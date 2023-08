Le Lincoln Center de New York annonce 60 nouvelles représentations

Le Lincoln Center présentera environ 60 représentations de septembre à fin février, dont la première américaine de la nouvelle mise en scène des Arts Florissants de « The Fairy Queen » de Purcell et « Island Prayers » du Turtle Island Quartet.

La production « The Fairy Queen », mise en scène par Mourad, débutera le 19 août au Festival Dans les Jardins de William Christie à Thiré, en France, et sera présentée le 2 novembre à l’Alice Tully Hall, a annoncé jeudi le Lincoln Center.

« Island Prayers » comprend des compositions de Terence Blanchard, David Balakrishnan, Rhiannon Giddens et Jerod Impichchaachaaha’ Tate, et sera présenté en première mondiale le 6 octobre au Meany Center de Seattle. La performance de New York, au Tully Hall le 27 octobre, fait partie de « See Me As I Am », la célébration d’un an du Lincoln Center de Blanchard, le célèbre musicien et compositeur.

LE CENTRE LINCOLN DE NEW YORK RÉGLE LE PROCÈS POUR HANDICAP

Le Lincoln Center a réduit l’accent sur la présentation d’orchestres en tournée et de récitals classiques depuis la pandémie, laissant Carnegie Hall pour accueillir ces événements. La série « Great Performers » du Lincoln Center qui a débuté en 1965 n’a pas repris depuis l’annulation du calendrier 2020-21.

KIMMEL TROLLE LES NEW-YORKENS AVEC UN FAUX RAPPORT QUE LE CENTRE LINCOLN SERA NOMMÉ D’APRÈS TRUMP

Les 20 études pour piano de Philip Glass seront interprétées au David Geffen Hall le 19 novembre par Timo Andres, Inon Barnatan, Lara Downes, Daniela Liebman, Jenny Lin, Nico Muhly, Maki Namekawa et Ursula Oppens. Le ténor Rolando Villazon et le harpiste Xavier de Maistre joueront de leur enregistrement « Serenata Latina » au Tully Hall le 18 décembre.

La saison automne/hiver du Lincoln Center s’étend du 7 septembre au 24 février et comprend une majorité d’événements gratuits et payants. Une saison printanière sera annoncée plus tard.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le campus du Lincoln Center est dominé par le Metropolitan Opera, le New York Philharmonic, le New York City Ballet et le Lincoln Center Theatre.