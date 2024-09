Le Lightning nomme Victor Hedman 11e capitaine de l’histoire de la franchise

Le Lightning de Tampa Bay a nommé le défenseur Victor Hedman le 11ème Le vice-président et directeur général Julien BriseBois a annoncé aujourd’hui le nouveau capitaine de l’histoire de la franchise. Les deux capitaines adjoints seront l’attaquant Nikita Kucherov et le défenseur Ryan McDonagh.

« Nous sommes ravis d’avoir Victor à la tête de notre équipe en tant que 11ème « Victor est le capitaine le plus important de l’histoire de la franchise », a déclaré BriseBois. « Victor est un joueur de premier plan qui est extrêmement respecté par ses coéquipiers, ses entraîneurs et ses pairs à travers la LNH. Au cours des 15 dernières saisons, il a été un représentant de classe mondiale pour notre organisation, tant sur la glace qu’à l’extérieur. Victor incarne ce que signifie être membre du Lightning de Tampa Bay et il est plus que prêt à saisir cette opportunité excitante. Nous avons hâte de le voir s’épanouir dans son nouveau rôle alors que nous continuons à travailler vers notre objectif de remporter la Coupe Stanley. »

Parmi tous les défenseurs de l’histoire de la franchise du Lightning, Hedman, 33 ans, se classe premier pour les matchs joués (1 052), les points (728), les points en avantage numérique (259), les points en infériorité numérique (14), les buts en prolongation (8), les buts gagnants (28), les tirs au but (2 241), les mises en échec (1 132), les tirs bloqués (1 613) et les revirements (529). Hedman a enregistré plus de temps de glace que tout autre patineur de l’histoire de la franchise des Bolts, enregistrant 24 683 minutes et 30 secondes de temps de glace au total au cours de ses 15 premières saisons avec le club. L’un des trois seuls joueurs à avoir disputé plus de 1 000 matchs de saison régulière avec le Lightning, Hedman n’est qu’à 31 matchs de devenir le meneur de tous les temps de Tampa Bay pour le nombre de matchs joués.

Au-delà de la saison régulière, Hedman a toujours été l’un des meilleurs joueurs des séries éliminatoires de l’histoire du Lightning. L’un des trois joueurs des Bolts à avoir remporté le trophée Conn Smythe en tant que joueur le plus utile de son équipe en séries éliminatoires, le double champion de la Coupe Stanley est le meilleur joueur de tous les temps de Tampa Bay pour le nombre de matchs joués en séries éliminatoires avec 165. Comme pour ses distinctions en saison régulière, Hedman détient presque tous les records de franchise des séries éliminatoires parmi les défenseurs, menant la voie pour les matchs joués, les points avec 117, les buts avec 23, les passes décisives avec 94, les buts en avantage numérique avec 10, les points en avantage numérique avec 51, les buts gagnants avec cinq, les tirs au but avec 415 et les tirs bloqués avec 317.

Depuis qu’il a été sélectionné par Tampa Bay avec le deuxième choix au total lors du repêchage de la LNH en 2009, Hedman s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs du sport, remportant le trophée James Norris Memorial en 2018 en tant que défenseur ayant démontré tout au long de la saison la plus grande polyvalence à ce poste. Finaliste pour ce prix pendant six saisons consécutives de 2016 à 2022, Hedman a également représenté les Bolts au match des étoiles de la LNH à quatre reprises.

Hedman a représenté son pays dans de nombreuses compétitions internationales, notamment au Championnat du monde masculin de l’IIHF 2017, où la Suède a remporté la médaille d’or, Hedman étant reconnu comme l’un des trois meilleurs joueurs de l’équipe. Il a récemment aidé la Suède à remporter une médaille de bronze au Championnat du monde masculin de l’IIHF 2024, terminant le tournoi avec sept passes décisives et huit points en 10 matchs. Un mois plus tard, Hedman a été sélectionné comme l’un des six premiers joueurs à représenter l’équipe suédoise au Tournoi des quatre nations 2025. Le tournoi aura lieu du 12 au 20 février au TD Garden de Boston et au Centre Bell de Montréal.

Originaire d’Ornskoldsvik, en Suède, Hedman est fermement ancré dans la communauté de Tampa Bay et a été très impliqué dans un certain nombre d’initiatives caritatives. Plus récemment, Hedman s’est associé à la Lightning Foundation pour célébrer son 1 000 anniversaireèmematch de carrière dans la LNH et a fait don de 1 000 livres de nourriture pour chiens à la Humane Society de Tampa Bay.

Anciens capitaines du Lightning :

Steven Stamkos 2013-14 – 2023-24

Martin St-Louis 2013-14

Vincent Lecavalier 2008-09 – 2012-13

Tim Taylor 2006-07 – 2007-08

Dave Andreïtchuk 2002-03 – 2005-06

Vincent Lecavalier 1999-00 – 2000-01

Chris Gratton 1999-2000

Bill Houlder 1999-2000

Rob Zamuner 1998-99

Mikael Renberg 1997-98

Paul Ysebaert 1995-96 – 1997-98

Aucun 1992-93 – 1994-95