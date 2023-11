Le lieutenant-général Richard Clark devrait être nommé prochain leader des éliminatoires de football universitaire

Le surintendant de l’Air Force Academy, le lieutenant-général Richard Clark, prononce un discours devant les cadets lors de leur cérémonie de remise des diplômes au Falcon Stadium le 25 mai 2022. (Michael Ciaglo/Getty Images) (Michael Ciaglo via Getty Images)

Les éliminatoires du football universitaire sont en train d’être militarisées.

Le lieutenant-général Richard Clark, surintendant de l’US Air Force Academy, devrait être le prochain leader des éliminatoires du football universitaire, ont indiqué plusieurs sources à Yahoo Sports.

Dans le cadre d’une embauche quelque peu étonnante, Clark a émergé d’un petit groupe de finalistes interviewés en personne cette semaine à Dallas. Il remplacerait Bill Hancock, qui a présidé les séries éliminatoires du football universitaire au cours des 18 dernières années.

L’embauche de Clark met fin à une recherche de plus de deux mois mettant en vedette un large éventail de candidats rassemblés par le CFP avec l’aide de Parker Executive Search, basé à Atlanta. Le poste était l’un des plus recherchés de l’industrie, avec un large éventail de candidats tant en dehors qu’au sein du sport universitaire, notamment des présidents d’école, des directeurs sportifs de Power Five, des directeurs de bowling et des dirigeants sportifs professionnels.

Le groupe s’est plutôt tourné vers un militaire. Clark, 59 ans, pilote de commandement totalisant plus de 4 000 heures de vol, a passé plus de 400 heures de vol au combat, notamment pendant la guerre du Golfe, la guerre en Afghanistan et la guerre en Irak. Il a reçu de nombreux prix, notamment la Distinguished Flying Cross, la Legion of Merit et la Bronze Star Medal.

Il a accédé à des postes de direction au sein de l’armée de l’air, en tant que commandant des cadets, puis en supervisant la troisième force aérienne en Allemagne avant d’être nommé chef d’état-major adjoint de l’armée de l’air pour la dissuasion stratégique et l’intégration nucléaire.

En 2020, il est devenu le premier surintendant noir à diriger l’Air Force Academy.

En tant que cadet de l’Air Force, il a été lettré dans le football pendant quatre ans et, en tant que senior, a aidé les Falcons à terminer 12-1 et à se classer au 8e rang dans le sondage AP.

Il entre à un moment intéressant. Le CFP passe de quatre à 12 équipes la saison prochaine et les leaders des séries éliminatoires sont en pleine négociation pour un nouveau bouquet télévisuel.

Les séries éliminatoires élargies s’étendront de la mi-décembre à la mi-janvier et devraient rapporter jusqu’à 1 milliard de dollars en droits de diffusion annuels. Alors que l’audience télévisée du football universitaire augmente, les séries éliminatoires élargies du sport seront l’un des événements les plus précieux et les plus regardés de tous les sports.

Un nouvel accord télévisé devrait prolonger les séries éliminatoires en cours au-delà de 2025. Le contrat avec ESPN expire après les séries éliminatoires de 2025, tout comme tout accord contraignant d’après-saison entre les conférences FBS.

Alors qu’ESPN possède une partie des matchs éliminatoires en 2024 et 2025, les autres sont en attente. Plusieurs réseaux ont fait des présentations aux commissaires du FBS cet automne, notamment ESPN, FOX, NBC, Amazon et Turner.