Le lien étonnant entre les chauves-souris et la mort des bébés humains

Tout le monde ne trouve pas les chauves-souris mignonnes — ils sont! — mais ces animaux sont indéniablement impressionnants. Ce sont les seuls mammifères sur terre qui peuvent vraiment voler. De plus, ils mangent des quantités étonnantes d’insectes. Une seule chauve-souris peut attraper plusieurs centaines d’insectes par heure et des milliers en une seule nuit.

Recherches antérieures a découvert que les loups aident à limiter les accidents de voiture en éloignant les cerfs de la route. Autres recherches également dirigé par Frank, établit un lien entre le déclin soudain des vautours en Inde et l’augmentation du taux de mortalité humaine. Les vautours se nourrissent de carcasses d’animaux qui, si elles sont laissées à pourrir, peuvent polluer les cours d’eau et nourrir les rats et les chiens sauvages, source de rage.

Il n’existait pas de moyen efficace de tester cette théorie jusqu’à récemment, lorsque les chauves-souris d’Amérique du Nord ont commencé à mourir en masse. En 2006, une maladie fongique appelée syndrome du nez blanc est apparue dans l’État de New York et a commencé à se propager parmi les colonies de chauves-souris, tuant en moyenne plus de 70 % des chauves-souris qui y vivaient. C’est une maladie brutale. Le syndrome du nez blanc envahit leur peau, produit des excroissances blanches et duveteuses autour de leur nez et les réveille pendant leur hibernation alors qu’elles devraient se reposer. Les chauves-souris infectées brûlent leurs réserves d’énergie vitale et meurent de froid ou de faim.

C’est une bonne chose pour nous : la plupart des bestioles que les chauves-souris consomment pendant leur chasse nocturne sont des insectes que nous n’aimons pas, comme les moustiques suceurs de sang et les mites et coléoptères mangeurs de cultures. Les chauves-souris sont, en fait, un moyen naturel de lutte contre les nuisibles.

Aussi dévastatrice que soit cette disparition rapide des chauves-souris, les chercheurs ont eu l’occasion rare de tester ce qui se passe lorsque ces animaux disparaissent du paysage. Dans la nouvelle étude, Frank, qui travaille à l’intersection de l’économie et de la conservation, a analysé les données sur l’utilisation des pesticides dans les comtés américains touchés et non touchés par le WNS, qui jusqu’à récemment se trouvaient principalement dans l’est des États-Unis. Là où le WNS est présent, il y a probablement beaucoup moins de chauves-souris.

Ses résultats sont étonnants : les exploitations agricoles des régions touchées par le WNS ont utilisé 31 % d’insecticides de plus sur leurs cultures que les comtés épargnés par la maladie. Cela suggère que lorsque les chauves-souris disparaissent, les agriculteurs compensent en utilisant davantage d’insecticides chimiques.

Les conséquences alarmantes de la perte des chauves-souris

Premièrement, les agriculteurs paient un prix. Selon l’étude de Frank, le déclin des chauves-souris a coûté à l’industrie agricole près de 27 milliards de dollars entre 2006 et 2017, comme le montre la baisse des revenus dans les régions touchées par le syndrome du nez blanc. La raison de cette perte n’est pas claire, mais il se pourrait que les régions exemptes de chauves-souris produisent des récoltes de moindre qualité, a déclaré Frank.

UN étude Une étude publiée en 2022 a soutenu une conclusion similaire, reliant la propagation du WNS à une baisse du prix de location des terres agricoles. L’idée est que les agriculteurs ont un rendement inférieur ou doivent dépenser plus d’argent pour cultiver des cultures – par exemple pour acheter des insecticides – lorsqu’il n’y a pas de chauves-souris pour lutter gratuitement contre les parasites. (J’ai interviewé l’une des co-auteures de l’étude, Amy Ando, ​​pour un épisode de l’émission scientifique Vox Inexplicable. Vous pouvez écouter ici.)

Il y a aussi le coût considérable en vies humaines.

