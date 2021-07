Le Lightning mène 3-0 dans la série contre les Canadiens en finale de la Coupe Stanley de la LNH

C’était une ambiance festive à l’intérieur du Centre Bell de Montréal vendredi soir alors que les Canadiens ont pris la glace pour leur premier match à domicile en finale de la Coupe Stanley depuis 1993.

Mais la fête a été rapidement calmée par le Lightning de Tampa Bay, qui a sauté sur les Canadiens tôt en route vers une victoire de 6-3 dans le match 3. Le Lightning mène maintenant la série 3-0 et pourrait remporter la coupe Stanley pour une deuxième saison consécutive. devraient-ils terminer le balayage dans le match 4 lundi soir.

Il n’y a pas eu de balayage en finale de la Coupe Stanley depuis 1998. Les Canadiens – qui ont un record de 24 victoires en Coupe Stanley – ont été balayés pour la dernière fois en séries éliminatoires en 2009.

Même s’ils ne balaient pas, les Bolts sont désormais en excellente position pour répéter. Il n’y a eu que quatre retours de 3-0 dans l’histoire de plus de 100 ans de la LNH. Les Penguins de Pittsburgh 2016-17 sont la dernière équipe de la LNH à répéter.

« De toute évidence, ce que nous avons fait dans la bulle l’année dernière (recevoir la Coupe 2020) était très spécial, et vous voulez revivre ce moment », a déclaré le défenseur du Lightning Victor Hedman. «Mais à la fin de la journée, nous n’en sommes pas encore là. Nous devons gagner un match de plus mais nous nous mettons en bonne position, évidemment. Mais la quatrième (victoire) est la plus difficile à obtenir mais nous allons faire tout ce qu’il faut pour gagner le prochain match…

« En fin de compte, nous avons plus de travail à faire et nous ne sommes pas satisfaits tant que ce n’est pas fait. »

Voici comment le Lightning a poussé les Canadiens au bord du gouffre et les a éloignés d’une victoire de leur deuxième championnat consécutif :

Tampa ne perd pas de temps

Le Lightning a pris une avance de 1-0 à seulement 1:52 du match alors que le tir du défenseur Jan Rutta du fond du mur droit a échappé à un Carey Price fortement projeté.

Les choses sont allées de mal en pis pour Montréal quelques minutes plus tard alors que les Bolts ont porté le score à 2-0 à 3:27 sur le but de Hedman en avantage numérique avec le vétéran Eric Staal dans la surface pour retarder le match. Il s’agissait du deuxième but de Tampa en avantage numérique dans la série lors de sa septième tentative contre ce qui a été un désavantage numérique très efficace pour les Canadiens.

Selon NBC, Hedman est devenu le premier joueur à marquer au cours des 12 mois de l’année – un sous-produit de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le calendrier de la LNH et des courses profondes du Lightning au cours des deux dernières saisons.

L’entraîneur montréalais Dominique Ducharme – de retour derrière le banc après sa mise en quarantaine après avoir été testé positif pour COVID-19 – a appelé le temps mort après le but de Hedman.

Le Tricolore a un peu redressé le navire, terminant la période avec une avance de 17-12 au chapitre des tirs. Ils ont également réduit leur déficit à 2-1 à 11:16 alors que l’attaquant Phillip Danault, qui a fait du bon travail avec sa défensive, a inscrit son premier but des séries éliminatoires grâce à une belle course.

« C’est une excellente équipe. Ils capitalisent sur chaque erreur que nous commettons », a déclaré Danault après le match lorsqu’on lui a posé des questions sur le départ rapide du Lightning. « Nos erreurs sont énormes. Nous devons limiter nos erreurs. Nous devons faire de petits jeux. Nous devons juste être meilleurs. »

La foudre frappe deux fois

Malheureusement pour les Canadiens, la deuxième période a été presque identique à la première.

Nikita Kucherov a rétabli l’avance de deux buts du Lightning à 1:40 de la deuxième. Ondrej Palat a obtenu la première passe décisive en affrontant la passe d’Erik Cernak et l’a acheminée vers Kucherov, qui a inscrit son huitième but des séries éliminatoires sur le revers.

Kucherov, qui a également récolté une mention d’aide sur le but d’Hedman en avantage numérique, a maintenant 32 points en 21 matchs dans ces séries éliminatoires. Par ESPN Stats & Info, Kucherov n’est que le troisième joueur à enregistrer un total de 66 points au cours de deux séries éliminatoires consécutives. Les deux autres à accomplir cet exploit sont les membres du Temple de la renommée Wayne Gretzky et Mario Lemieux.

Tout comme en première période, il n’a fallu que quelques instants à Tampa pour marquer un autre but.

Cette fois, c’est Tyler Johnson qui encaissait à 3:33 de la deuxième période, profitant d’une déviation chanceuse du patin de Mathieu Joseph.

Nick Suzuki a réduit le déficit de Tampa à la fin de la deuxième période grâce à un tir de l’aile droite qui a traversé le gardien du Lightning Andrei Vasilevskiy.

Le finir

Même s’il aimerait probablement que le but qu’il a accordé à Suzuki revienne, Vasilevskiy a largement tenu bon en troisième période et a terminé le match avec 32 arrêts.

Johnson a effectivement scellé la victoire avec son deuxième but du match sur un effort en solo avec moins de cinq minutes à jouer. Il a capté une passe et a ensuite placé la rondelle devant Price sur un rebond pour donner au Lightning une avance de 5-2 à 15:19.

« Je sais à quel point c’était amusant l’année dernière quand nous avons gagné, alors (je) veux le refaire. Vous ne savez pas combien de chances vous allez avoir », a déclaré Johnson. « Chaque fois que vous vous en approchez, vous le ressentez vraiment.

« Je pense que gagner (la Coupe) l’année dernière vous donne encore plus envie de la gagner et je pense que tout le monde le ressent et nous sommes vraiment excités. Mais il reste encore beaucoup à faire, nous avons encore un match de plus. Nous savons que le quatrième est toujours le plus difficile et nous allons devoir faire un très bon match. »

Price a terminé avec 24 arrêts sur 29 tirs contre, accordant cinq buts pour la deuxième fois de cette série.

« Je peux certainement mieux jouer », a déclaré Price par la suite. « Ce n’est tout simplement pas assez bon jusqu’à présent. »

L’attaquant des Canadiens Corey Perry a donné une réponse immédiate 39 secondes plus tard, attendant patiemment Vasilevskiy avant de tirer la rondelle pour réduire le déficit du Tricolore à deux encore une fois.

Le match a été scellé pour de bon, cependant, lorsque l’attaquant du Lightning Blake Coleman a marqué un but dans un filet vide à 16:48 pour fournir la marge finale.

« Nous avons surmonté l’adversité tout au long de la saison, a dit Price au sujet du Tricolore. « Nos dos sont évidemment contre le mur, nous allons donc devoir commencer à faire de notre mieux. »

