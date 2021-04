Le lieutenant-gouverneur noir de Virginie, Justin Fairfax, a suscité des critiques après avoir semblé assimiler les appels à sa démission au milieu d’accusations d’agression sexuelle à la mort de George Floyd en garde à vue.

Fairfax a laissé beaucoup de ceux qui ont suivi le débat primaire démocrate de Virginie mardi soir se grattant la tête après s’être présenté comme victime de discrimination raciale, et a comparé sa situation à celle de Floyd et Emmett Till, un adolescent qui a été lynché dans le Mississippi en 1955 après il a été accusé d’avoir offensé une femme blanche.

Appel à la mort de Floyd en garde à vue « horrible, » Fairfax a poursuivi en alléguant le racisme systémique dans la société américaine: «Cela rappelle une histoire en Virginie et dans notre pays, où les Afro-Américains, et en particulier les hommes afro-américains, sont présumés coupables, sont traités de manière inhumaine, ne bénéficient d’aucune procédure régulière et voient leur vie affectée et, dans certains cas, emmenée en un instant. »





Fairfax s’est ensuite cité comme exemple d’un tel traitement, invoquant des allégations d’agression sexuelle antérieures contre lui. En février 2019, deux femmes se sont manifestées en alléguant que Fairfax les avait agressées sexuellement au début des années 2000. Vanessa C. Tyson a accusé Fairfax de l’avoir agressée lors de la Convention nationale démocrate de 2004 à Boston, tandis que Meredith Watson a affirmé que Fairfax l’avait violée en 2000. Le politicien a nié avec véhémence toutes les allégations, arguant qu’il s’agissait d’un complot par des opposants politiques pour le forcer à quitter Bureau. À l’époque, un ensemble de dirigeants démocrates ont appelé Fairfax à démissionner, parmi lesquels l’ancien gouverneur et principal candidat au poste de gouverneur, Terry McAuliffe.

«Tout le monde sur cette étape appelait à ma démission immédiate, y compris Terry McAuliffe trois minutes après la publication du communiqué de presse. Il m’a traité comme George Floyd. Il m’a traité comme Emmett Till. Pas de procédure régulière, j’ai immédiatement assumé ma culpabilité, » Fairfax a accusé lors du débat de mardi.





Cependant, le parallèle ne s’est pas bien passé avec les électeurs potentiels et les experts en ligne, qui n’ont pas tardé à rappeler à Fairfax qu’il est toujours en vie par opposition à Floyd et Till.

D’autres ont souligné que les allégations d’agression sexuelle provenaient de femmes noires.

C’est une chose horrible à dire pour tant de raisons, mais on ignore également que c’est une femme noire qui a accusé Fairfax. Le fait qu’il dise cela sur une scène de débat prouve qu’il n’est pas comme George Floyd. https://t.co/FvkwU03gBI – Éric Michael Garcia (@EricMGarcia) 7 avril 2021

Justin Fairfax n’est pas traité comme George Floyd ou Emmett Till, il est traité comme R. Kelly. Faites sortir cet homme de la scène – Wes (@wgobar) 6 avril 2021

« Vous ne voyez pas tous les jours des effets de cette qualité! » L’agent républicain Tres Watson a tweeté.

Wow. C’est impressionnant. Le lieutenant-gouverneur adjoint Justin Fairfax compare son accusation de multiples actes d’agression / harcèlement sexuel à la mort de George Floyd. Vous ne voyez pas de spin de cette qualité tous les jours! https://t.co/7wTrCsdiYL – Tres Watson (@treswatson) 7 avril 2021

La politologue et partisane de Biden, Miranda Yaver, a suggéré que Fairfax, au contraire, se soit vu accorder un relâchement massif.

«Le fait que Justin Fairfax soit toujours le lieutenant-gouverneur de Virginie et qu’il prenne la parole sur une scène de débat dans le cadre de sa candidature à devenir gouverneur de Virginie montre qu’il l’a fait beaucoup plus facilement que George Floyd ou Emmett Till,» elle a tweeté.

Le fait que Justin Fairfax soit toujours lieutenant-gouverneur de Virginie et s’exprimait sur une scène de débat dans sa tentative de devenir gouverneur de Virginie montre qu’il l’a fait beaucoup plus facilement que George Floyd ou Emmett Till. (C’est insensé que cela doive même être dit.) Https://t.co/DGeWanIhNb – Miranda Yaver, PhD (@mirandayaver) 7 avril 2021

« Quelle chose incroyablement idiote à dire, » un partisan de Fairfax mentionné.

Un autre commentateur décrit La comparaison de Fairfax est absolument fausse, l’appelant pour « audacieux » pour le prononcer.

