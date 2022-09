Le lieutenant-colonel Scott Mann revient sur les commandos afghans bloqués, la Force opérationnelle Pineapple un an plus tard

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cet article fait partie d’une série Fox News Digital examinant les conséquences du retrait militaire américain d’Afghanistan il y a un an cette semaine.

Le béret vert à la retraite derrière la Task Force Pineapple, l’un des groupes dirigés par des vétérans les plus répandus qui ont aidé à sauver des alliés afghans alors que les talibans s’emparaient de Kaboul, a réfléchi à ses efforts un an plus tard et a critiqué le gouvernement américain pour avoir ignoré les plus de 20 000 commandos afghans. bloqué en Afghanistan.

Les Afghans se sont précipités à l’aéroport de Kaboul dans l’espoir de s’échapper lorsque la capitale est tombée aux mains des talibans en août 2021. De nombreux groupes, principalement composés d’anciens combattants, se sont formés de manière organique pour aider leurs anciens alliés afghans à franchir les points de contrôle des talibans et à sécuriser les transports hors du pays.

“Ce sont les individus les plus traqués et les plus à risque”, a déclaré le lieutenant-colonel à la retraite Scott Mann à propos des commandos toujours bloqués en Afghanistan. “Pourtant, il n’y a aucune voie pour qu’ils viennent aux États-Unis.”

Depuis la fin du retrait l’année dernière, l’équipe de la Force opérationnelle Pineapple a réorienté ses efforts pour maintenir en vie les commandos restants tout en plaidant pour une voie de sortie de l’Afghanistan.

“Cela fait un an que Kaboul s’est effondré”, a déclaré Mann à Fox News. “Comme le dit un de mes amis, c’est plus difficile à certains égards que l’effondrement réel parce que… vous vous rendez compte que peu de choses ont changé en un an et que ces gens incroyables souffrent toujours autant.

“C’est juste difficile à regarder”, a ajouté Mann.

Plus de 6 000 Américains et 120 000 Afghans ont été évacués lors du pont aérien d’août 2021, selon le gouvernement américain. 9 000 autres Afghans ont depuis été évacués, Le Washington Post a rapporté en mai.

La Task Force Pineapple, quant à elle, a secouru entre 700 et 1 000 Afghans, selon Mann. Mais son opération a été interrompue après qu’un terroriste de l’Etat islamique a fait exploser une bombe suicide à l’aéroport le 26 août 2021, tuant 13 militaires américains et plus de 170 civils afghans.

Par la suite, Mann et son groupe de volontaires se sont plutôt concentrés sur la tentative de maintenir les commandos bloqués “en vie pendant l’hiver, en travaillant avec d’autres groupes de volontaires pour essayer de faciliter les refuges, les soins médicaux, les livraisons de nourriture”.

Parmi les nombreux Afghans toujours bloqués, les commandos figurent en tête de liste des talibans les plus recherchés, selon Mann. Le groupe, formé par les forces spéciales américaines, a mené presque tous les combats à partir de 2014 environ, a-t-il déclaré.

Certains membres de l’équipe de Mann restent déterminés à aider leurs anciens alliés.

“Pour les opérateurs spéciaux, pour les Bérets verts, c’est quelque chose que nous allons continuer à faire jusqu’à ce qu’ils soient correctement relevés”, a déclaré Mann à Fox News. “Nous comprenons la valeur du partenariat et de l’amitié.”

“Beaucoup d’entre nous sont en vie grâce aux contributions que ces alliés afghans ont apportées pour nous”, a-t-il ajouté.

Mann a déclaré que certains des vétérans américains de la guerre d’Afghanistan ont été démoralisés par l’échec de l’Amérique à assurer la sécurité des guerriers afghans.

“C’est là que j’ai l’impression que notre gouvernement, notre administration, le département d’État et, oui, nos généraux militaires, passés et présents, et nos amiraux ont laissé tomber la balle”, a-t-il déclaré à Fox News. “Ils ne regardent pas l’impact que cela a eu sur les anciens combattants et ce qu’ils en pensent.”

“Ils ne font que tourner la page comme si de rien n’était, et nous allons payer ce coût dans la vie et la santé mentale de nos anciens combattants, des familles Gold Star et des familles des militaires pour les années à venir”, a-t-il poursuivi.jenu.

Un responsable du département d’État n’a pas répondu aux commentaires de Mann. Au lieu de cela, il a signalé à Fox News les commentaires du porte-parole Ned Price en août précisant que 17 000 Afghans avaient demandé des visas d’immigrant spéciaux et détaillé les efforts déployés par le gouvernement avant l’évacuation.

Mann a déclaré que les civils qui aidaient les soldats afghans abandonnés avaient des capacités limitées. Il a déclaré que le gouvernement américain devait intervenir.

“Il me semble que l’administration Biden, le département d’État et nos dirigeants militaires prétendent simplement que cela n’existe pas”, a déclaré Mann à Fox News. “Ils avaient la tête dans le sable pendant que le secteur privé essaie de gérer le problème.”

“C’est un gros, gros gâchis”, a-t-il déclaré.

Le Pentagone n’a pas répondu à une demande de commentaire.