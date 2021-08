Le lieu et l’heure de la finale olympique de football féminin ont été modifiés

La finale olympique de football féminin entre la Suède et le Canada vendredi a été déplacée de Tokyo à Yokohama et retardée de 11h à 21h en raison de problèmes de chaleur. Les officiels ont annoncé jeudi que le match était déplacé du stade olympique de Tokyo, lieu de la cérémonie d’ouverture et des épreuves d’athlétisme, à la suite de discussions entre les organisateurs locaux, la FIFA et le Comité international olympique. « Afin de continuer à offrir les meilleures conditions possibles aux joueurs (…) il a été confirmé que ce match aura désormais lieu à 21h00 au stade international de Yokohama », ont déclaré les organisateurs dans un communiqué.

La décision de déplacer la finale est intervenue après que les deux équipes se soient dites préoccupées par la santé et la sécurité de leurs joueurs.

Les températures dans la capitale japonaise devraient culminer à 33 degrés Celsius (91,4 degrés Fahrenheit) vers midi vendredi.

« Envisager même de jouer une finale à 11h00 heure locale au Japon est un danger direct pour la santé des joueurs en raison de conditions météorologiques extrêmes », a tweeté la gardienne suédoise Zecira Musovic à la veille du match.

« Encore une fois, l’argent parle beaucoup trop dans une discussion qui ne devrait pas être une discussion. »

On pense que le diffuseur américain NBC voulait à l’origine que le match se déroule à un moment qui convienne à un public de télévision américain, car l’équipe féminine des États-Unis, les tenantes de la Coupe du monde, devait être en finale.

Mais l’équipe de Megan Rapinoe a perdu contre le Canada en demi-finale et a remporté la médaille de bronze en séries éliminatoires de jeudi contre l’Australie.

À la suite de ce changement, le match pour la médaille de bronze masculin entre les hôtes Japon et Mexique à Saitama vendredi sera avancé de deux heures à 18 heures.

Le Brésil, champion en titre, affrontera l’Espagne lors de la finale masculine à Yokohoma samedi, dont le coup d’envoi est prévu à 20h30.

