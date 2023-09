Le lien potentiel avec un meurtre en Inde est-il un signe que l’espionnage devient de plus en plus audacieux ? – National

Si des agents du gouvernement indien étaient derrière le meurtre du Canadien sikh Hardeep Singh Nijjar, comme le premier ministre Justin Trudeau le suggère, cela pourrait être le signe d’une audace croissante en matière d’espionnage, a déclaré un expert du renseignement à Global News.

Et la confirmation de telles allégations montrerait que les niveaux d’interférences « manifestes et secrètes » sont en augmentation, « ou du moins que les pays sont prêts à sortir de l’ombre ».

« Depuis la chute du mur de Berlin, si vous mettez en colère les Américains, l’OTAN ou l’UE, vous allez être laissés pour compte en termes de développement économique, de relations commerciales, etc. », a déclaré Jessica Davis, présidente d’Insight. Renseignements sur les menaces.

« Mais maintenant nous avons la Chine, la Russie et l’Inde qui forment toutes en quelque sorte un bloc commercial à part entière et sont donc prêtes à prendre plus de risques. »

Il pourrait s’agir d’un exemple flagrant d’actions secrètes en sol canadien, mais l’existence d’activités secrètes n’est pas nouvelle en soi.

Le Canada a accusé ou allégué d’autres pays comme la Chine, l’Iran et la Russie d’avoir tenté de s’ingérer dans les élections canadiennes ou d’intimider les communautés de la diaspora sur le sol canadien.

Et le Canada, a déclaré Davis, peut être une cible intéressante pour certaines de ces activités, comparé aux États-Unis, au Royaume-Uni, à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande – collectivement connus sous le nom des Five Eyes.

« Nous n’avons pas eu à faire le genre d’investissements dans nos services de sécurité et de renseignement que beaucoup d’autres pays ont fait… (et) nous avons été moins ouverts en termes de poursuites pour certaines de ces activités. »

Mais elle a ajouté que le Canada peut également être la cible d’activités étrangères secrètes en raison de son économie et de ses technologies développées, de ses ressources naturelles et de ses communautés de la diaspora.

Le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, a suggéré lundi que les allégations de preuves liant les agents indiens au meurtre de Nijjar pourraient être examinées dans le cadre de l’enquête publique très médiatisée sur l’ingérence étrangère actuellement en cours par la juge Marie-Josée Hogue de la Cour d’appel du Québec.

« Nous supposons qu’elle et les agences de sécurité feront le nécessaire pour que son enquête examine également les façons dont l’Inde s’ingère au Canada », a déclaré LeBlanc.

Leah West, professeure agrégée à l’Université Carleton spécialisée dans le renseignement et la sécurité, affirme que les sociétés ouvertes et démocratiques sont vulnérables à la désinformation, à l’intimidation et à la violence en raison des droits inhérents qui garantissent la liberté d’expression et les droits.

« Les militants (des diasporas au Canada) ont un accès à leurs propres communautés et peuvent façonner la politique canadienne à l’égard de ces gouvernements », a déclaré West.

Elle a déclaré à Global News que le Canada doit se préparer à des tentatives d’ingérence continues, quelle que soit la forme qu’elles puissent prendre.

« Je ne pense pas que nos actions dissuaderont jamais les États étrangers de se livrer à des ingérences étrangères », a-t-elle déclaré.

« C’est juste, pouvons-nous mieux gérer ça ? Pouvons-nous protéger ces communautés et mieux protéger ces institutions démocratiques ?





Même si Davis a qualifié les services de sécurité du Canada de « assez robustes », elle a déclaré que les allégations de liens potentiels avec des agents indiens montraient la nécessité de réinvestir dans le renseignement et qu’un registre des agents étrangers et un registre des propriétaires réels – où le gouvernement enregistre les propriétaires d’entreprises étrangères travaillant au Canada — contribuerait à protéger le Canada et les Canadiens.

Le gouvernement a promis de créer un registre des agents étrangers et, même si le Parlement a repris ses travaux lundi, les libéraux n’ont pas fourni d’échéancier pour ce faire.

Avec des fichiers de Stewart Bell, Ashleigh Stewart, Jeff Semple, Aaron D’Andrea, Uday Rana, Alex Boutilier, Jillian Piper et Reuters de Global