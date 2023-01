Le lieutenant-gouverneur de Delhi lié par les conseils du gouvernement élu: AAP

Le lieutenant-gouverneur ne peut pas “entraver” le travail du gouvernement de Delhi et est censé donner son aval à des sujets déjà approuvés par le cabinet, a déclaré dimanche le porte-parole national du parti Aam Aadmi (AAP), Saurabh Bharadwaj.

Il a en outre déclaré que le lieutenant-gouverneur ne s’est vu confier aucun pouvoir de décision indépendant et qu’il est lié par l’aide et les conseils du cabinet et du gouvernement élu.

Parlant de la réunion qui a eu lieu entre Arvind Kejriwal et VK Saxena vendredi, Bharadwaj a allégué que le lieutenant-gouverneur a qualifié les ordres de la Cour suprême d’être une opinion lorsqu’il a été informé par le ministre en chef de leurs violations.

Le 4 juillet 2018, une formation constitutionnelle de la Cour suprême avait rendu une ordonnance déclarant que “le lieutenant-gouverneur ne s’est vu confier aucun pouvoir de décision indépendant (dans le cadre des sujets transférés)”.

“LG n’accepte pas le verdict de la Constitution Bench. Comment un homme qui ne croit pas à la Constitution peut-il être autorisé à occuper un poste constitutionnel ? Lorsque le CM a informé le LG de la façon dont il violait les ordonnances de la Constitution Bench, le LG a qualifié les ordonnances de la Cour suprême d’opinion.L’ignorance de la loi par LG n’est pas une excuse », a-t-il allégué.

“Seul le CM élu et son gouvernement peuvent donner leur avis au LG, il n’a même pas le droit de refuser l’aide et les conseils du gouvernement élu. Les pouvoirs du LG sur les ‘sujets transférés’ sont presque minimes. Donc à tel point qu’il ne s’est vu confier aucun pouvoir de décision indépendant », a déclaré Bharadwaj.

Il a affirmé que le LG n’a pas compétence pour rejeter, arrêter ou modifier une décision et qu’il doit s’aligner et agir selon “l’aide et les conseils” du gouvernement élu et de son conseil des ministres. La bagarre entre le lieutenant-gouverneur Saxena et le ministre en chef Kejriwal a refusé de s’éteindre même après que les deux se soient rencontrés pendant plus d’une heure vendredi, ce dernier alléguant que selon le jugement de la Cour suprême de 2018, le LG n’a aucun pouvoir de décision indépendant.

Réfutant les déclarations de Kejriwal, un responsable de Raj Niwas a déclaré que toutes les déclarations qu’il attribuait au LG étaient “trompeuses, manifestement fausses et fabriquées et déformées pour convenir à un programme particulier”.

