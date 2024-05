Le lien entre les bactéries intestinales et la maladie d’Alzheimer exploré

Résumé: Les chercheurs étudient le lien entre les bactéries intestinales et la maladie d’Alzheimer. Ils pensent que les métabolites nocifs des mauvaises bactéries peuvent se déplacer vers le cerveau, provoquant une inflammation et potentiellement déclenchant la démence.

L’étude vise à développer des thérapies médicamenteuses pour bloquer ces métabolites et à explorer l’utilisation de probiotiques et de suppléments nutritionnels pour favoriser la santé intestinale et potentiellement prévenir ou ralentir la progression de la maladie d’Alzheimer.

Faits marquants:

Des bactéries intestinales nocives peuvent déclencher et accélérer la maladie d’Alzheimer.

Une mauvaise alimentation, le vieillissement et le manque d’exercice peuvent contribuer au développement de bactéries intestinales malsaines.

Les probiotiques et les suppléments nutritionnels pourraient aider à combattre les mauvaises bactéries et à protéger le cerveau.

Source: Université d’Australie du Sud

L’expression « vous êtes ce que vous mangez » a été inventée près d’un siècle avant qu’Alois Alzheimer ne fasse sa percée dans l’identification des maladies cérébrales, mais il est désormais clair que l’alimentation, ainsi que l’âge, influencent le cerveau.

De plus en plus de recherches suggèrent une corrélation entre la maladie d’Alzheimer et un intestin en mauvaise santé, et les scientifiques australiens espèrent aller plus loin en explorant comment les bactéries intestinales nocives accèdent au cerveau et conduisent à la démence.

La plupart des types de bactéries sont inoffensives – beaucoup sont même essentielles à notre survie – mais les mauvaises bactéries créent des biofilms qui provoquent des infections gastro-intestinales, des maladies chroniques, des cancers de l’intestin et des maladies du cerveau. Crédit : Actualités des neurosciences

Le Dr Ibrahim Javed, nano-bioscientifique à l’Université d’Australie du Sud, affirme que de minuscules métabolites libérés par de mauvaises bactéries dans l’intestin peuvent se déplacer vers le cerveau, provoquant une inflammation et déclenchant la maladie d’Alzheimer, pour laquelle il n’existe aucun remède.

Chez les personnes plus jeunes, cela est moins probable car la barrière hémato-encéphalique est beaucoup plus forte, mais elle s’affaiblit avec l’âge, permettant aux substances nocives d’endommager les neurones. Lorsque le microbiome intestinal vieillit, il perd également sa capacité à combattre les maladies.

En identifiant comment les métabolites libérés par les mauvaises bactéries endommagent les neurones et en développant, espérons-le, de nouveaux traitements médicamenteux pour les bloquer, le Dr. Javed dit qu’il devrait être possible de ralentir ou d’arrêter la progression de la maladie d’Alzheimer.

Un deuxième objectif de ce projet de recherche de trois ans est d’étudier comment les probiotiques et les suppléments nutritionnels, qui contiennent tous deux de bonnes bactéries, peuvent éliminer les mauvaises bactéries et empêcher les métabolites de s’échapper de l’intestin.

Cela fait suite à plusieurs études de recherche clinique internationales qui ont démontré que les probiotiques améliorent les problèmes digestifs et cognitifs chez les personnes atteintes de COVID-19 aiguë et chronique.

Saviez-vous qu’une mauvaise alimentation peut accélérer vos risques de développer la maladie d’Alzheimer ?

Un intestin en mauvaise santé produit de mauvaises bactéries, qui libèrent de minuscules métabolites qui se déplacent vers le cerveau, provoquant une inflammation.

Des scientifiques de l’Université d’Australie du Sud étudient comment les probiotiques et les suppléments nutritionnels – qui contiennent tous deux de bonnes bactéries – peuvent éliminer les mauvaises bactéries et empêcher les métabolites de s’échapper de l’intestin et d’accéder au cerveau. Une mauvaise alimentation n’est qu’un des nombreux facteurs qui nuisent aux bactéries intestinales.

Le vieillissement, le manque d’exercice, l’exposition aux pesticides et la génétique jouent également un rôle. Crédit : Université d’Australie du Sud

« Nos recherches indiquent que des bactéries intestinales nocives peuvent déclencher une démence précoce et accélérer la démence chez les patients déjà aux prises avec une maladie neurodégénérative », explique le Dr Javed.

« Une mauvaise alimentation est l’un des nombreux facteurs qui nuisent aux bactéries intestinales, augmentant ainsi les risques de développer une démence. Le vieillissement, le manque d’exercice, l’exposition aux pesticides et la génétique jouent également un rôle, même si cette dernière n’est responsable que d’un très petit nombre de cas. Dans la plupart des cas, la démence est évitable.

La plupart des types de bactéries sont inoffensives – beaucoup sont même essentielles à notre survie – mais les mauvaises bactéries créent des biofilms qui provoquent des infections gastro-intestinales, des maladies chroniques, des cancers de l’intestin et des maladies du cerveau.

La maladie d’Alzheimer touche jusqu’à 55 millions de personnes dans le monde et, avec une population vieillissante, ce nombre devrait doubler tous les 20 ans, selon Alzheimer’s Disease International.

La démence précoce – avant l’âge de 65 ans – est de plus en plus courante dans la population mondiale, attribuée à des facteurs évitables tels qu’une mauvaise alimentation et un mode de vie sédentaire, le tabagisme, la consommation excessive d’alcool, l’isolement social, l’exposition aux pesticides et la pollution de l’air.

L’équipe du Dr Javed collabore également avec la professeure agrégée Larisa Bobrovskaya, neuroscientifique à l’UniSA, sur un lien potentiel entre le stress et la maladie d’Alzheimer, et sur la question de savoir si les femmes sont plus à risque.

À propos de cette actualité de la recherche sur la maladie d’Alzheimer et le microbiome

Source: Université d’Australie du Sud

