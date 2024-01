Le lien entre les pilules contraceptives et la libido

Et certaines personnes prenant la pilule développent une maladie appelée vestibulodynie à médiation hormonale, dans laquelle les tissus à l’ouverture du vagin deviennent secs, douloureux et « très pâles », a déclaré le Dr Streicher. UN étude de 2002 ont constaté que celles qui utilisaient des contraceptifs oraux avaient une probabilité plus élevée de développer ces symptômes physiques que celles qui n’utilisaient pas la pilule, bien que le risque global reste faible.

“Si quelqu’un souffre de vestibulodynie, il va perdre sa libido”, a déclaré le Dr Streicher, ajoutant : “Si votre vagin vous fait très mal, alors votre cerveau va dire ‘Je ne veux pas faire ça’.”

Le coupable probable

Les pilules contraceptives combinées réduisent la quantité de testostérone dans le sang de deux manières, a déclaré le Dr Goldstein : elles suppriment la production de testostérone et augmentent la production d’une protéine qui se fixe à la testostérone dans le sang et la rend inactive. On pense qu’un faible taux de testostérone libre est une cause d’une faible libido, d’une lubrification réduite et d’une vestibulodynie.

Les différences génétiques signifient que certaines personnes ont besoin de plus de testostérone libre que d’autres pour activer leurs récepteurs hormonaux – donc une baisse de testostérone pourrait avoir un impact notable pour elles.

“La pilule peut avoir certains effets pour certaines personnes et pas pour d’autres”, a déclaré le Dr Caroline Moreau, professeure agrégée au Département de santé de la population, de la famille et de la reproduction à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. “Comprendre qui est le plus sensible et qui sont les personnes susceptibles de développer des effets secondaires indésirables est quelque chose qui nous manque pour le moment.” Elle a ajouté qu’il est difficile de relier directement les marqueurs biologiques, comme les niveaux de testostérone, à la fonction sexuelle, qui peut être affectée par le stress, la dynamique relationnelle ou d’autres circonstances.