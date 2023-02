Le lieu du mariage de Sidharth Malhotra-Kiara Advani, la liste des invités révélée, consultez les dernières mises à jour

L’un des couples préférés de Bollywood, Sidharth Malhotra et Kiara Advani, est prêt à se marier ce mois-ci. Bien que les détails de leur grand mariage soient secrets, de nombreux rapports ont été publiés concernant les détails du mariage. Après le mariage intime de KL Rahul et Athiya Shetty le mois dernier, les fans attendent avec impatience un autre mariage dans la ville B.

Lieu et dates du mariage Sidharth Malhotra-Kiara Advani



Le couple Shershaah Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont sur le point de se marier au palais Suryagarh de Jaisalmer. Suryagarh est un hôtel de luxe cinq étoiles à Jaisalmer qui est commercialisé comme “votre porte d’entrée vers le désert du Thar”. Parlant du lieu, IndiaToday a cité une source disant : « Sid et Kiara ont adoré la propriété et voulaient en faire leur lieu de mariage. Les invités commenceront à voler deux jours avant les phéras et séjourneront dans des villas luxueuses sur la propriété. la taille immense et la vue imprenable de chaque chambre, les clients se sont vu attribuer des suites spéciales pour répondre à leurs besoins.”

De nombreux photographes de Bollywood sont déjà arrivés sur les lieux et attendent d’apercevoir les jeunes mariés.

Le mariage de Sidharth et Kiara aura lieu le 6 février et toutes les cérémonies de pré-mariage commenceront le 4 février – demain.

Liste des invités du mariage Sidharth Malhotra-Kiara Advani



Les rapports indiquent que bien que le mariage de Sidharth et Kiara soit une affaire privée, la liste des invités comprend près de 100 à 125 personnes. Outre leur famille proche et leurs amis, plusieurs amis de l’industrie sont également prêts à rejoindre le couple au Rajasthan. Les célébrités qui devraient assister au mariage de Sidharth et Kiara sont Karan Johar, Manish Malhotra et Isha Ambani, qui est l’amie d’école de Kiara. Le so-acteur de Kabir Singh de Kiara, Shahid Kapoor, assisterait également au mariage avec sa femme Mira Kapoor. En dehors de cela, des rapports indiquent que Sidharth a également adressé une invitation au directeur de sa série Web de la police indienne, Rohit Shetty, et à la famille du capitaine Vikram Batra.