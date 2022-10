Le limogeage de Top Mandarin a eu un impact de “bang sonique” sur Whitehall

Le limogeage du haut responsable du Trésor, Sir Tom Scholar, nuira à l’efficacité du gouvernement en exerçant un effet dissuasif sur la volonté des fonctionnaires de donner des conseils francs aux ministres, a déclaré un ancien mandarin.

Sir Leigh Lewis a déclaré que le limogeage controversé avait retenti comme un “bang sonique” autour de Whitehall, amenant tous les fonctionnaires à se demander s’ils pouvaient plus se permettre de souligner les défauts des propositions des ministres.

Scholar a été expulsé de son poste de secrétaire permanent quelques jours après la nomination de Kwasi Kwarteng, au milieu des spéculations selon lesquelles il aurait refusé d’approuver les plans du nouveau chancelier de réductions d’impôts non financées pour les riches.

Son limogeage après 30 ans au Trésor a été accueilli avec consternation par les dirigeants de la fonction publique, les anciens secrétaires de cabinet Lord Butler et Lord O’Donnell exprimant leur désapprobation.

Désormais, Sir Leigh, ancien secrétaire permanent du ministère du Travail et des Pensions, a averti que les ministres ne pouvaient plus compter sur le fait que leurs fonctionnaires étaient prêts à leur fournir des “conseils francs et honnêtes”.

Cette décision reflète “un malentendu inquiétant et total” de la part de l’administration de Liz Truss sur le rôle de la fonction publique, a-t-il déclaré.

Sir Leigh, qui a dirigé le formulaire DWP 2006-11, a déclaré à Times Radio qu’à l’avenir “ce sera un fonctionnaire du Trésor très courageux (qui voudra) remettre en question tout ce que le chancelier a dit”.

“Je pense que son limogeage a été très préjudiciable”, a déclaré Sir Leigh. “Et je pense que c’était beaucoup plus important que le simple limogeage d’un fonctionnaire.

“Et je pense que le plus important, c’est vraiment une incompréhension inquiétante et totale, en fait, de la part du nouveau Premier ministre et de la chancelière sur le rôle de la fonction publique.”

Il a ajouté: “Le rôle des hauts fonctionnaires est – selon ces mots célèbres – de donner des conseils francs, intrépides et honnêtes aux ministres, puis de suivre absolument les directives et les instructions que les ministres donnent.

« Si vous n’avez pas ce dialogue au sein d’un gouvernement, au sein d’un département aussi important que le Trésor et tout autour de Whitehall, alors la qualité même du gouvernement en souffrira.

«Le limogeage de Tom Scholar n’aura pas seulement inévitablement envoyé un énorme froid autour du Trésor, ce sera un fonctionnaire du Trésor très courageux qui, pour le moment, voudra remettre en question tout ce que le chancelier a dit.

«Ce limogeage aura fait le tour de tout Whitehall comme le proverbial boum sonique. Et je pense qu’il y aura de nombreux fonctionnaires de Whitehall, de très hauts fonctionnaires, qui se demanderont en ce moment s’ils peuvent effectivement donner des conseils francs et honnêtes aux ministres.

“Et c’est une très mauvaise chose en effet, car nous avons besoin que la fonction publique soit en mesure de donner des conseils honnêtes aux ministres, si nous voulons obtenir un meilleur gouvernement dans ce pays.”