Le lien mystérieux entre la maladie d’Alzheimer et le cancer pourrait enfin être expliqué : ScienceAlert

Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer semblent moins susceptibles de développer certains types de canceret une nouvelle étude sur les rongeurs donne une idée de la raison de ce phénomène.

Parmi les souris présentant des symptômes de la maladie d’Alzheimer, des chercheurs en Chine ont observé une incidence de cancer colorectal plus faible que la normale.

Cependant, lorsque ces souris ont reçu une greffe de selles provenant d’une souris saine, leur taux de cancer du côlon et du rectum est revenu à la normale.

Les résultats suggèrent que les symptômes de la maladie d’Alzheimer sont étroitement liés à la composition de l’intestin.

Aujourd’hui, des preuves indiquent clairement que certains microbes intestinaux peuvent façonner le système immunitaire de manière à avoir un impact sur le cerveau.

Plusieurs études antérieures sur les rongeurs ont établi un lien entre le microbiome intestinal et les symptômes de la maladie d’Alzheimer. Au cours d’expériences récentes et révolutionnaires, on a même découvert que les transplantations de selles transmettaient des troubles de la mémoire d’un rongeur à un autre.

La nouvelle recherche examine plus en détail l’association étroite entre la maladie d’Alzheimer, le microbiome intestinal et le cancer.

Quelques rétrospectives récentes études ont constaté que le risque de cancer chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer est réduit de moitié.

Parallèlement, le risque de développement de la maladie d’Alzheimer chez les patients atteints de cancer est réduit de 35 pour centMais personne ne sait vraiment pourquoi il en est ainsi, et le cancer colorectal présente les associations les plus fortes avec la maladie d’Alzheimer.

Dans une série d’expériences menées au premier hôpital de l’université médicale du Hebei en Chine, des chercheurs ont découvert que des souris présentant des symptômes similaires à ceux de la maladie d’Alzheimer présentaient une résistance au cancer du côlon lorsque la maladie était induite artificiellement.

L’inflammation intestinale chez ces souris semblait avoir été supprimée. Lorsqu’une greffe fécale d’une souris jeune et en bonne santé a été administrée à la souris présentant des symptômes de type Alzheimer, cette suppression a été levée.

Pour déterminer quels microbes dans l’intestin tirent les ficelles, les chercheurs ont échantillonné le microbiote de leurs modèles animaux et ont trouvé plusieurs candidats, dont une bactérie à Gram négatif, appelée Prévotella.

Lorsque les souris ont été traitées avec Prévotella bactéries, l’intestin a produit moins de cellules immunitaires pro-inflammatoires, même lorsque la souris a été exposée à des agents pathogènes dangereux.

La réponse inflammatoire réduite s’est probablement produite, en partie, parce que l’intestin était « plus perméable » que d’habitude, expliquent les chercheurs, ce qui permettait à certains sous-produits microbiens de pénétrer plus facilement dans la circulation.

Lorsque les souris ont été traitées avec Prévotella-composés dérivés, les animaux ont montré un dysfonctionnement cognitif et une résistance au développement de tumeurs dans leur rectum et leur côlon.

De nombreuses études ont montré que les lipopolysaccharides (LPS) dérivés de la Prévotella Les genres sont impliqués dans les réponses inflammatoires de la barrière muqueuse, expliquent les chercheurs.

Bivouac de Prevotellapar exemple, produit de fortes concentrations de LPS. Celles-ci peuvent créer un environnement toxique qui endommage les neurones dopaminergiques, qui jouent un rôle dans les fonctions cognitives et motrices.

Un essai clinique récent sur l’homme a démontré que les transplantations de selles, par exemple, peuvent soulager les symptômes moteurs de la maladie de Parkinson, une maladie étroitement liée à la dégénérescence des neurones dopaminergiques.

L’inflammation étant un élément majeur du processus de formation des tumeurs, il est possible que les propriétés anticancéreuses des modèles murins de la maladie d’Alzheimer « puissent provenir de la tolérance inflammatoire intestinale induite par plusieurs genres bactériens spécifiques du microbiote intestinal », ont indiqué les auteurs de l’étude. écrire.

Les tendances des données épidémiologiques ont déjà montré des liens entre le cancer et la maladie d’Alzheimer, mais la nouvelle recherche démontre désormais un mécanisme clair.

« Il s’agit d’une preuve biologique/expérimentale qui soutient une relation inverse entre l’incidence de la maladie d’Alzheimer et le cancer colorectal », a déclaré l’équipe. conclut.

L’étude a été publiée dans PNAS.