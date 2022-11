Le Likud israélien signe un accord de coalition avec un radical anti-LGBTQ

Cette étape progressive fait partie des efforts de Netanyahu pour conclure un accord de partage du pouvoir avec ses potentiels alliés ultra-orthodoxes et ultranationalistes après les élections législatives du 1er novembre. Netanyahu est sur le point de former l’un des gouvernements religieux et nationalistes les plus durs de l’histoire d’Israël.

Maoz est un fondamentaliste juif et un colon de Cisjordanie qui est un opposant déclaré aux droits des LGBTQ et aux femmes servant dans l’armée, et a exprimé son opposition à ce que les Arabes enseignent aux étudiants juifs dans les écoles israéliennes. Il a nié la légitimité du judaïsme non orthodoxe, y compris les mouvements réformé et conservateur, qui sont marginaux en Israël mais dominants aux États-Unis et ont longtemps fourni au pays un soutien financier et diplomatique.