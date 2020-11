Le lien vers le procès électoral de Sidney Powell a été interdit par Twitter mais a ensuite été annulé

Le lien vers le procès électoral de Sidney Powell a été interdit par Twitter avant que le site ne revienne sur sa décision, affirmant qu’il avait été “ signalé par erreur ”, car son contenu chargé de fautes de frappe est ridiculisé par des experts juridiques.

Le lien vers le procès électoral de Sidney Powell est interdit par Twitter avant que le site ne fasse demi-tour en disant qu’il a été “ signalé par erreur ” – car un document juridique chargé de fautes de frappe est ridiculisé par des experts

Powell, qui a été expulsée de l’équipe juridique de Donald Trump après avoir jeté des théories du complot sauvage lors d’une conférence de presse du RNC, a publié ce qu’elle a appelé “ le Kraken ” – deux poursuites judiciaires alléguant une “ fraude électorale massive ” lors de l’élection présidentielle.

L’avocat basé au Texas a publié mercredi soir le document de 104 pages détaillant les allégations sur la Géorgie et un document de 75 pages sur le Michigan, appelant à la décertification des résultats des élections, à la déclaration de vainqueur de Trump et à la saisie des machines à voter.

Dans les documents – publiés le matin de Thanksgiving – elle a allégué que les élections avaient été “ truquées ” pour favoriser Joe Biden et que des puissances étrangères étaient impliquées.

Elle a tweeté: “ Le #Kraken vient de sortir sur #Georgia ”, ainsi que le lien vers son site Web. Elle a ajouté: “ Des expositions à suivre. Aussi #ReleaseTheKraken à #Michigan. ‘

Ce lien a ensuite été signalé par Twitter avant que l’interdiction du lien ne soit plus tard annulée.

Un porte-parole de Twitter a déclaré à Fox Business que “ l’URL référencée a été marquée par erreur dans le cadre de notre politique de liens non sécurisés – cette action a maintenant été annulée ”.

Faites défiler la vidéo vers le bas

Le lien vers le procès électoral de Sidney Powell a été interdit par Twitter, mais a ensuite été inversé car son contenu chargé de fautes de frappe est ridiculisé par des experts juridiques.

Elle a tweeté: “ Le #Kraken vient de sortir sur #Georgia ”, avec le lien vers son site Web. Elle a ajouté: “ Des expositions à suivre. Aussi #ReleaseTheKraken dans #Michigan ‘

Dans le document de 104 pages détaillant les allégations concernant la Géorgie, le tribunal a été nommé “ United States Districct Court, Northern Distrcoict of Georgia ”

Powell a également publié un document de 75 pages sur le Michigan, mais a nommé la cour comme le “ district oriental du Michigan ”

Selon Twitter, de telles mesures sont prises contre les liens s’ils sont considérés comme malveillants, du spam qui induit les gens en erreur ou enfreint les règles de Twitter.

Powell a poussé certaines des théories du complot les plus extrêmes autour de la victoire de Biden. Mais, malgré les allégations d’elle et d’autres défenseurs de Trump, aucune preuve de fraude électorale généralisée n’a émergé. L’équipe juridique de Trump – qui s’est distancée de Powell et de ses deux poursuites – a déposé plus de 30 poursuites dans des États du champ de bataille pour tenter d’annuler l’élection. La majorité d’entre eux ont été renvoyés hors du tribunal.

Dans ses documents, l’avocate non-conformiste a énoncé les affirmations qu’elle avait précédemment formulées lors d’une conférence de presse tumultueuse la semaine précédente – à savoir que la Géorgie et le Michigan ont utilisé des machines électorales conçues par le Venezuela Hugo Chavez, décédé en 2013, avec le souhait exprès de truquer le vote. .

Elle a allégué que la Chine et l’Iran avaient utilisé ces systèmes de vote pour influencer les élections américaines et que 96000 votes exprimés pour Biden en Géorgie avaient été illégalement comptés.

