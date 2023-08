Le lieutenant-gouverneur Sheila Oliver s’est souvenu lors d’un service commémoratif en tant que combattant pour les personnes dans le besoin

TRENTON, NJ (AP) – Le lieutenant-gouverneur Sheila Oliver, la première femme noire élue à un poste à l’échelle de l’État dans l’histoire du New Jersey, a été rappelée lors d’un service commémoratif samedi comme une pionnière qui s’est battue pour aider les personnes dans le besoin.

Le révérend Al Sharpton et une foule de responsables du New Jersey se sont adressés aux personnes en deuil samedi dans la basilique-cathédrale bondée du Sacré-Cœur à Newark. Les personnes en deuil comprenaient la mère d’Oliver, âgée de 95 ans, et d’autres membres de la famille, ainsi que cinq gouverneurs actuels et anciens de l’État.

Sharpton a déclaré aux personnes en deuil qu’Oliver, également la première femme noire à diriger l’Assemblée de l’État, « n’a jamais oublié pourquoi elle était dans la pièce ».

« Elle n’a jamais reculé, elle n’a jamais vendu, elle n’a jamais tourné le dos aux gens qui l’ont faite. Elle était et est à nous et le sera toujours », a-t-il déclaré, attirant un tonnerre d’applaudissements et amenant de nombreux spectateurs à se lever.

Le gouverneur Phil Murphy a félicité Oliver, 71 ans, décédé le 1er août à la suite d’un séjour à l’hôpital pour un problème médical non divulgué, comme un « combattant de premier ordre pour chaque New Jerseyan ».

« Peu importe le poste, Sheila a remporté toutes les victoires possibles pour les familles oubliées de notre État. Et en tant que changemaker, elle était toujours en avance sur la courbe », a déclaré Murphy, un démocrate. Il a remercié le cardinal Joseph Tobin « d’avoir partagé cette terre sainte avec nous alors que Sheila se lève et prend son envol en tant que nouvel ange gardien du New Jersey ».

Dionne Warwick, originaire du New Jersey, a qualifié son amie de « personne qui n’a jamais, jamais rencontré d’étranger » et qui « connaissait tout le monde intimement même s’ils n’étaient pas intimement connus ».

« Elle aimait rire – et elle aimait aussi les bons potins », a déclaré Warwick, provoquant elle-même des rires.

Le cercueil drapé du drapeau américain d’Oliver reposait vendredi près du sceau de l’État dans la rotonde du Capitole, attirant un flot de législateurs, d’anciens membres du personnel et de membres du public pour lui rendre hommage.

En plus d’être le principal adjoint de Murphy, intervenant alors qu’il était hors de l’État, Oliver a également supervisé le Département des affaires communautaires, qui coordonne l’aide de l’État aux villes et aux villes et supervise l’application du code. Oliver était à l’Assemblée, servant de conférencier de 2010 à 2014, avant de devenir colistier de Murphy en 2017.

Né et élevé à Newark, Murphy a obtenu un diplôme en sociologie de l’Université Lincoln de Pennsylvanie et une maîtrise en organisation communautaire de l’Université de Columbia. Elle a remporté un siège à l’Assemblée dans le comté natif d’Essex en 2003 après avoir siégé au conseil d’administration du comté d’Essex composé de propriétaires libres choisis de 1996 à 1999.

La constitution de l’État exige que Murphy nomme un successeur dans les 45 jours suivant la vacance. Jusqu’à ce qu’il le fasse, le président du Sénat, Nicholas Scutari, exercera les fonctions de gouverneur par intérim si Murphy quitte l’État ou est frappé d’incapacité.

The Associated Press