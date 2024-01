Le lieutenant-gouverneur du Texas répond à une question sur une éventuelle « guerre civile »

Au milieu des tensions liées à l’utilisation de barbelés barbelés à la frontière américano-mexicaine au Texas, le lieutenant-gouverneur de l’État, Dan Patrick, a répondu dimanche à une question sur une éventuelle “guerre civile”.

La tension entre les unités fédérales et étatiques au Texas persiste après que l’administration du président Joe Biden a obtenu une victoire significative sur le gouverneur du Texas Greg Abbott lundi après que la Cour suprême a statué 5-4 pour autoriser le retrait temporaire des barbelés le long de la frontière sud pendant le litige sur la question. procède. La décision de la Cour a suscité la colère des républicains qui soutiennent les mesures prises par Abbott et son administration pour lutter contre l’immigration clandestine dans l’État. Les tensions suscitées par ces mesures se sont intensifiées à mesure que le gouvernement fédéral a soulevé des préoccupations environnementales et humanitaires concernant la dissuasion.

Pendant ce temps, Abbott et son administration sont restés fermes sur leur position de poursuivre la politique des barbelés barbelés alors que le gouverneur républicain affirme que le Texas a un droit constitutionnel à l’autodéfense et que son État « agissait sur la base de cette autorité, ainsi que de la loi de l’État, pour sécuriser la frontière du Texas” en utilisant le fil barbelé.

Dans une interview sur Fox News’ Futures du dimanche matin avec l’animatrice Maria Bartiromo, Patrick a déclaré que le Texas ne voulait pas de confrontation avec l’administration Biden. Cependant, lorsque Bartiromo lui a demandé si cette situation « se transformerait en guerre civile », Patrick a répondu en réitérant que le Texas avait un droit constitutionnel.

“Nous pensons que constitutionnellement, nous avons raison, nous avons le droit de défendre nos citoyens, nous avons le droit de défendre ce pays et nous faisons simplement notre travail. Ces jeunes femmes et hommes qui servent notre Garde nationale et notre DPS sont les meilleurs. des meilleurs, pourquoi voudrait-il envoyer quelqu’un pour les affronter”, a-t-il déclaré.

Semaine d’actualités a contacté le bureau de Patrick et la Maison Blanche par e-mail pour commentaires.

Le lieutenant-gouverneur du Texas, Dan Patrick, s’adresse aux médias vendredi à Eagle Pass, au Texas. Au milieu des tensions liées à l’utilisation de fils barbelés à la frontière américano-mexicaine au Texas, Patrick a répondu à une question sur un…

Les commentaires de Patrick interviennent après que certains démocrates, dont le représentant du Texas Joaquin Castro et l’ancien représentant Beto O’Rourke, ont exhorté Biden à fédéraliser la Garde nationale du Texas pour empêcher Abbott de défier la décision de la Cour.

Patrick avait précédemment répondu à cette possibilité en déclarant que ce serait une erreur.

“La plus grande erreur que l’administration Biden pourrait commettre serait d’affronter les forces de l’ordre ou nos militaires, notre Garde nationale à notre frontière, dans ce parc, alors que nous faisons en réalité le travail que le peuple américain veut”, a déclaré Patrick à Laura Ingraham sur Fox News. vendredi.

Les inquiétudes concernant une confrontation sont apparues après que le Département de la Sécurité intérieure (DHS) a demandé au Texas de cesser d’empêcher les agents fédéraux de la patrouille frontalière d’accéder au parc Shelby d’Eagle Pass. Une lettre du DHS adressée la semaine dernière au procureur général du Texas, Ken Paxton, exigeait un accès complet au parc d’ici vendredi, mais Paxton a rejeté la demande.

Biden a indiqué qu’il était ouvert à des « changements massifs » en matière de politique frontalière, demandant au Congrès d’adopter un accord bipartisan au Sénat qui associerait des mesures de contrôle des frontières à une aide à l’Ukraine pour l’aider dans sa guerre en cours avec la Russie. En outre, il a déclaré samedi lors d’un événement politique en Caroline du Sud qu’il serait prêt à fermer la frontière entre les États-Unis et le Mexique si les législateurs lui envoyaient seulement un projet de loi à signer.

De plus, ce n’est pas la première fois que des inquiétudes concernant une éventuelle guerre civile concernant la gestion de la frontière sud sont évoquées, car certains se sont tournés vers X, anciennement Twitter, pour soulever la question.

La personnalité Internet Terrence Williams a déclaré à ses 1,7 million de followers : « LA GUERRE CIVILE ARRIVE BIENTÔT ».

“Vous essayez de déclencher une guerre civile”, a déclaré Williams au président dans une vidéo mise en ligne. “Vous avez mis tout le monde dans l’État du Texas en colère.”

Le commentateur conservateur Carmine Sabia est d’accord, écrivant sur X : « Joe Biden est sur le point de déclencher une guerre civile à cause de sa gestion traîtresse de la frontière ».

Le streamer YouTube Tim Pool a déclaré sur un stream que cela “ressemble à un scénario de type Fort Sumter”, faisant référence à la première bataille de la guerre civile.