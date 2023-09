Le lifting de la Mercedes Classe G 2024 aura des modifications aérodynamiques dérivées de l’EQG

Soyons réalistes une seconde et disons que les gens qui achètent une Mercedes Classe G ne se soucient pas vraiment de la consommation d’essence. Vous payez déjà 139 900 $ pour un G550 ou 179 000 $ pour un AMG G63 aux États-Unis, avant les options, donc les paiements en carburant ne devraient pas poser trop de problèmes. En Europe et sur d’autres marchés, la marque de luxe allemande est équipée d’un six cylindres diesel en ligne plus économe et il existe même un modèle essence à quatre cylindres baptisé G350 en Chine.

Cependant, ceux qui se concentrent sur l’obtention de la Classe G entièrement électrique auront besoin d’une plus grande efficacité, car le SUV de forme carrée n’est pas pour le moins la voiture la plus aérodynamique du marché. Bien que la variante EV soit immédiatement reconnaissable, elle bénéficiera d’un large éventail de modifications aérodynamiques pour améliorer l’autonomie. Les classes réalisées lors de la croissance de l’EQG peuvent être mises à profit dans le lifting de la Classe G à propulsion conventionnelle qui arrivera en 2024.

L’information a été faite par Emmerich Schiller, directeur général de Mercedes-Benz G GmbH. Dans une interview avec Voiture automobile, le responsable de la division G a promis « une amélioration vraiment spectaculaire de l’aérodynamique ». Et ce, malgré le fait que la plupart des gens ne remarqueront pas les changements même lorsqu’ils seront assis juste à côté de la voiture, a-t-il ajouté. Ces optimisations devraient apporter « une réduction incroyable de la consommation d’essence ».

Il a poursuivi en disant que la Classe G rénovée aura presque la même apparence, qu’elle soit propulsée ou non par un moteur essence/diesel ou un moteur électrique. L’EQG, prêt pour la production, sortira de son capot dans quelques mois seulement, plus particulièrement au premier semestre 2024. Emmerich Schiller a déclaré Voiture automobile la version ICE sera également mise à jour en même temps.

La Classe G 2024 perdra le modèle G500 à moteur V8 car la version finale dévoilée fin juin en Europe marquait la fin de la rue pour cette version. On ne sait pas si le G550 aux spécifications américaines pourrait même abandonner le V8 avec le remplacement à mi-cycle prévu pour la Classe G W463. Même si cela est le cas, nous espérons que le moteur huit cylindres restera dans l’AMG G63 pendant encore quelques années.