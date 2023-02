Le limogeage de Marsch lui ouvre-t-il la voie pour diriger les États-Unis ?

Le timing est tout de toutes sortes de façons. C’est particulièrement vrai dans le cas de Jesse Marsch et de la Fédération américaine de football.

Marsch a été licencié en tant que manager de Leeds United lundi, après une série de seulement deux victoires lors de ses 18 derniers matches de Premier League. Le poste de direction de l’équipe nationale masculine des États-Unis étant vacant, il semblerait que la disponibilité de Marsch arrive au bon moment.

Mais s’il est parfait pour Marsch, ce n’est pas nécessairement parfait pour le football américain.

L’USSF se retrouve actuellement sans deux de ses plus hauts dirigeants sportifs, avec le directeur sportif Earnie Stewart qui devrait partir pour un rôle similaire au PSV Eindhoven dans un peu plus d’une semaine, et le directeur général de l’USMNT Brian McBride déjà parti. La société de conseil en sport Sportsology a été recrutée par la présidente de l’USSF Cindy Parlow Cone et le PDG JT Batson pour diriger la recherche des deux postes.

Alors que Cone a déclaré qu’elle espérait que le poste de directrice sportive soit pourvu avant le début de la Coupe du monde féminine en juillet, il se pourrait bien que ce soit la “fin de l’été” avant que les deux postes ne soient pourvus. Ce moment pourrait ne pas fonctionner pour capturer Marsch.

Pour être clair, l’USSF devrait jeter un filet aussi large que possible dans sa recherche du prochain directeur de l’USMNT. S’il peut attirer un entraîneur de baleine comme Jose Mourinho, alors il devrait certainement explorer cette voie, mais pour le moment, c’est le rêve. Des candidats plus réalistes doivent être identifiés, et cela inclut ceux qui sont nés dans ce pays.

La candidature de Marsch a certainement ses avantages et ses inconvénients. À l’heure actuelle, il est le candidat américain le plus expérimenté disponible, ayant entraîné des équipes en Europe depuis 2018, dont les quatre dernières années ont été passées à gérer des équipes comme le FC Salzburg, le RB Leipzig et Leeds. C’est un curriculum vitae d’entraîneur qui est inégalé dans les milieux du football américain.

Alors que d’autres managers tels que Peter Vermes du Sporting Kansas City sont en poste depuis plus longtemps, leurs mandats ont été entièrement consacrés à la MLS. Il en va de même pour le manager du LA Galaxy Greg Vanney et Jim Curtin de l’Union de Philadelphie.

Steve Cherundolo de LAFC est un autre candidat, mais il n’a qu’une saison solitaire à gérer une première équipe de première division – bien qu’une très réussie – à son actif. L’ancien entraîneur du VfB Stuttgart, Pellegrino Matarazzo, est une possibilité intéressante compte tenu de son éducation américaine et de son expérience en Bundesliga.

Mais en ce qui concerne Marsch, il n’en reste pas moins que ses deux derniers séjours à Leipzig et à Leeds se sont terminés avec lui sans même durer un an à l’un ou l’autre poste, et bien que son passage à Salzbourg ait été un succès, les résultats récents exigent un examen plus approfondi par ceux qui font l’embauche. décision. Il y a aussi des questions sur la méthodologie à laquelle il est marié, une méthodologie qui repose fortement sur la création du chaos via la presse. Marsch peut-il adapter son approche au jeu international, un jeu dans lequel le temps passé sur le terrain d’entraînement est nettement inférieur à celui du club, et les meilleures équipes sont aptes à surmonter une telle configuration ?

L’ancien milieu de terrain américain Sacha Kljestan a joué sous Marsch alors qu’il était avec les New York Red Bulls de 2015 à 2017, et estime que Marsch est en effet attaché à ses convictions.

“Je pense que Jesse est très – je pense que “déterminé” est un bon mot – dans sa croyance en son système”, a-t-il déclaré à ESPN. “Il ne change pas lui-même ou ce en quoi il croit. Je pense que c’est une qualité très admirable chez un entraîneur.”

Mais Kljestan a ajouté que cela ne signifie pas que Marsch ne peut pas changer à la volée.

“Sa philosophie ne change pas, mais tactiquement, il peut changer les choses”, a-t-il déclaré.

