le Sandwich Lions Club a annoncé les gagnants de sa tombola annuelle de bœufs. Les gagnants ont été tirés au sort à la clôture de la Foire de la Sandwicherie 2023.

Le premier prix du bouvillon plus transformation a été remporté par Mark Gordon de Campton Hills. Gary Jansen de Sandwich a remporté le deuxième prix d’un chèque-cadeau de 200 $ au Earlville Locker, et un troisième prix de chèque-cadeau de 100 $ a été attribué à Fernando Moreno de Plano.

Le Sandwich Lions Club organise une tombola annuelle de bœufs à la Foire du Sandwich depuis plus de 50 ans, avec une interruption de l’action seulement en 2020, lorsque la Foire du Sandwich n’a pas eu lieu. Il s’agit chaque année de la plus grande collecte de fonds du club.

Grâce au soutien de la communauté et des visiteurs d’ici et d’ailleurs, année après année, les Lions sont en mesure d’aider toute la communauté et au-delà en fournissant des services tels que la fourniture de lunettes et d’examens de la vue aux enfants et aux adultes dans le besoin et en apportant des contributions à des organisations locales telles que comme le centre de réadaptation Open Door et les services communautaires de Fox Valley.