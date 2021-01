Le limogeage de Frank Lampard réaffirme complètement ce que nous savions déjà sur Chelsea – que dans leur cœur et leur âme, ils ne sont rien d’autre que bon marché et superficiels.

Ils n’ont pas employé Lampard pour son pedigree de titres de champion et de ligues des champions parce qu’il n’en avait pas.

Ils ne l’ont pas non plus convaincu de son bilan de dépenser quelques centaines de millions de dollars sur un marché des transferts unique et de tirer le meilleur parti de ses signatures immédiatement.

Ils l’ont amené avec pour mission de jouer les jeunes, de ramener l’âme du club, de leur donner une identité visible et d’apporter de nouvelles idées.

Pourtant, ils l’ont limogé pour avoir atteint sa première très mauvaise forme en 18 mois – une course qui les a vus tomber au milieu de la table, bien que cinq points derrière les champions en titre – et parce qu’il n’a pas encore tiré le meilleur parti de les joueurs qu’il a signés cet été.

La grande contradiction est que, lors de son dernier match aux commandes, l’une des anciennes stars de l’académie qu’il a amenées dans la première équipe a été capitaine de l’équipe et une autre a réussi un triplé.

Les progrès que Mason Mount et Tammy Abraham, et d’autres, dont Reece James, ont réalisés sous Lampard seront son héritage.

Et si Roman Abramovich avait embauché un manager avec un CV standard il y a 18 mois, pensons-nous honnêtement que ces garçons auraient réalisé ce qu’ils ont?