L’avocat affirme également que les responsables d’un comté de Géorgie ont forcé tout le monde à évacuer en raison d’une fuite d’eau, uniquement pour que les compteurs restent sans surveillance pour falsifier les votes.

Mais les dossiers de Powell étaient criblés de fautes de frappe, les deux mal orthographiant le nom des tribunaux dans lesquels ils étaient déposés.

Dans le dossier de la Géorgie, le tribunal a été nommé «United States Districct Court, Northern Distrcoict of Georgia», tandis que le tribunal du Michigan a été nommé «Eastern Distrct of Michigan».

Peu de temps après le dépôt, plusieurs experts juridiques et journalistes politiques se sont tournés vers les réseaux sociaux pour ridiculiser l’avocat.

«Vous n’êtes pas obligé de lire les soumissions« kraken »de 104 pages de Powell, voici un bon résumé des théories du complot et des fautes d’orthographe qui les jonchent», a tweeté l’avocat britannique Nazir Afzal.

L’ancien procureur fédéral et analyste juridique Renato Mariotti a écrit: «La plainte« kraken »de Sidney Powell ressemble plus à un bébé crevette. Cela ne vaut pas le papier sur lequel il est imprimé. Mais elle a induit en erreur des millions de personnes en leur faisant croire que cela changera le résultat des élections. Alerte spoiler: ce ne sera pas le cas.

Peu de temps après le dépôt, plusieurs experts juridiques se sont tournés vers les réseaux sociaux pour ridiculiser l’avocat

Powell a affirmé dans l’introduction que les bulletins de vote avaient été échangés en faveur de Biden, et a déclaré que l’Iran et la Chine étaient également impliqués dans le complot.

“ Le stratagème et l’artifice frauduleux visaient à manipuler illégalement et frauduleusement le décompte des voix pour s’assurer de l’élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis ”, selon les documents judiciaires.

Elle a dit que la Géorgie, un État dirigé par le GOP, avait été le site de «bourrage de vote» et avait porté plainte contre le gouverneur de l’État, Brian Kemp; le secrétaire d’État, Brad Raffensperger; et quatre fonctionnaires électoraux.

Kemp et Raffensperger sont tous deux républicains. Powell est allé sur le réseau d’information conservateur Newsmax le week-end dernier pour affirmer que les deux hommes avaient pris les bénéfices dans le cadre d’un stratagème visant à remettre l’État à Biden. Elle n’a montré aucune preuve de sa réclamation.

Le lendemain de cette apparition télévisée, l’équipe juridique de Trump a rompu ses liens avec elle.

Le cas de Powell en Géorgie a été porté au nom de sept plaignants: dont cinq auraient été électeurs si Trump avait remporté l’État et les deux autres sont des responsables du Parti républicain.

Dans le cas de la Géorgie, Powell expose sa théorie selon laquelle le «bourrage de vote» a été réalisé par «un logiciel informatique créé et géré par des acteurs nationaux et étrangers», car elle a fait un certain nombre d’allégations de falsification et de fraude.

Elle a affirmé que les sociétés de logiciels de vote Dominion Voting Systems et Smartmatic avaient modifié les décomptes via leurs logiciels et leur matériel.

Elle a déclaré: “ Smartmatic et Dominion ont été fondés par des oligarques et des dictateurs étrangers pour assurer le bourrage des bulletins de vote informatisés et la manipulation des votes à tout niveau nécessaire pour que le dictateur vénézuélien Hugo Chavez ne perde jamais une autre élection. ”

Elle a poursuivi: “Une exigence fondamentale de la conception du logiciel Smartmatic était la capacité du logiciel à cacher sa manipulation des votes de tout audit.”

La seule preuve de ses allégations est un dénonciateur apparent d’un responsable militaire vénézuélien.

