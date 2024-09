Le Lincoln Center Theater choisit Lear deBessonet comme directeur artistique

L’association possède la seule scène de Broadway qui ne se trouve pas à Midtown, le Vivian Beaumont, qui se trouve sur le campus du Lincoln Center dans l’Upper West Side. L’association possède également une scène Off Broadway, le Mitzi E. Newhouse Theater, et une salle Off Off Broadway sur le toit, le Claire Tow Theater.

DeBessonet, originaire de Baton Rouge, en Louisiane, est depuis longtemps une partisane de l’idée que le théâtre peut créer une communauté et favoriser le changement social. Cet intérêt l’a amenée à créer le programme Public Works du Public Theater : des spectacles musicaux adaptés d’œuvres classiques et mettant en vedette un mélange d’artistes professionnels et amateurs. Nombre de ces productions, souvent mises en scène en plein air autour de la fête du Travail, ont été des succès artistiques et le programme a été adopté par d’autres théâtres à travers le pays et en Grande-Bretagne.

Son mandat chez Encores! a été un peu comme des montagnes russes. Elle a commencé en 2020, au plus fort de la pandémie, et ses premières productions ont déçu les critiques et ont aliéné certains membres du public qui avaient l’impression que la politique était prioritaire sur la narration. Mais elle a trouvé ses marques avec une reprise accueillie avec enthousiasme de « Into the Woods » qui a été transférée à Broadway, et a suivi avec un succès après l’autre ; sa production Encores! de « Once Upon a Mattress » est maintenant à l’affiche à Broadway. Elle s’est engagée à diriger une autre production pour City Center : une reprise étoilée de «Rag-time » cet automne.

Ces dernières années, elle s’est de plus en plus intéressée à l’idée que les arts peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé publique, et elle a conçu cet été le projet Arts for EveryBody dans 18 villes, sur le modèle du Federal Theater Project.

Qu’espère-t-elle accomplir au Lincoln Center Theater ? « Je suis très passionnée par l’idée de préserver le grand héritage qu’André a créé », a-t-elle déclaré, « en produisant de nouvelles pièces, de nouvelles comédies musicales, des reprises et des classiques, dans un riche équilibre. » Elle espère également se concentrer sur « la création d’un théâtre qui soit un événement – ​​qui soit indéniablement différent de regarder Netflix sur son canapé. »