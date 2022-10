Le lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique reçoit le premier coquelicot pour lancer la campagne 2022 – Kelowna Capital News

Des membres de la Légion royale canadienne ont présenté le lieutenant-gouverneur. Janet Austin avec le premier coquelicot de la campagne du coquelicot 2022 à Government House à Victoria, mardi 25 octobre.

Les fonds amassés dans le cadre de la campagne annuelle précédant le 11 novembre serviront à divers projets et programmes visant à soutenir les anciens combattants canadiens, leurs familles et leurs personnes à charge, ainsi que les personnes âgées.

Austin a déclaré que c’était un grand honneur d’être le récipiendaire du premier coquelicot. « C’est une occasion mémorable pour moi, en tant que lieutenant-gouverneur, de recevoir le premier coquelicot », a-t-elle déclaré. « Cela fait un peu plus de 100 ans que cette pratique a été adoptée au Canada, et c’est merveilleux de voir combien de Canadiens portent le coquelicot pour rappeler ce que nous devons à nos anciens combattants, ainsi qu’aux membres actuels des forces armées en service.

Le président honoraire de la BC Yukon Command de la Légion royale canadienne, Dave Sinclair, a déclaré qu’il avait lancé la tradition en Colombie-Britannique il y a environ deux décennies lorsqu’il a offert le premier coquelicot à l’ancienne lieutenante-gouverneure Iona Campagnolo.

“C’est quelque chose qui a été fait dans tout le pays et j’ai pensé que nous devions le faire ici”, a-t-il déclaré. “Alors je l’ai organisé et nous avons présenté le premier coquelicot à son honneur Iona Campagnolo, à ce moment-là, et c’est une tradition depuis.”

Les cérémonies du jour du Souvenir auront lieu le 11 novembre dans toute la région du Grand Victoria.

Colombie-BritanniqueJour du SouvenirLégion royale canadienneAnciens combattantsVictoria