S’il est vrai que les fondateurs de Smartmatic sont originaires du Venezuela, la société a déclaré qu’elle était très peu impliquée dans les élections américaines de 2020, travaillant dans un seul comté.

Los Angeles a utilisé ses écrans tactiles, où Biden a remporté 71% des voix contre 27% de Trump, similaire au résultat de 2016 où Clinton a obtenu 72% et Trump 23%.

Smartmatic eux-mêmes ont même accusé le gouvernement vénézuélien de fraude électorale en 2017 après que leurs systèmes auraient été falsifiés.

Le Venezuela a affirmé que le gouvernement américain ordonnait à Smartmatic d’influencer leur élection, mais maintenant Powell prétend le contraire.

Powell a affirmé que Dominion est un «descendant» de Smartmatic et a hérité de ses technologies de truquage des votes, même si les deux sociétés sont concurrentes.

Sa théorie est basée sur le fait que Smartmatic a vendu la société Sequoia Voting Systems en 2007 et que trois ans plus tard, Dominion a acheté ses actifs.

Sequoia a déposé son bilan en 2014 et alors que Dominion aurait pu utiliser son logiciel, cela fait maintenant 10 ans qu’il a acheté la société et le logiciel est susceptible d’être obsolète.

Elle pense que les machines de cette élection étaient connectées à Internet, ce qui a permis de bourrer les bulletins de vote et que la sécurité du logiciel a été violée.

Powell, un avocat de Michael Flynn (à droite), est un théoricien connu du complot QAnon. C’était sa représentation de Flynn, qui a plaidé coupable dans un accord de plaidoyer avec l’enquête Mueller pour avoir menti au FBI, ce qui l’a propulsée sur la scène MAGA.

La campagne Trump a publié une déclaration disant que Sidney Powell n’était pas associé à eux le 22 novembre 2020

Powell a écrit: «Le système du Dominion utilisé en Géorgie érode et sape la conciliation du nombre d’électeurs et du nombre de bulletins de vote, de sorte que ces chiffres peuvent être non réconciliés, ouvrant la porte au bourrage de bulletins de vote et à la fraude.

Mais encore une fois, elle trouve peu de preuves que la fraude électorale s’est réellement produite, bien qu’elle ait allégué que jusqu’à 96000 votes ont été illégalement comptés en Géorgie, ce qui, selon elle, aurait renversé l’avance de Biden de 12670 voix.

Dans l’affaire du Michigan, Powell a poursuivi le gouverneur Gretchen Whitmer, le secrétaire d’État, Jocelyn Benson, et les solliciteurs du conseil d’État du Michigan au nom de six plaignants.

Whitmer et Benson sont démocrates. Whitmer a certifié les résultats de son État lundi, donnant officiellement les 16 votes électoraux de Biden Michigan.

Powell a déclaré qu’il s’agissait d’une «fraude électorale massive».

Au Michigan, comme en Géorgie, l’affaire portait sur des machines électorales fabriquées par une société torontoise appelée Dominion et une société rivale enregistrée en Floride, Smartmatic.

Powell a allégué que les deux sociétés avaient créé des machines, avec l’aide de Chavez, pour truquer le vote.

DailyMail.com avait précédemment révélé que Powell avait commencé sa carrière juridique en fréquentant la faculté de droit de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, avait exercé les fonctions d’avocat américain au Texas et représenté des dirigeants du géant de l’énergie déchu Enron.

C’était sa représentation de Flynn, qui a plaidé coupable dans un accord de plaidoyer avec l’enquête Mueller pour avoir menti au FBI, ce qui l’a propulsée sur la scène MAGA. Flynn a été gracié par Trump mercredi.

Cela semble également être à l’origine de son utilisation du surnom ou du slogan The Kraken. Elle a alternativement été The Kraken, ou aurait déclenché The Kraken dans l’affaire Flynn – bien que ses tentatives pour le sortir du plaidoyer de culpabilité soient actuellement dans les limbes.