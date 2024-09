Le lieutenant-gouverneur de Géorgie ne sera pas inculpé dans l’affaire d’ingérence électorale de 2020

ATLANTA — Un procureur spécial a décidé de ne pas porter plainte contre le lieutenant-gouverneur de Géorgie, Burt Jones, pour ses efforts visant à annuler la défaite de Donald Trump à l’élection présidentielle de 2020 dans l’État.

Pete Skandalakis, directeur exécutif du Conseil des procureurs de Géorgie, a annoncé vendredi qu’il avait décidé de ne pas porter l’affaire devant un grand jury. Skandalakis s’est désigné lui-même pour gérer l’affaire en avril, près de deux ans après que le procureur du comté de Fulton ait décidé de ne pas porter l’affaire devant un grand jury. Fani Willis a été exclu de poursuivre Jones dans le cadre de son affaire d’ingérence électorale contre l’ancien Trump et d’autres.

Jones était l’un des 16 républicains d’État qui se sont réunis au Capitole de Géorgie en décembre 2020 pour signer un certificat attestant que Trump avait remporté la Géorgie et se déclarant électeurs « dûment élus et qualifiés » de l’État, même si le démocrate Joe Biden avait été déclaré vainqueur de l’État.

Alors sénateur d’État, Jones a signé un appel à une session extraordinaire de la législature de Géorgie visant à annuler Victoire serrée de Biden dans l’ÉtatIl a rejoint 26 autres législateurs de l’État de Géorgie dans un mémoire demandant à la Cour suprême des États-Unis d’accepter une demande du Texas visant à annuler les résultats des élections en Géorgie, en Pennsylvanie, au Michigan et au Wisconsin.

Jones s’est également rendu à Washington le 5 janvier 2021 et a dîné avec le vice-président Mike Pence. Jones portait une lettre d’un autre législateur demandant à Pence de retarder le décompte des votes du Collège électoral. Cependant, Jones a déclaré qu’il avait décidé de ne pas remettre la lettre à Pence, affirmant qu’il avait conclu que Pence n’était pas ouvert à cet argument.

Après que Willis a informé Jones à l’été 2022 qu’il était la cible de son enquête sur une possible ingérence électorale illégale de Trump et d’autres, il a fait valoir qu’elle ne devrait pas pouvoir le poursuivre parce qu’elle avait organisé une collecte de fonds pour son adversaire démocrate dans la course au poste de lieutenant-gouverneur. Le juge de la Cour supérieure Robert McBurney a accepté, statuant en juillet 2022 que les actions de Willis créaient un conflit d’intérêts « réel et intenable ».

Il a donc été laissé au Conseil des procureurs, une agence d’État non partisane qui soutient les procureurs de district, le soin de nommer un procureur pour décider si Jones devait être inculpé. Après que Willis a obtenu un acte d’accusation contre Trump et 18 autres personnes en août 2023, Skandalakis, le chef du groupe, a déclaré qu’il commencerait à chercher un procureur approprié pour déterminer si Jones devrait également faire face à des accusations. En avril, Skandalakis annoncé qu’il assumerait lui-même la tâche.

« J’ai toujours voulu raconter mon histoire devant un procureur juste et impartial, ce qui n’est clairement pas le cas de Fani Willis. Je suis reconnaissante d’avoir enfin eu l’occasion de le faire », a déclaré Jones dans un communiqué après l’annonce de la décision de Skandalakis.

Un porte-parole du bureau de Willis a refusé de commenter.

Skandalakis a publié une déclaration de quatre pages expliquant comment il est parvenu à sa décision. Il a écrit qu’il avait examiné les preuves, y compris les transcriptions et les dépositions d’un enquête spéciale du grand jury Les enquêteurs ont utilisé le bureau de Willis, le dossier d’enquête des procureurs et les messages texte du téléphone portable de Jones. Il a également déclaré avoir interrogé Jones à quatre reprises.

L’enquête s’est limitée aux actions de Jones lors des contestations des élections générales de 2020, en particulier son rôle dans ces contestations et ses motivations à l’époque, a écrit Skandalakis.

Il a tenté de répondre à quatre questions : l’affaire méritait-elle une enquête plus approfondie de la part des forces de l’ordre, une nouvelle enquête spéciale du grand jury, la présence de suffisamment de preuves pour justifier des accusations criminelles et la présentation de l’affaire à un grand jury ordinaire pour examiner les accusations. La réponse à toutes ces questions a été « non », a-t-il écrit.

Jones « a agi de manière cohérente avec sa position, en représentant les préoccupations de ses électeurs et en s’appuyant sur les conseils d’avocats » lorsqu’il était électeur républicain, a écrit Skandalakis. Il a ajouté que Jones « n’a pas agi avec une intention criminelle, ce qui est un élément essentiel de la commission de tout crime ».

Jones a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible, affirmant que lui et d’autres électeurs de Trump avaient agi sur les conseils d’avocats pour préserver les chances de l’ancien président s’il remportait un recours électoral en instance devant le tribunal à l’époque. Trois autres qui ont signé les électeurs républicains faisaient partie des personnes inculpées avec Trump.

Trump et les 18 autres inculpés en août, ils étaient accusés d’avoir participé à un vaste projet visant à annuler illégalement la défaite de Trump en Géorgie. Quatre personnes ont plaidé coupable après avoir conclu des accords avec les procureurs. Les autres, dont l’ancien président, ont plaidé non coupable.

L’affaire est en grande partie suspendue en ce moment, tandis qu’un appel d’une ordonnance autorisant Willis à continuer de poursuivre l’affaire est en cours. Trump et d’autres ont fait valoir qu’une relation amoureuse que Willis avait avec le procureur spécial Nathan Wade, qu’elle avait engagé pour l’affaire, créait un conflit d’intérêts. Le juge de l’affaire a déclaré qu’il n’y avait aucun conflit d’intérêts justifiant la révocation de Willis tant que Wade quittait l’affaire, ce qu’il a fait.

Jones, qui devrait se présenter au poste de gouverneur en 2026, s’est positionné comme le principal porte-parole de Trump en Géorgie. La décision de ne pas le poursuivre ne devrait pas mettre fin aux critiques sur les actions de Jones après les élections de 2020. Mais elle pourrait encourager les efforts du Sénat de l’État pour attaquer Willis.

Les sénateurs proches de Jones ont été les fers de lance de la création d’un comité spécial pour enquêter sur Willis, qui pourrait alors assigner des témoins à comparaître et recueillir des témoignages sous serment. Ce comité avait assigné Willis à comparaître vendredi, mais elle ne s’est pas présentée.

Recommander des accusations contre Jones aurait pu Cela a mis Skandalakis dans une situation difficile. En tant que lieutenant-gouverneur, Jones a une influence sur le montant des sommes que les législateurs dépensent pour le Conseil des procureurs.