Le lieu de mariage Sidharth Malhotra-Kiara Advani confirme accidentellement les noces, supprime le commentaire plus tard

Sidharth Malhotra et Kiara Advani seraient tous prêts à se marier dans deux jours dans un complexe de luxe à Jaisalmer. Même si de nombreux rapports ont indiqué le lieu, la liste des invités et d’autres arrangements, les supposés mariés ne l’ont pas confirmé eux-mêmes. Cependant, jeudi, le lieu du mariage a apparemment fait un faux pas sur les réseaux sociaux qui a confirmé que le mariage avait bel et bien lieu.

Selon les rapports, les célébrations du mariage débuteront le samedi février et se poursuivront jusqu’à lundi. Le lieu est le palais Suryagarh à Jaisalmer, une ancienne maison royale transformée en hôtel patrimonial. Jeudi, le paparazzo Viral Bhayani a publié un article sur le mariage, affirmant que son équipe était en route pour Jaisalmer pour essayer d’obtenir des photos et des vidéos des festivités. Le message mentionnait le palais de Suryagarh comme lieu.

En quelques minutes, le compte Instagram officiel du palais de Suryagarh a commenté “à bientôt (emoji coeur)” sur la publication. Le commentaire a confirmé à peu près ce que tous les rapports avaient affirmé. Cependant, étant donné que ni Sidharth ni les familles de Kiara n’avaient encore commenté, l’admission était un peu surprenante. Vendredi matin, le commentaire avait été supprimé de la publication, mais pas avant qu’une capture d’écran de l’échange n’ait fait son tour sur les réseaux sociaux.

Le message original de Viral Bhayani contient une photo de Sidharth et Kiara ainsi que quelques photos du palais de Suryagarh. La légende se lit comme suit: “Nous nous dirigeons vers Jaisalmer pour couvrir le mariage de #kiaraadvani et #sidharthmalhotra. Nous atterrirons demain puis prendrons une jeep pour Jaisalmer. Une équipe devra attendre à l’aéroport de Jodhpur au cas où les invités ne prendraient pas de vols charters directs pour Jaisalmer. Nous ne savons pas ce que nous allons obtenir, mais nous allons nous préparer au froid et faire de notre mieux. La plupart des images sont normalement téléchargées par les étoiles que nous attendons et regardons. Du 4 au 6 février, le mariage aura lieu au palais de Suryagarh. Réagissant à cela, un fan a écrit: «Donc, le mariage est confirmé maintenant. Heureux pour eux. Un autre a commenté: “Les gars de Suryagarh sont impatients de voir leur propriété annoncée gratuitement!”

Sidharth et Kiara ont travaillé ensemble sur le film Shershaah de 2021 et auraient commencé à se fréquenter à peu près au même moment. Alors que beaucoup a été écrit sur leur romance, les deux acteurs eux-mêmes sont restés discrets sur leur relation ainsi que sur les récentes spéculations sur le mariage.