La plus grande préoccupation financière des travailleurs reste de faire face à la hausse des coûts, plus d'un an après que l'inflation ait atteint un nouveau sommet en 40 ans, selon un nouveau rapport de Telus Health. Ces problèmes d'argent pourraient avoir un lien avec la santé mentale, selon la société de services de technologie de la santé. « On parle beaucoup en ce moment de la santé mentale, comme il se doit », a déclaré Paula Allen, responsable mondiale de la recherche et de la connaissance des clients chez Telus Health. "Mais vous ne pouvez vraiment pas avoir une stratégie appropriée en matière de santé mentale sans vraiment penser au bien-être financier", a déclaré Allen.

Les emprunteurs étudiants rencontrent des difficultés alors que les factures reprennent Telus mesure à la fois le bien-être financier et la santé mentale grâce aux indices qu’elle a développés. Les derniers résultats de l’entreprise pour septembre montrent que le score de bien-être financier des travailleurs est tombé à 65,9 en septembre, contre 66,7 lors de la dernière mesure en février, ce qui représente le score le plus bas depuis le lancement de l’indice en janvier 2021. Parallèlement, le score de santé mentale est tombé à 69,7 en septembre, soit une baisse de 1,4 point par rapport à août. Le bien-être financier est « un excellent indicateur de la santé mentale des gens », a déclaré Allen. Ceux qui ressentent davantage de stress financier ne sont pas seuls. Malheureusement, c’est un sentiment commun. Une récente Enquête CNBC sur votre argent a révélé que 74 % des Américains sont en difficulté financière, contre 70 % en avril.

Pression financière associée à l’anxiété et à la dépression

Des recherches universitaires ont également mis en évidence un lien entre la santé mentale et l’épargne-retraite. Les personnes souffrant d’anxiété et de dépression sont près de 25 % moins susceptibles d’avoir un compte d’épargne-retraite, selon Recherche 2017 publié par des experts de l’Université Cornell et du Medica Research Institute. De plus, les personnes souffrant de détresse psychologique disposaient d’une épargne-retraite jusqu’à 67 % inférieure en proportion de leurs actifs financiers globaux par rapport aux personnes ne présentant pas ces symptômes psychologiques, selon la recherche. Certes, il peut être difficile de déterminer si les problèmes de santé mentale entraînent de moins bons résultats financiers, ou vice versa. “De nombreuses recherches ont été réalisées depuis de nombreuses années selon lesquelles les tensions financières sont associées à l’anxiété et à la dépression”, a déclaré le psychologue Brad Klontz, planificateur financier agréé et expert en psychologie financière et en finance comportementale. Klontz est également membre du conseil consultatif de CNBC. Les personnes anxieuses peuvent être plus enclines à mettre de l’argent de côté, comme nous l’avons vu lorsque la pandémie de Covid-19 a entraîné une hausse des taux d’épargne, a-t-il déclaré.

“Cela fonctionne aussi dans l’autre sens”, a déclaré Klontz, dans le sens où une personne souffrant de dépression peut être moins susceptible de planifier un avenir financier positif. Accumuler de l’argent pour un objectif à long terme comme la retraite est difficile pour tout le monde, a-t-il déclaré, en raison de nos instincts qui nous rendent naturellement plus myopes. “Vous devez surmonter ce désir instinctif de consommer maintenant plutôt que d’épargner pour l’avenir”, a déclaré Klontz. La recherche de Telus Health souligne des relations étroites entre la préparation financière et la santé mentale. Les travailleurs ayant les meilleurs scores en matière de bien-être financier et de santé mentale savent de combien d’épargne-retraite ils auront besoin pour maintenir le niveau de vie qu’ils souhaitent, a découvert l’entreprise. De même, ceux qui avaient les pires scores en matière de santé mentale et de bien-être financier ne savaient pas de combien ils auraient besoin. De plus, les scores les plus faibles en matière de santé mentale et de bien-être financier concernaient les travailleurs qui craignent de ne pas pouvoir prendre leur retraite, selon l’étude.

Les économies d’urgence peuvent affecter la santé mentale

Le fait que les travailleurs aient mis de côté des économies d’urgence est un autre facteur qui conduit à des scores de santé mentale plus élevés ou plus faibles, a découvert Telus Health. “Le fait de ne pas disposer d’économies d’urgence était l’un des facteurs les plus importants en termes de santé mentale des gens”, a déclaré Allen. Ne pas disposer d’une réserve de liquidités peut entraîner un niveau plus élevé de vulnérabilité ou d’anxiété, quel que soit le revenu, a-t-elle déclaré.

Ces exercices mentaux peuvent vous aider à changer votre vision

Quels que soient les avantages offerts par l’employeur, les employés peuvent prendre certaines mesures pour améliorer leur santé financière et mentale, comme rembourser les dettes de carte de crédit à intérêt élevé et accumuler de l’argent pour des économies d’urgence, a déclaré Allen. De plus, tous les employés gagneraient à comprendre les avantages qui leur sont offerts et à profiter de ces offres, y compris celles liées à la santé mentale ou financière, a-t-elle déclaré. Les recherches de Klontz ont révélé que les travailleurs peuvent commencer à changer de point de vue en développant d’abord une « vision vraiment excitante » des raisons pour lesquelles ils épargnent.