Le lieutenant-gouverneur de Caroline du Nord nomme un nouveau conseiller en chef alors que les départs de personnel se multiplient

RALEIGH, Caroline du Nord — Le lieutenant-gouverneur républicain de Caroline du Nord. Marc Robinson a rapidement nommé son prochain chef du bureau du gouvernement de l’État jeudi, alors qu’une douzaine de travailleurs ont quitté son poste ou sa campagne au poste de gouverneur après la semaine dernière. rapport de CNN alléguant qu’il avait publié des commentaires racistes et sexuels fortement formulés sur un forum de discussion en ligne.

Robinson a déclaré qu’il avait élevé le chef de cabinet adjoint Krishana Polite au poste de prochain chef de cabinet du bureau du lieutenant-gouverneur. L’annonce est intervenue le lendemain de l’actuel chef de cabinet et avocat général, Brian LiVecchi. a révélé qu’il démissionnait en vigueur la semaine prochaine.

La politesse « est un atout majeur pour notre grand État depuis des années », a écrit Robinson sur X. « Nous avons la chance de l’avoir à la tête de notre administration ».

LiVecchi, qui travaille dans le bureau de Robinson depuis le début de son mandat début 2021, a confirmé jeudi que trois autres employés de bureau démissionnaient également à compter du 1er octobre : le directeur des communications John Wesley Waugh, le directeur politique Jonathan Harris et le directeur des affaires gouvernementales Nathan Lewis. Le bureau, qui reçoit 1,3 million de dollars dans le budget de l’État de cette année, répertorie huit employés sur son site Internet. Un lieutenant-gouverneur a peu de fonctions inhérentes.

LiVecchi n’a pas donné de raison pour ces départs, qui ont été révélés quelques jours après les propos du conseiller principal de la campagne Robinson. huit des meilleurs collaborateurs de la campagne des membres se retiraient, y compris lui-même, le directeur de campagne et le directeur financier. Robinson, qui serait le premier gouverneur noir de l’État s’il était élu, a déclaré qu’il reconstruirait son équipe de campagne. Un porte-parole a déclaré jeudi qu’il n’avait aucune information sur les embauches du personnel de campagne.

Les départs de personnel surviennent alors que les responsables républicains et les groupes républicains se sont distancés de Robinson quelques semaines à peine avant les élections du 5 novembre où il affrontera le candidat démocrate Josh Stein, le procureur général en exercice. Le vote par correspondance a commencé. L’Association des gouverneurs républicains a déclaré qu’elle ne soutenait plus Robinson. Et le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump, qui a soutenu Robinson avant les primaires de mars, n’a pas mentionné Robinson lors de deux rassemblements organisés en Caroline du Nord depuis le week-end dernier.

Le reportage de CNN de la semaine dernière indiquait que Robinson avait laissé des déclarations sur le forum d’un site pornographique dans lesquelles il se qualifiait de « NAZI noir », déclarait qu’il appréciait la pornographie transgenre, déclarait en 2012 qu’il préférait Hitler au président de l’époque, Barack Obama, et critiquait le défunt. Le révérend Martin Luther King Jr. est « pire qu’un asticot ».

Robinson, qui a nié avoir écrit ces messages, avait déjà un historique de commentaires incendiaires sur des sujets tels que l’avortement et les droits LGBTQ+, sur lesquels Stein et ses alliés ont insisté en s’opposant à lui dans des publicités télévisées et en ligne. La campagne de la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris et son parti se concentrent également sur relier Trump à Robinson pour gagner l’état du champ de bataille.

La campagne de Robinson a déclaré cette semaine qu’elle avait embauché un cabinet d’avocats de Virginie pour enquêter sur la genèse de ce qu’il appelle des « fausses calomnies » dans le rapport. Jesse Binnall, partenaire du groupe juridique, a déclaré à Fox News que « les électeurs ont besoin d’une réponse avant les élections. Nous allons donc agir très rapidement tout en leur remettant un rapport très complet.

« Nous allons enquêter de manière approfondie sur cette question », a déclaré Binnall, qui compte parmi ses clients Trump et sa campagne. « Nous ne négligerons aucun effort. Nous allons être très, très agressifs.

CNN n’a pas commenté les accusations de Robinson. Mais le rapport du réseau indique avoir comparé les détails du compte sur le forum avec d’autres comptes en ligne détenus par Robinson en comparant les noms d’utilisateur, une adresse e-mail connue et son nom complet. CNN a rapporté que les détails discutés par le titulaire du compte correspondaient à l’âge de Robinson, à la durée de son mariage et à d’autres informations biographiques.