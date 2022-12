Le lion dort ce soir : P-22, la menace insaisissable de LA, est capturé

Ayant suivi de près les déboires du célèbre félin, Mme Picchi a déclaré qu’elle avait immédiatement su de qui parlaient les fonctionnaires. “Tout le monde dans mon quartier a regardé les observations”, a-t-elle déclaré. “Les gens sont préoccupés par P-22.”

Mme Picchi a déclaré qu’après avoir amené son chien à l’intérieur, elle et son mari avaient regardé par la fenêtre les fonctionnaires tranquilliser le puma et l’envelopper doucement dans une bâche.

Le gros chat bien-aimé, a-t-elle ajouté, avait non seulement attiré l’attention de son quartier, mais quelque chose d’essentiel sur la ville de Los Angeles, sur sa nature en tant que lieu où la nature s’intègre à l’urbain, et où le vaste espace peut souvent que même les humains les plus connectés se sentent seuls.

“Ils ressentent beaucoup d’empathie pour lui parce qu’il est un peu seul”, a déclaré Mme Picchi à propos des habitants de la ville, ajoutant qu’elle et d’autres étaient fascinés par l’histoire de P-22 : Où allait-il ? Comment était sa vie ? « Il y a cet animal sauvage », a-t-elle ajouté, « qui est une sorte d’Angeleno lui-même. ”

Les responsables de la faune disent que les vétérinaires et les biologistes travaillent maintenant ensemble “pour trouver l’option la plus humaine disponible” pour le P-22. Mais de nombreux habitants, dont Mme Picchi, ont exprimé leur inquiétude quant au sort de la bête.

Beth Pratt, directrice exécutive californienne de la National Wildlife Federation, a déclaré que déterminer ce qui allait suivre pour P-22 pourrait s’avérer difficile, étant donné la nature territoriale des pumas mâles. Après des années d’errance solitaire dans la nature, il pourrait également trouver difficile la transition vers un sanctuaire, a-t-elle déclaré.

“Je suis contente qu’il soit maintenant sous bonne garde”, a déclaré Mme Pratt. “Il est bien soigné et nous allons découvrir ce qui se passe.”

Mme Pratt a ajouté qu’elle avait pleuré en apprenant sa capture.

“Mais je pense que c’était surtout des larmes de soulagement.”

Rubin d’avril contribué au reporting, et Jack Beg contribué à la recherche.