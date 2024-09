Le ligaturage a augmenté le plus fortement dans les États qui interdisent l’avortement après l’annulation de l’arrêt Roe

De plus en plus de femmes ont choisi de se faire ligaturer les trompes après l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade en 2022, selon une nouvelle étude, et les plus fortes augmentations ont eu lieu dans les États qui l’interdisent. avortement.

Une étude publiée mercredi dans le JAMA a examiné les données des demandes d’indemnisation d’assurance de 2021 et 2022 pour environ 4,8 millions de femmes qui ont subi une ligature des trompes, une intervention chirurgicale visant à fermer les trompes de Fallope afin que la patiente ne puisse plus tomber enceinte. Les données proviennent de 36 États et de Washington, DC, et les chercheurs ont classé ces endroits comme « interdits », « limités » ou « protégés », en fonction de leurs politiques en matière d’avortement.

Au cours des 18 mois précédant la Décision Dobbs fin juin 2022Les ligatures des trompes sont restées stables dans les trois groupes d’États. Mais au cours du second semestre de 2022, la procédure a augmenté dans les trois groupes. Les chercheurs ont également examiné l’évolution soutenue des chiffres au fil du temps, constatant que les ligatures des trompes ont augmenté de 3 % chaque mois dans les États interdits.

« Ce n’est pas entièrement surprenant » compte tenu des changements apportés aux lois sur l’avortement, a déclaré Xiao Xu, auteur principal de la lettre de recherche et professeur associé de sciences de la reproduction au Collège des médecins et chirurgiens Vagelos de l’Université de Columbia.

La lettre de recherche s’ajoute à d’autres conclusions sur une augmentation des procédures de stérilisation après l’annulation de Roe, y compris une étude de chercheurs publiée en avril dans JAMA Health Forum qui a constaté une augmentation brutale des ligatures des trompes chez les femmes de 18 à 30 ans et des vasectomies chez les hommes de cette tranche d’âge.

« Il semble que les données qu’ils ont utilisées ont pu ventiler les choses par État, ce qui est bien et quelque chose que nous n’avons pas pu faire avec les données que nous avons utilisées », a déclaré Jacqueline Ellison, auteur de l’étude d’avril qui travaille à l’École de santé publique de l’Université de Pittsburgh.

Le Dr Clayton Alfonso se souvient avoir constaté une augmentation des ligatures des trompes dans son cabinet d’obstétrique-gynécologie à l’Université Duke en Caroline du Nord, « en particulier à l’approche de la décision Dobbs ».

Les patientes qui ne voulaient pas d’enfants ou plus craignaient que les contraceptifs ne fonctionnent pas et qu’elles tombent enceintes de manière inattendue, a déclaré Alfonso, qui n’a participé à aucune des deux études. Les patientes lui ont dit qu’elles préféraient être stérilisées au cas où elles ne pourraient pas avorter.

La Caroline du Nord interdit la plupart des avortements après 12 semaines de grossesse en 2023. Alfonso a déclaré que le nombre de patients demandant une ligature des trompes a légèrement diminué, ce qui, selon lui, s’est produit lorsque les gens sont devenus plus sûrs des lois locales.

Il a également déclaré qu’il aimerait voir des recherches sur ce qui se passera après 2022, compte tenu du « paysage en constante évolution ». Xu a déclaré que son équipe était intéressée à réaliser une telle étude lorsque les données seront disponibles.

___

Le département Santé et Sciences de l’Associated Press bénéficie du soutien du groupe Science and Educational Media du Howard Hughes Medical Institute. L’AP est seule responsable de l’ensemble du contenu.