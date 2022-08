Le “Liger” de Vijay Deverakonda ne parvient pas à impressionner les internautes alors que Twitter est inondé de mèmes brutaux

Vijay Deverakonda et Ananya Panday avec ‘Liger’ réalisé par Puri Jagannadh est enfin sorti. Il y a eu beaucoup d’attentes à l’égard du film, cependant, il n’a pas réussi à se connecter avec les masses et les critiques. Le film pan-indien est sorti en cinq langues différentes, dont l’hindi, le télougou, le tamoul, le malayalam et le kannada. La plupart des spectateurs estiment que le scénario ne rend pas justice aux capacités de Vijay. “Le film est enfoui sous la médiocrité – une histoire romantique inutile, des chansons inutiles, un humour ringard en se moquant du bégaiement du personnage principal, des performances grinçantes, des manquements fréquents à la logique et le camée le plus risible de l’un des plus grands boxeurs du monde – Mike Tyson. Même le physique construit comme un tank de Deverakonda ne peut pas sauver ce film de sa propre stupidité », a écrit Sonil Dedhia, dans une critique de film pour News18.com.

Au milieu de toutes ces critiques, les internautes se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur point de vue sur le film. Certains ont également recours aux mèmes. “Un film qui avait le potentiel d’être décent est gâché par une écriture insensée et des scènes dignes de grincer des dents ! VD a fait de son mieux et la transformation corporelle est excellente mais son bégaiement est ennuyeux. La piste d’héroïne est horrible. À part quelques instants, rien d’autre à mentionner. Note : 2,25/5 », a écrit un utilisateur de Twitter. Voici quelques réactions :

#Liger pire film de la Décennie dans le dot cinéma mondial. — Maître (@100ccMaster) 26 août 2022

Il est temps de regarder #liger tout seul dans le plus grand théâtre. Quelle formidable ouverture. @karanjohar La vie de Bhai Aapki Toh Ban Gayee! pic.twitter.com/yCDCDWYf84 – Kamal Rashid Kumar (@kamaalrkhan) 25 août 2022

#Liger Un film qui avait le potentiel d’être décent est gâché par une écriture insensée et des scènes dignes de grincer des dents ! VD a fait de son mieux et la transformation corporelle est excellente mais son bégaiement est ennuyeux. La piste d’héroïne est horrible. À part quelques instants, rien d’autre à mentionner. Note : 2.25/5 – Avis Venky (@venkyreviews) 24 août 2022

Pardon @TheDeverakonda – Tout votre travail acharné à la poubelle. Votre bégaiement à l’écran ne fonctionnait pas du tout. Éloignez-vous de Bollywood, faites de vrais films Telugu, cela deviendra automatiquement des projets pan indiens ! #Liger – Prashanth Rangaswamy (@itisprashanth) 25 août 2022

#LigerHuntBegins examen Positif +

Stationnement vélo

Crédits de départ

Donner des conseils pour les annonces non fumeurs

Écart d’intervalle

Générique de fin Négatif – Film entier #Liger — Sandeep Roxz (@SandeepRoxz_) 25 août 2022

‘Liger’ est un croisement entre le mauvais jeu d’acteur et la narration terrible. – Shridhar V (@iimcomic) 26 août 2022

De plus, un extrait hors contexte du film est devenu viral et cela n’aide pas non plus la cause. Dans la scène désormais virale, on peut voir le personnage de Panday, Tanya, montrer peu ou pas d’émotions alors que Liger rugit littéralement pour lui avouer son amour. La différence frappante dans leurs niveaux d’énergie est assez évidente, même dans le clip de 23 secondes.

“Reine de l’expression Ananya Pandey”, a écrit un utilisateur de Twitter en partageant la vidéo. Les gens n’ont pas manqué l’occasion de dunk sur Panday.

Ce n’est que plus tard que certains ont réalisé que les critiques visant uniquement Panday étaient injustes, car la prestation de Deverakonda dans ladite scène n’était pas non plus une œuvre d’art.

