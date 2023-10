Le Lightning Network de Bitcoin cherche à réapparaître après s’être égaré

Quand le développement du Bitcoin La société Lightning Labs a lancé le Lightning Network pour la première fois en 2018, c’était à la mode. Le protocole, construit sur la blockchain Bitcoin, a été conçu pour rendre les transactions de crypto-monnaie plus rapides et moins chères.

À l’époque, Lightning Labs avait levé 2,5 millions de dollars de financement d’amorçage auprès d’investisseurs, notamment Jack Dorsey de Twitter et David Sacks de PayPal, qui l’avaient surnommé « le protocole le plus important construit sur Bitcoin ».

Mais peu de temps après le lancement, des rumeurs d’échecs de transactions sur le Lightning Network ont ​​commencé à apparaître sur X, et tout à coup, la prochaine grande nouveauté pour Bitcoin semblait tout sauf. Les utilisateurs ont signalé des problèmes de liquidité et des failles de sécurité, créant l’impression que le Lightning Network était un protocole trop compliqué et peu fiable.

À mesure que le volume d’activité sur Bitcoin augmente, les transactions peuvent devenir plus lentes et plus coûteuses.

À mesure que le volume d’activité sur Bitcoin augmente, les transactions peuvent devenir plus lentes et plus coûteuses. La raison pour laquelle les transactions Bitcoin prennent un certain temps à traiter est la technologie sous-jacente, qui garantit la décentralisation et la sécurité en enregistrant chaque transaction sur une chaîne cryptée.

La demande pour des solutions de mise à l’échelle de couche 2 comme Lightning Network n’a fait que croître, mais celles pour Bitcoin en particulier ont été confrontées à des contraintes de capital. Selon un rapport de 2022 de Trammell Venture Partners, environ 99 % des investissements en capital-risque au cours des dernières années ont été dirigés vers d’autres produits cryptographiques, et non vers le bitcoin. Depuis sa création, Lightning Labs a levé 82,5 millions de dollars de financement, par rapport à l’une des principales solutions de couche 2 d’Ethereum, Polygon, qui a apporté environ 450 millions de dollars lors de son dernier cycle de financement.

« Lorsque les guerres à grande échelle du bitcoin se sont déroulées de 2015 à 2017, il a été décidé que Lightning Network serait l’approche à plusieurs niveaux que le bitcoin suivrait », a déclaré Nic Carter, associé chez Castle Island Ventures, dans une interview. « Mais le bitcoin lui-même est un protocole très difficile à modifier. Et chaque fois qu’il y a eu un changement, cela a été très controversé. »

Origines

Le protocole a été proposé pour la première fois par Thaddeus Dryja et Joseph Poon en 2015 comme solution aux limitations de mise à l’échelle du Bitcoin. Alors que les sociétés de paiement numérique traditionnelles comme Visa peuvent traiter environ 24 000 transactions par seconde, Bitcoin ne peut en traiter que sept. Lightning Network semblait être sur la bonne voie pour changer cela.

« Historiquement, le bitcoin n’a pas été le domaine sur lequel les investisseurs en capital-risque ont tendance à se concentrer », a déclaré Carter. « L’espace Bitcoin est très idéologique et de nombreux bitcoiners ont une vision négative du capital-risque. »

Plus tôt cette année, deux des plus grands échanges cryptographiques, Binance et Coinbasea annoncé son intégration au Lightning Network, rejoignant des sociétés comme Lightspark, une start-up de cryptographie qui travaille sur le Lightning Network de Bitcoin, et la société de paiement numérique Strike.

Lire : Les portefeuilles Bitcoin Luno et VALR sont désormais acceptés chez Pick n Pay

Bien que Coinbase envisageait le Lightning Network « depuis longtemps », la technologie n’a atteint que récemment un point où la société d’échange se sentait « beaucoup mieux », a déclaré Viktor Bunin, qui dirige l’équipe des opérations de protocole chez Coinbase, dans une récente interview sur le podcast Galaxy Brains.

« Pendant de nombreuses années, l’éclairage a été assez difficile à utiliser et à gérer », a poursuivi Bounine. « L’expérience non privative de liberté fait encore cruellement défaut par rapport à l’expérience privative de liberté. »

Mais, en tant qu’entreprise « sans équivoque pro-bitcoin », ajoute Bunin, l’intégration éventuelle du Lightning Network n’avait de sens que pour Coinbase.

Lightning Labs et Binance n’ont pas répondu à une demande de commentaire. Coinbase a refusé de commenter.

L’année dernière, Lightning Labs a annoncé la création de Taproot Assets, anciennement connu sous le nom de Taro, un protocole qui permet aux utilisateurs de transférer instantanément d’autres monnaies numériques, comme des jetons stables et non fongibles, sur la blockchain Bitcoin.

Christopher Calicott, directeur général de Trammell Venture Partners, a déclaré que Taproot Assets fait partie intégrante du développement de Lightning Network, car une adoption plus large est l’un des principaux obstacles auxquels la solution de couche 2 est confrontée. Un rapport de 2022 d’Arcane Research indique que plus de 80 millions de personnes ont accès au Lightning Network.

Lire : Ferrari acceptera la crypto comme moyen de paiement pour ses voitures

Même si le Lightning Network a théoriquement la capacité de prendre en charge un million de transactions par seconde, sa capacité à atteindre ce potentiel dépend de sa facilité d’utilisation à grande échelle. Et en tant que réseau peer-to-peer, il est difficile d’évaluer le nombre de transactions effectuées à un moment donné, selon Graham Krizek, fondateur et PDG de Voltage, un fournisseur Lightning-as-a-Service.

Il existe actuellement et il y aura beaucoup plus d’applications, en particulier dans les systèmes back-end.

« Il faudrait demander à tous ceux qui utilisent le Lightning Network combien de transactions ils effectuent, à quelle fréquence, toutes ces choses pour vraiment le calculer », a déclaré Krizek.

Son entreprise, Voltage, a été créée en 2020 après avoir trouvé le Lightning Network difficile à comprendre et à utiliser, même en tant que développeur. Mais par rapport aux débuts du Lightning Network, Krizek s’est dit optimiste quant à son avenir.

« Il existe désormais tout un écosystème dans lequel vous pouvez utiliser Lightning non seulement pour déposer et retirer de Binance, mais aussi sur les réseaux sociaux ou même dans la finance traditionnelle », a déclaré Krizek. « Il existe aujourd’hui beaucoup plus d’applications et cela continuera de l’être, en particulier dans les systèmes back-end. »

Certains, comme Carter, restent sceptiques quant à la capacité de la solution de couche 2 à transformer même le bitcoin.

« Il y a un coût mental très élevé à apprendre à utiliser le protocole Lightning soi-même », a déclaré Carter. « Mais en tant que technologie de paiement différente pour le contenu numérique natif, je pense que c’est là qu’elle trouvera sa place. » — Teresa Xie, (c) 2023 Bloomberg LP