Il est bien connu que lorsque les agriculteurs pulvérisent leurs champs avec des insecticides, ces produits chimiques peuvent s’infiltrer dans l’environnement, où ils présentent un risque pour santé publique. Un avis récent L’étude établit par exemple un lien entre l’exposition des nouveau-nés aux pesticides et des anomalies et maladies à vie. Dans ce contexte, on pourrait s’attendre à ce que les régions où il n’y a pas de chauves-souris, et où les agriculteurs utilisent davantage d’insecticides, connaissent davantage de problèmes de santé.

Un pulvérisateur pulvérise un champ de luzerne dans le comté de San Joaquin, en Californie. Photo de Getty Images/Vox

Frank a également testé cette théorie en utilisant des données gouvernementales sur la mortalité infantile, en corrélation avec la propagation du syndrome du nez blanc. Son analyse, la première du genre, a révélé que le taux de mortalité infantile interne (bébés décédés de causes autres qu’accidents ou homicides) a augmenté de près de 8 % dans les comtés après les épidémies de WNS, par rapport aux comtés sans maladie. En d’autres termes, lorsque l’utilisation d’insecticides augmente de 1 %, la mortalité infantile augmente d’un quart de pour cent, ce qui est comparable (bien que légèrement inférieur) à l’impact de la pollution de l’air ambiant.

« J’ai été surpris que le signal [in the data] était si fort », a déclaré Dale Manningéconomiste environnemental à l’Université du Tennessee à Knoxville, qui n’était pas affilié à l’étude. « Ce sont des chiffres très importants en termes d’impacts monétaires, mais nous parlons aussi de vies humaines, n’est-ce pas ? Ces impacts sont donc assez substantiels. »

Manning et Ando, ​​un économiste de l’environnement de l’Université d’État de l’Ohio, qui n’a pas non plus participé à l’étude, a déclaré que les conclusions de l’article étaient solides. (Ando et Manning ont tous deux participé à l’étude de 2022, mentionnée ci-dessus.)

Bien que l’étude ne prouve pas de manière définitive que le déclin des chauves-souris entraîne une augmentation de l’utilisation d’insecticides et de la mortalité infantile, elle a exclu de nombreuses autres causes potentielles à l’origine de cette tendance. Frank a également constaté que lorsque le déclin des chauves-souris était plus grave (quand plus de chauves-souris mouraient, plus de grottes étaient infectées ou que le déclin était plus prononcé), le taux de mortalité infantile était plus élevé.

Un biologiste de la faune sauvage examine une grande chauve-souris brune à la recherche de signes du syndrome du nez blanc. Photo de Getty Images/Vox

Une très bonne raison de protéger la nature

Des études comme celle-ci rendent la lutte contre l’effondrement actuel des populations de chauves-souris encore plus urgente. En Amérique du Nord, plus de la moitié des espèces de chauves-souris « risquent de voir leurs populations décliner gravement au cours des 15 prochaines années », selon une étude Rapport 2023 par la North American Bat Conservation Alliance, une coalition de groupes comprenant des agences gouvernementales et Bat Conservation International. Cette tendance est en miroir à l’échelle mondiale.

Le WNS continue de se propager vers l’ouest, envahissant de nouvelles régions. Le changement climatique nuit également à ces animaux. physiologies adaptées au vol Les éoliennes, qui constituent une solution climatique importante, tuent des centaines de milliers de chauves-souris chaque année en Amérique du Nord. En général, les chauves-souris, dont la plupart sont des espèces migratrices, meurent en entrant en collision avec les pales des éoliennes, bien que cela soit souvent le cas. je ne sais pas pourquoi ces animaux sont attirés par eux.

Tout n’est pas si mal : il existe des moyens d’aider les colonies de chauves-souris à survivre. ont été testés un vaccin contre le WNS, par exemple. recherche montre que ralentir les éoliennes la nuit à certaines périodes de l’année réduit les collisions.

Mais ces approches peuvent être coûteuses, ce qui souligne l’importance des études qui révèlent, avec plus de clarté, les bénéfices des investissements dans la conservation, tant en termes financiers qu’en termes de vies humaines.

« En fin de compte, les scientifiques et les décideurs politiques doivent justifier l’affectation de ressources » à des tâches telles que la réparation des ponts et des écoles, ou à la « réparation » des chauves-souris, a déclaré Manning. « Chacun de ces projets a des retombées différentes. »