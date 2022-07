Le lieutenant-gouverneur Antonio Delgado repousse le défi de la gauche à l’école primaire de New York

Mais la campagne agile de Mme Archila n’était pas à la hauteur du trésor de guerre géant de M. Delgado, qui l’a aidé à dépenser 80 fois plus que ses adversaires sur les ondes.

M. Delgado a versé 5,3 millions de dollars dans la course pour payer un barrage de publicités télévisées et numériques menant au jour du scrutin. La campagne Archila et le Working Families Party n’ont dépensé que 66 000 $ en publicités en son nom, selon AdImpact, une entreprise qui suit les dépenses publicitaires politiques.

M. Delgado, 45 ans, a été élu au Congrès en 2018 dans le cadre de la soi-disant vague bleue pendant la présidence Trump, renversant un siège de maison largement rural dans la vallée de l’Hudson et devenant la première personne de couleur à représenter un quartier de New York à l’extérieur. New York et sa banlieue à Washington.

Nouveau venu dans les subtilités de la politique de l’État, M. Delgado a été recruté par Mme Hochul en mai pour servir de lieutenant-gouverneur et de colistière après avoir adopté une législation visant à retirer M. Benjamin du scrutin après son arrestation. La campagne Hochul a vu en M. Delgado un militant éprouvé qui pourrait potentiellement gagner dans des districts compétitifs et aider Mme Hochul, qui est blanche, à faire des percées parmi les communautés noires et latino-américaines.