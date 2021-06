Le Lightning revient en finale de la Coupe Stanley avec une victoire dans le septième match contre les Islanders

Le Lightning de Tampa Bay a franchi une nouvelle étape vers une répétition vendredi soir en battant les Islanders de New York 1-0 lors du septième match des demi-finales de la Coupe Stanley.

Le Lightning est le premier champion en titre à atteindre la finale de la Coupe Stanley depuis que les Penguins de Pittsburgh ont remporté deux titres consécutifs en 2016 et 2017.

Yanni Gourde a marqué le seul but en désavantage numérique à 1:49 de la deuxième période grâce aux aides d’Anthony Cirelli et d’Alex Killorn. Le gardien Andrei Vasilevskiy a effectué 18 arrêts pour garder les Islanders à distance et obtenir un autre blanchissage.

C’était le premier match 7 de l’histoire de la ligue à se terminer 1-0 avec un but en désavantage numérique. Vasilevskiy a également établi un record de la LNH avec blanchissages dans quatre matchs consécutifs de victoire en série.

Le Lightning affrontera les Canadiens de Montréal en ronde de championnat dès lundi.

Le Lightning a également éliminé les Islanders au troisième tour l’an dernier dans la bulle d’Edmonton, puis a battu les Stars de Dallas en six matchs en finale pour remporter leur premier titre depuis 2004.

Ils ont terminé troisième de la division centrale en 2021 alors que Nikita Kucherov a raté toute la saison régulière pour se remettre d’une opération à la hanche pendant la saison morte. La capacité de l’équipe à le mettre dans la réserve des blessés à long terme lui a permis de dépasser le plafond salarial et de garder le noyau du championnat ensemble.

Le vainqueur du trophée Hart 2018-19 et leader des marqueurs des séries éliminatoires 2020 est revenu pour le match 1 du premier tour et a marqué 27 points, le meilleur de la ligue, avant de se blesser lors de son premier quart lors du match 6 des demi-finales lorsqu’il a été contre-vérifié par le Scott Mayfield des insulaires.

Mais Kucherov est revenu vendredi soir et a joué plus de 16 minutes, et le Lightning sera en grande forme pour la ronde finale. Brayden Point, qui a réussi une séquence de neuf buts consécutifs Steven Stamkos, Killorn et Victor Hedman sont parmi les meilleurs marqueurs de la LNH en séries éliminatoires.

La ligne Gourde-Barclay Goodrow-Blake Coleman fournit de l’énergie et des buts opportuns, et le jeu de puissance du Lightning a été dominant.

La clé d’une répétition sera le gardien Vasilevskiy, qui a été nommé finaliste pour le trophée Vézina pour la quatrième saison consécutive et devrait gagner pour la deuxième fois.

Il n’a pas perdu deux matchs de suite au cours des deux dernières séries éliminatoires, et il a remporté la finale de 2020 et les trois premiers tours cette saison avec des blanchissages. Il a également obtenu un blanchissage lors du cinquième match contre les Islanders.