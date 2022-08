Le lien entre Trump et le GOP s’approfondit après les victoires primaires, recherche du FBI

NEW YORK –

Le choix de Donald Trump pour le poste de gouverneur dans l’État swing du Wisconsin a facilement battu un favori de l’establishment républicain.

Dans le Connecticut, l’État qui a lancé la famille Bush et sa marque de conservatisme compatissant, un candidat fougueux au Sénat américain qui a promu les mensonges de l’élection de Trump a bouleversé le candidat approuvé par le GOP de l’État. Pendant ce temps à Washington, des républicains allant du chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell à la théoricienne du complot, la représentante Marjorie Taylor Greene, ont défendu Trump contre une perquisition sans précédent du FBI.

Et ce n’était que cette semaine.

Les développements rapides ont cristallisé le statut singulier de l’ancien président américain au sommet d’un parti qu’il a passé les sept dernières années à briser et à reconstruire à son image. Confronté à des vulnérabilités juridiques croissantes et envisageant une autre élection présidentielle, il a besoin du soutien du parti pour maintenir sa carrière politique. Mais, qu’ils le veuillent ou non, de nombreux membres du parti ont également besoin de Trump, dont l’approbation s’est avérée cruciale pour ceux qui cherchent à se qualifier pour le scrutin de novembre.

“Pendant une assez bonne période, on a eu l’impression que le mouvement Trump perdait plus de terrain qu’il n’en gagnait”, a déclaré le lieutenant-gouverneur républicain de Géorgie Geoff Duncan, qui exhorte son parti à dépasser Trump. Mais maintenant, a-t-il dit, Trump bénéficie “d’un vent arrière incroyablement rapide”.

La réponse républicaine à la perquisition par le FBI du domaine de Trump en Floride cette semaine a été un exemple particulièrement frappant de la façon dont le parti maintient Trump à proximité. Certains des républicains envisageant de défier Trump lors d’une primaire présidentielle de 2024, comme le gouverneur de Floride Ron DeSantis, faisaient partie de ceux qui le défendaient. Même des critiques de longue date de Trump comme le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, ont remis en question la recherche, demandant des détails sur ses circonstances.

Mais avant même que le FBI ne se présente à Mar-a-Lago, Trump prenait de l’ampleur dans ses efforts post-présidentiels pour façonner le GOP. Au total, près de 180 candidats approuvés par Trump de haut en bas du scrutin ont remporté leurs primaires depuis mai, tandis que moins de 20 ont perdu.

Seuls deux des 10 républicains de la Chambre qui ont soutenu la destitution de Trump après l’insurrection du 6 janvier devraient revenir au Congrès l’année prochaine. Le représentant Jaime Herrera-Beutler, R-Wash., Qui a concédé sa défaite après sa primaire de mardi, a été le dernier à tomber. La principale antagoniste de Trump, la représentante Liz Cheney, R-Wyo., Risque de la rejoindre la semaine prochaine.

Les victoires de Trump incluent un balayage net des élections primaires à l’échelle de l’État en Arizona la semaine dernière – y compris un négationniste dans la course au poste de responsable des élections de l’État. Les alliés de Trump ont également prévalu mardi dans le Wisconsin et le Connecticut, un État connu depuis longtemps pour ses penchants républicains modérés.

Lors de la primaire républicaine du Wisconsin pour le gouverneur, le riche homme d’affaires soutenu par Trump, Tim Michels, a battu l’ancienne lieutenante-gouverneure Rebecca Kleefisch, une favorite de l’establishment. Et dans le Connecticut, Leora Levy, qui a promu le mensonge de Trump selon lequel les élections de 2020 ont été volées, a remporté une victoire inattendue sur un rival plus modéré après avoir obtenu l’approbation officielle de Trump.

Lundi, quelques heures seulement après la perquisition du FBI, Trump a organisé un rassemblement télévisuel en son nom. Levy a remercié Trump dans son discours d’acceptation, tout en pestant contre la recherche du FBI.

“Nous pouvons tous lui dire à quel point nous étions bouleversés, offensés et dégoûtés par ce qui lui est arrivé”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas américain. C’est ce qu’ils font à Cuba, en Chine, dans les dictatures. Et ça va s’arrêter. »

Malgré sa récente domination, Trump – et les républicains proches de lui – font face à des menaces politiques et juridiques qui pourraient saper leur élan alors que le GOP se bat pour le contrôle du Congrès et des maisons d’État à travers le pays cet automne.

Alors que les choix de Trump ont remporté des victoires notables lors des primaires cet été, ils pourraient avoir du mal à l’automne. Cela est particulièrement vrai dans plusieurs courses de gouverneurs dans des États à tendance démocrate tels que le Connecticut et le Maryland, où les candidats du GOP doivent se diriger vers le centre pour remporter des élections générales.

Pendant ce temps, plusieurs républicains ayant des ambitions à la Maison Blanche vont de l’avant avec un programme de voyage chargé qui les mènera dans des États politiquement importants où ils pourront soutenir des candidats au scrutin cette année et nouer des relations d’ici 2024.

DeSantis prévoit de stimuler les candidats républicains de haut niveau en Arizona, au Nouveau-Mexique, en Ohio et en Pennsylvanie. L’ancien vice-président Mike Pence, un autre candidat potentiel à la présidentielle de 2024, doit comparaître la semaine prochaine dans le New Hampshire.

