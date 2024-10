Le lieu bien-aimé de Broadway de Gavin Creel se joint à l’hommage ; Equity rejoint la mêlée

Le regretté Gavin Creel a un jour exprimé son amour pour une salle particulière de Broadway et pour les acteurs qui l’y avaient rejoint. « Quand je mourrai, les cieux s’ouvriront et nous irons tous au théâtre Al Hirschfeld – tous les mêmes – et nous le ferons [Hair] encore une fois », a déclaré l’acteur, qui incarnait Claude dans la comédie musicale, dans une interview largement partagée sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

Lorsque la Broadway League a annoncé vendredi que seuls certains théâtres participeraient à la cérémonie traditionnelle d’atténuation de la lumière – 11, représentant une salle pour chaque propriétaire de théâtre – la communauté de Broadway était à la fois navrée et indignée que Creel ne reçoive pas l’intégralité de l’hommage de tous. lieux participants. Le Théâtre Eugene O’Neill, où Creel avait joué dans Le Livre de Mormon, a annoncé plus tard qu’il participerait également à l’hommage (date encore à déterminer), et un Change.org La pétition lancée par Adam Feldman, critique de théâtre de Time Out New York, appelant à un hommage complet plutôt que partiel, a rapidement rassemblé des centaines de signataires, un nombre qui est passé en quelques jours à plus de 20 000.

Maintenant, Hirschfeld, bien-aimé de Creel, a rompu les rangs avec la liste officielle de la Ligue en ajoutant sa participation à l’hommage, une décision qui intervient après que de nombreuses affiches sur les réseaux sociaux et les fans de Creel ont souligné l’attachement particulier de l’acteur pour le lieu où la réalisatrice Diane Paulus a mis en scène le Cheveux reprise en 2009 (après une série très réussie dans Shakespeare in the Park).

Le Hirschfeld, où Moulin Rouge ! joue actuellement, est le deuxième lieu ne figurant pas sur la liste initiale de la Ligue à, comme l’a dit un fan sur les réseaux sociaux, « devenir un voyou » en se joignant à l’hommage, après l’O’Neill (ce lieu a déclaré qu’il avait été « par inadvertance » interrompu la liste initiale.)

Aujourd’hui, le Hirschfeld et locataire actuel Moulin Rouge ! a publié la déclaration suivante sur X :

« La Compagnie de Moulin Rouge ! La comédie musicale et le théâtre Al Hirschfeld pleurent la perte de Gavin Creel et tamiseront les lumières de leur chapiteau en son honneur. Son talent a brillé et touché beaucoup d’entre nous. Nous pouvons encore ressentir l’amour que Gavin et la compagnie de Cheveux imprégné de notre théâtre, et nous honorons les brillants artistes qui ont joué dans cet espace avant nous.

La date précise de l’hommage au chapiteau est en cours d’élaboration par la Ligue et les membres de la famille et les amis de Creel.

La mort de Creel d’un cancer rare et agressif à l’âge de 48 ans le 30 septembre a immédiatement provoqué une effusion massive et continue sur les réseaux sociaux d’amour et de chagrin de la part de la communauté de Broadway. La mort juvénile de l’acteur de théâtre musical extrêmement populaire a surpris de nombreux collègues et fans. Le nombre de publications et la profondeur de leurs sentiments qui continuent à affluer sur les réseaux sociaux restent étonnants.

Quelques heures après l’annonce par la Ligue d’un hommage partiel, les fans désemparés pesé sur les réseaux sociaux exigeant une atténuation complète, plutôt que partielle, des lumières.

Et hier encore, Actors’ Equity, le syndicat représentant les acteurs et metteurs en scène, a pris la parole, exprimant son inquiétude « face à la pratique consistant à éteindre les lumières de quelques théâtres seulement en mémoire de ceux que nous avons perdus. Tous ceux qui reçoivent l’hommage méritent l’intégralité de l’hommage.

Le Comité des propriétaires de théâtre de la Ligue détermine les plans spécifiques pour les hommages à atténuation de la lumière. Bien que les délibérations du comité ne soient pas rendues publiques, le nombre de salles de Broadway participant à l’atténuation de la lumière est généralement considéré comme reflétant l’influence du lauréat, la durée de sa carrière et même la jeunesse de sa carrière à Broadway.

En mars dernier, le comité a modifié sa décision précédente concernant l’acteur Hinton Battle, élargissant le nombre de gradations de chapiteau de certains théâtres de Broadway aux 41 théâtres de Broadway. La décision initiale d’inclure uniquement certains cinémas a suscité des réactions négatives considérables, en particulier de la part des fans de Battle et des membres de couleur de la communauté théâtrale.

Plus tôt la semaine dernière, la Ligue a annoncé que certains théâtres baisseraient leurs lumières le 17 octobre pour l’acteur Adrian Bailey, décédé le 22 septembre. Bailey, qui est apparu dans 15 productions de Broadway, a pris sa retraite en 2008 à la suite d’un accident dévastateur sur scène.

Deadline a contacté la Ligue concernant les plans de gradation partielle pour Creel et Bailey.

Equity a contacté la Broadway League pour exprimer ses inquiétudes concernant la pratique consistant à éteindre les lumières de quelques théâtres seulement en mémoire de ceux que nous avons perdus. Tous ceux qui reçoivent l’hommage méritent l’intégralité de l’hommage. – Équité des acteurs (@ActorsEquity) 5 octobre 2024

Au total, Creel est apparu dans 11 productions de Broadway et en tournée à Broadway, jouant dans plusieurs reprises de comédies musicales acclamées, notamment dans son interprétation de Claude, nominée aux Tony, dans Cheveuxson tour mémorable en tant que Steven Kodaly dans Elle m’aimeet sa performance primée aux Tony dans le rôle de Cornelius Hackl dans Bonjour Dolly!

Plus récemment, il a joué dans la très populaire reprise de Broadway en 2022. Dans les boisapparaissant dans les doubles rôles du loup et du prince de Cendrillon.

D’autres crédits de Broadway incluent La Cage aux Folles; Le Livre de Mormon et Serveuse. Les crédits de tournée incluent La renommée, le Livre de Mormon et Dans les bois.

Creel a également apporté d’importantes contributions à la communauté de Broadway grâce à son travail caritatif et à ses efforts en tant qu’activiste. Il a cofondé l’organisation populaire Broadway Impact, qui se concentre sur l’amplification du soutien à l’égalité du mariage. En plus de son travail avec Broadway Impact, Creel a été fortement impliqué dans Broadway Cares/Equity Fights AIDS.