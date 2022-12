Le lieu de Hinsdale pour célébrer la saison avec le célèbre OCEAN Celtic Quartet – Shaw Local

HINSDALE – OCEAN Celtic Quartet de Jennifer Cutting, dont le titre de l’album « The Turning Year » a atteint la première place des palmarès de la radio folk en décembre dernier, se produira à 19 h le 17 décembre à l’église unitaire de Hinsdale.

Acoustic Renaissance Concerts présente le « Song of Solstice » du groupe, une célébration de Noël celtique.

Simon Nicol, de Fairport Convention, déclare que les artistes d’OCEAN sont passionnants parce qu’ils “se plongent dans l’esprit de la musique folk des îles britanniques, la décochent et la tissent dans un nouveau tissu brillant sur leur propre métier à tisser américain du 21e siècle”, une nouvelle communiqué indiqué. Tony Barrand de Nowell Sing We Clear fait l’éloge de leurs “belles chansons originales et fabuleux arrangements de chansons traditionnelles”.

Maddy Prior de Steeleye Span qualifie leur écriture de « superbes » et le Washington Post les qualifie de « rien de moins qu’envoûtants ».

L’hymne original de Cutting, “Song of Solstice”, est devenu un classique de la radio celtique et folklorique.

L’OCEAN Celtic Quartet célébrera la magie de Noël et du solstice d’hiver avec des récitations de pièces de British Mummers, des chants anglais et français, des airs de violon écossais et irlandais, des chants bordés du XIXe siècle et des compositions saisonnières originales.

Avec sa voix montante et ses instrumentaux celtiques à haute énergie, OCEAN est connu pour marier exubérance légère et profondeur spirituelle dans un programme qui fait appel à toutes les religions et traditions de sagesse, indique le communiqué. Les spectateurs seront invités à chanter en chœur.

L’OCEAN Celtic Quartet est dirigé par la compositrice et ethnomusicologue Jennifer Cutting (accordéon et claviers), musicienne de l’année de la Washington Area Music Association et auteur-compositeur de l’année. OCEAN met en vedette la chanteuse Christine Noyes (anciennement du groupe de musique maritime Crab Alley), le folkloriste/chanteur/percussionniste Stephen Winick, ainsi que le champion américain de violon écossais Seán Heely.

L’église est au 11 W. Maple St., Hinsdale. Les billets coûtent 20 $ et les portes ouvrent à 18 h 15. Pour plus d’informations, contactez le 630-941-7797, randy@acousticren.com ou acoustiqueren.com.