Sur le plan juridique, la perquisition du FBI faisait partie d’une enquête visant à déterminer si l’ancien président avait emporté des dossiers classifiés de la Maison Blanche à sa résidence en Floride. Alors que les républicains se sont ralliés à Trump, très peu de faits sur l’affaire ont été rendus publics. Les avocats de Trump ont jusqu’à présent refusé de divulguer les détails du mandat de perquisition.

Les procureurs de Washington et de Géorgie enquêtent également sur les efforts de Trump pour annuler les élections de 2020 qu’il prétendait à tort avoir été volées. La commission du Congrès du 6 janvier a révélé des détails accablants sur le comportement de Trump par des témoins républicains lors de récentes audiences, ce qui a suscité de nouvelles inquiétudes, du moins en privé, parmi l’establishment du GOP et la classe des donateurs.

Et mercredi, Trump a invoqué la protection de son cinquième amendement contre l’auto-incrimination alors qu’il témoignait sous serment mercredi dans le cadre de la longue enquête civile du procureur général de New York sur ses relations commerciales.

Les enchevêtrements juridiques de Trump représentent au mieux une distraction pour les candidats républicains qui préfèrent se concentrer sur le leadership du président Joe Biden, l’inflation vertigineuse et les problèmes d’immigration pour aider à courtiser les électeurs modérés et les indépendants aux élections générales.

“Aujourd’hui, chaque républicain de chaque État de ce pays devrait parler de la gravité de Joe Biden, de la gravité de l’inflation, de la difficulté de gérer une entreprise et de gérer un ménage”, a déclaré Duncan, le lieutenant-gouverneur de Géorgie. “Mais au lieu de cela, nous parlons d’une enquête, nous parlons de Donald Trump plaidant le Cinquième, nous parlons de Donald Trump approuvant un théoricien du complot.”

Les critiques de Trump dans les deux partis sont prêts et disposés à souligner les lacunes de Trump – et sa relation avec les candidats à mi-mandat – alors que de plus en plus d’électeurs commencent à prêter attention à la politique cet automne.

“Ceci est, et a toujours été, le Parti républicain de Donald Trump”, a déclaré le président du Comité national démocrate, Jaime Harrison, dans une interview, condamnant les “MAGA républicains” et leur “programme extrême” sur l’avortement et d’autres questions.

Dans le même temps, le Republican Accountability Project et Protect Democracy ont lancé cette semaine une campagne de publicité télévisée et numérique de 3 millions de dollars américains dans sept États swing axée sur le rôle de Trump dans l’insurrection du 6 janvier. Les publicités, qui seront diffusées en Arizona, en Géorgie, au Michigan, au Nevada, en Caroline du Nord, en Pennsylvanie et au Wisconsin, présentent des témoignages d’électeurs républicains qui condamnent les mensonges de Trump sur la fraude électorale inexistante qui a alimenté l’attaque du Capitole.

Une publicité présente le témoignage du Congrès de Cheney, le républicain du Wyoming qui a publiquement déclaré que Trump ne devrait plus jamais occuper de poste public.

Pourtant, Cheney fait face à sa propre élection primaire contre un challenger soutenu par Trump la semaine prochaine dans le Wyoming. L’une des principales cibles politiques de Trump cette année, elle devrait perdre. Anticipant une perte, les alliés de Cheney suggèrent qu’elle pourrait être mieux placée pour se présenter à la présidence en 2024, en tant que républicaine ou indépendante.

Les alliés de Trump sont extrêmement confiants quant à sa capacité à remporter l’investiture présidentielle du GOP en 2024. En fait, les aides qui l’avaient initialement poussé à lancer sa campagne après les mi-mandats de novembre l’encouragent maintenant à annoncer plus tôt pour aider à geler les futurs challengers républicains. .

“Ce sera très difficile pour quiconque de lui retirer la nomination en 2024”, a déclaré Stephen Moore, un ancien conseiller économique de Trump qui a parlé avec Trump de ses intentions pour 2024. “Il est en cours d’exécution. C’est une certitude.”

Le représentant Tom Rice, RS.C., a prédit que Trump “perdrait dans un glissement de terrain” s’il cherchait à nouveau la présidence, ajoutant que l’emprise globale de l’ancien président sur le parti “s’érode sur les bords”.

« Dans une élection normale, vous devez gagner non seulement la base. Vous devez aussi gagner le milieu, à droite, et peut-être croiser de l’autre côté », a déclaré Rice, qui a perdu sa récente primaire après avoir voté en faveur de la deuxième destitution de Trump.

Rice a averti que les candidats d’extrême droite de Trump pourraient entraîner des pertes inutiles pour le parti en novembre. “Donald Trump pousse les choses si loin vers la droite”, a-t-il déclaré dans une interview.

Pendant ce temps, l’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, envisageant lui-même une candidature pour 2024, a mis en garde contre les prédictions politiques audacieuses deux ans avant que le Parti républicain ne sélectionne son prochain candidat à la présidentielle.

“Nous sommes assis ici en août 2022”, a déclaré Christie dans une interview. “Mon sentiment est qu’il reste encore beaucoup d’eau sur le barrage avant que quiconque puisse déterminer la position individuelle de quiconque dans les primaires de 24 – sauf pour dire que si Donald Trump se présente, il sera certainement un facteur.”

Les rédacteurs d’Associated Press Susan Haigh à Hartford, Connecticut, et Meg Kinnard à Columbia, Caroline du Sud, ont contribué à ce rapport.