Le lieutenant de la marine Ridge Alkonis, emprisonné au Japon, demande à Biden d’intervenir

Ridge Alkonis purge une peine de trois ans de prison au Japon pour un accident de voiture qui a causé la mort d’un homme et d’une femme japonais. Alors que les efforts des États-Unis pour libérer Brittney Griner et Paul Whelan de Russie font la une des journaux au milieu des tensions accrues de la guerre en Ukraine, la famille Alkonis espère que leur combat attirera l’attention sur les Américains détenus dans le monde entier – pas seulement ceux détenus par des adversaires, mais aussi des alliés.

Alors qu’il était en poste au Japon en mai 2021, Alkonis rentrait chez lui avec sa famille et leur labradoodle australien après une visite au mont Fuji, près de Tokyo. Ils étaient allés à une zone environ 8 000 pieds de haut et accessible en voiture. Après s’être garé, la famille a marché sur un sentier principalement plat pendant quelques heures, a déclaré Brittany Alkonis. Sur le chemin du retour à 13 heures, Ridge Alkonis parlait à sa fille aînée pendant qu’il conduisait.

Mais au milieu de sa peine, Alkonis a soudainement perdu connaissance, a déclaré sa famille. Le véhicule, roulant à environ 40 km/h, a viré dans un parking et a percuté plusieurs voitures qui ont ensuite été poussées contre deux piétons : une femme de 85 ans et son gendre de 54 ans. Ils sont tous les deux morts. Une troisième personne, une fille de la femme âgée, a été blessée. Brittany Alkonis s’est blessée à la cheville.

Le représentant Mike Levin (D-Calif.), dont les électeurs comprennent la famille Alkonis, et le sénateur Mike Lee (R-Utah) ont pris la cause de l’officier de marine. Lors d’un entretien téléphonique cette semaine, Levin a accusé les enquêteurs d’avoir violé les droits d’Alkonis , affirmant que sa détention initiale après l’accident impliquait des violations de l’accord sur le statut des forces entre les États-Unis et le Japon.

La mère d’Alkonis, Suzanne, a exprimé l’espoir que le cas de son fils pourrait attirer davantage l’attention sur d’autres Américains détenus à l’étranger. «Nous avons des Américains détenus partout dans le monde. Et ils méritent tous plus de temps et d’attention qu’ils n’en reçoivent », a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique. “Quand on met ce sujet en lumière, cela les aide tous.”