Kljestan a rappelé comment New York jouait principalement en 4-2-3-1 sous Marsch, mais les Red Bulls ont également joué avec trois dans le dos à certains moments en 2017, et avec un 4-2-2-2 plus tard dans sa carrière.

Limogé par Leeds United lundi, Jesse Marsch est un candidat attrayant pour le poste vacant de manager de l’équipe nationale masculine des États-Unis. Mike Egerton/PA Images via Getty Images

Le défenseur de St. Louis City, Tim Parker, qui a également joué sous Marsch à New York, se souvient d’un système plus rigide.

“Il n’y a pas beaucoup de flexibilité, pour être honnête”, a déclaré Parker à ESPN. “L’ensemble du système est en quelque sorte fait pour que tout le monde soit sur la même longueur d’onde tout le temps, et est censé faire, évidemment, fonctionner correctement la machine. C’est comme si tout le monde pensait la même chose, et avait la même mentalité, et avait le même approche du jeu, alors tout le monde devrait pouvoir cliquer et être sur la même longueur d’onde.”

Cette philosophie convient-elle au corps américain des joueurs offensifs ? Compte tenu de la jeunesse relative de l’équipe, Kljestan pense que oui.

“Il aime travailler avec de jeunes gars parce que je pense qu’il pense qu’il peut tirer le meilleur parti d’eux physiquement”, a-t-il déclaré à propos de Marsch. “Donc, avec la génération que je vois entre le milieu de terrain de Weston McKennie, Yunus Musah et Tyler Adams, cela devrait être là pour les quatre prochaines années. Vous avez [Christian] Pulisique, [Giovanni] Réina et [Timothy] Weah qui devrait être là pendant quatre ans, en gros toute l’équipe que je m’attends à être là en 2026 a entre 22 et 26 ans en ce moment, ce qui est comme le premier. Donc, oui, je pense que ce groupe de joueurs peut bien s’intégrer à ses idées tactiques et à sa philosophie.”

Parker note que si Marsch se retrouve avec l’USMNT et met en œuvre son système, cela nécessitera un engagement intense de la part des joueurs.

“En ce qui concerne son système et la façon dont il veut que ce système soit géré, je pense que cela nécessite une mentalité d’adhésion complète”, a-t-il déclaré. “Surtout quand j’ai joué avec lui aux Red Bulls, c’était un peu comme ça. C’était presque comme commencer sur une ardoise vierge et oublier ce que vous saviez et adhérer à ses méthodes. Mais cela nous a apporté le succès quand nous y étions. , donc lorsque vous êtes en mesure d’en récolter les fruits, je pense que vous êtes en mesure de voir le succès que vous pouvez avoir, ce qui rend ce processus d’achat beaucoup plus facile.”

L’autre conséquence du licenciement de Marsch est ce que cela signifie pour le contingent de joueurs américains de Leeds, dont l’un – McKennie – n’est avec le club que depuis une semaine. Cela dépendra en fin de compte de qui sera embauché pour remplacer Marsch.

Adams a été largement salué pour ses performances depuis son arrivée à Elland Road l’été dernier, en particulier du côté défensif du ballon, mais si le nouveau manager opte pour une approche plus basée sur la possession, Adams pourrait se retrouver à l’écart comme il l’a fait à Leipzig. Le manque de produit final de Brenden Aaronson – un but et deux passes décisives – pourrait également menacer sa position dans la formation de départ.

Ironiquement, la polyvalence du jeu de McKennie – sa course box-to-box, sa capacité sur coups de pied arrêtés et ses courses tardives dans la boîte – est de bon augure pour lui donner plus de temps de jeu. Il en va de même pour le fait que le directeur du football de Leeds, Victor Orta, soit un de ses admirateurs de longue date. Orta a également négocié l’accord qui a amené Aaronson dans le West Yorkshire avant l’arrivée de Marsch.

Avec la fenêtre de transfert fermée, cependant, quel que soit le nouveau manager, il devra se débrouiller avec ce qu’il a. Avec la survie du club en Premier League en jeu, cela semblerait empêcher de faire des changements en gros.

Quant à Marsch, les mois à venir détermineront dans quelle mesure ses objectifs respectifs s’aligneront sur ceux de l’USSF.